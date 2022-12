Winter Transferfenster 2023: Start, Ende, Frist, Deadline Day - alle Infos zur Wechselperiode im Januar

Das Winter-Transferfenster 2023 steht an. GOAL hat alle Infos zu Start, Ende, Frist und Deadline Day der Wechselperiode im Januar gesammelt.

Die Weltmeisterschaft 2022 in Katar ist beendet, der Fokus von Fans, Spielern und Vereinen richtet sich nun wieder auf den Start der nationalen Ligen im Januar. Wie gewohnt haben die Klubs die Möglichkeit, ihre Kader mit Neuverpflichtungen zu verstärken oder Akteure abzugeben. Aber wann startet das Winter-Transferfenster 2023 und wie lange ist es geöffnet? Wann läuft die Wechselfrist ab und wann ist der Deadline Day? GOAL hat die Infos zur anstehenden Wechselperiode zusammengefasst.

Zwar sind die Kassen der Klubs im Sommer für gewöhnlich wesentlich voller und die Vereine aktiver, doch auch im Winter werden einige Wechsel vollzogen. Bereits vor dem offiziellen Start der Transferperiode steht in der Bundesliga der eine oder andere Zu- bzw. Abgang fest. So hat sich beispielsweise Eintracht Frankfurt die Dienste von US-Talent Paxten Aaronson gesichert, der von Philadelphia Union an den Main kommt.

Auch bei Hertha BSC sind schon zwei Abgänge fix. Innenverteidiger Linus Gechter schließt sich auf Leihbasis Eintracht Braunschweig an, Mittelfeldspieler Vladimír Darida zieht es nach Griechenland zu Aris Thessaloniki. Bei Branchenprimus FC Bayern München dürfte sich im Januar ebenfalls etwas tun, durch die Verletzung von Manuel Neuer besteht Bedarf zwischen den Pfosten. Eine Rückkehr von Alexander Nübel, aktuell an die AS Monaco ausgeliehen, steht ebenso im Raum wie ein externer Transfer. Der Gladbacher Yann Sommer gilt hier als Kandidat.

Die Winter-Transferperiode 2023 steht bevor. Wann startet und wann endet sie? Wann läuft die Frist ab und wann ist der Deadline Day in den einzelnen Ligen?

Winter Transferperiode 2023: Ist der Start der Wechselperiode im Januar in allen Ländern gleich?

Nein. Start und Ende der Winter-Transferperiode unterscheiden sich von Liga zu Liga, allerdings sind die Überschneidungen groß. So können Vereine aus Deutschland, England und Frankreich bereits ab dem 1. Januar Spieler verpflichten, während das Transferfenster in Spanien und Portugal erst am 2. Januar öffnet.

Auch der Ablauf der Wechselfrist ist unterschiedlich. So schließt das Transferfenster in Deutschland am 31. Januar um 18.00 Uhr, in England um 23.59 Uhr und in Portugal beispielsweise erst am 2. Februar um 23.59 Uhr.

Winter Transferperiode 2023: Wann öffnen die Transferfenster in Europas Top-Ligen und wann endet der Deadline Day?

Deutschland: 1. Januar bis einschließlich 31. Januar um 18.00 Uhr

Frankreich: 1. Januar bis einschließlich 31. Januar um 23.59 Uhr

England: 1. Januar bis einschließlich 31. Januar um 23.59 Uhr

Spanien: 2. Januar bis einschließlich 31. Januar um 20.00 Uhr

Italien: 2. Januar bis einschließlich 31. Januar um 23.59 Uhr

Niederlande: 3. Januar bis einschließlich 31. Januar um 23.59 Uhr

Winter Transferperiode 2023: In welchen Ländern schließt das Transferfenster nach dem 31. Januar?

Allerdings gibt es einige Ligen, in denen nach dem 31. Januar noch Transfers vollzogen werden dürfen. So ist es Teams aus der Bundesliga beispielsweise auch gestattet, noch Spieler in diese Länder abzugeben, die Verpflichtung eines neuen Akteurs ist dann aber nicht mehr möglich.

(C)Getty Images

Die nachfolgende Übersicht listet die Nationen auf, in denen Spieler auch am 1. Februar 2023 oder sogar noch später verpflichtet werden dürfen.

Land Ablauf der Wechselfrist Portugal 2. Februar, 23.59 Uhr Österreich 6. Februar, 17.00 Uhr Türkei 8. Februar, 23.59 Uhr Schweiz 15. Februar, 18.00 Uhr

Winter Transferperiode 2023: Wie läuft ein Wechsel innerhalb der Wechselfrist ab?

Nach der Einigung aller Parteien - abgebender Verein, aufnehmender Verein und Spieler - wird der bevorstehende Transfer bei der zuständigen Liga gemeldet. Alle erforderlichen Unterlagen müssen bis zum Ablauf der Wechselfrist am Deadline Day eingegangen sein - nur dann wird der Transfer genehmigt und der Spieler registriert.

Selbstverständlich ist es auch möglich, bereits vor dem Start der Wechselperiode einen Transfer zu planen. Offiziell vollzogen wird dieser aber trotzdem erst mit dem Start des Transferfensters.

Winter Transferperiode 2023: Welche internationalen Top-Transfers könnten bevorstehen?

Welche großen Namen könnten im Januar den Verein wechseln? Es kursieren Gerüchte um Atletico-Star João Félix, der in Spanien unzufrieden sein soll und angeblich mit einem Wechsel liebäugelt.

Darüber hinaus könnte auch Cristiano Ronaldo im Winter-Transferfenster einen neuen Klub finden. Der Portugiese ist nach seiner Vertragsauflösung bei Manchester United aktuell ohne Verein und wäre somit sogar ablösefrei zu haben.