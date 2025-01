Man City youngster James McAtee a top priority for Borussia Dortmund and a possible Florian Wirtz successor for Bayer Leverkusen as January interest heats up J. McAtee Manchester City Transfers Borussia Dortmund Bayer Leverkusen Bundesliga

Manchester City youngster James McAtee is a target for Borussia Dortmund and Bayer Leverkusen, per a new report.