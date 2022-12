FC Chelsea: João Félix von Atlético Madrid wohl ein Transferkandidat

Jetzt soll auch der FC Chelsea ein Auge auf João Félix geworfen haben. Die Blues sind auf der Suche nach einem neuen Stürmer.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea spielt offenbar mit dem Gedanken, im Januar João Félix von Atlético Madrid zu holen. Laut dem Evening Standard ist der 23 Jahre alte Portugiese nach der Verletzung von Armando Broja einer von mehreren Kandidaten für den Angriff und wurde den Blues bereits angeboten.

WAS WURDE GESAGT? Atlético ist gewillt, Félix abzugeben. "Es ist das Vernünftigste, dass man sich mit einer Trennung auseinandersetzt“, erklärte Atletico-Boss Miguel Angel Gil Marin in dieser Woche im spanischen TV.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach dem Verlust von Broja durch eine schwere Knieverletzung sind die Blues auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Broja fällt für den Rest der Saison aus, nachdem er sich am Sonntag in einem Freundschaftsspiel gegen Aston Villa in Abu Dhabi einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen hat. Da mit Pierre-Emerick Aubameyang und Kai Havertz nur noch zwei Angreifer zur Verfügung stehen, will man auf dem Transfermarkt einen Neuzugang finden.

Chelsea hatte laut dem Evening Standard die Möglichkeit, Félix für 100 Millionen Euro zu verpflichten, bevor sich Broja verletzte. Félix hat sich mit Atlético-Trainer Diego Simeone zerstritten. Er ist in dieser Saison nicht mehr Simeones erste Wahl, weshalb er einen Wechsel anstrebt.

WIE GEHT ES WEITER? Félix betrieb bei der WM 2022 durch gute Leistungen Eigenwerbung. Die Rojiblancos sollen bereit sein, ihn gegen eine üppige Gebühr auf Leihbasis gehen zu lassen, was für Chelsea eine attraktive Option sein könnte, da im Sommer Christopher Nkunku von RB Leipzig kommen soll. Der Vertrag des Portugiesen läuft noch bis 2026. Félix wurde in der Vergangenheit auch mit Aston Villa, Manchester United, PSG, Chelsea und auch dem FC Bayern München in Verbindung gebracht.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Félix kommt in LaLiga in der aktuellen Saison auf drei Tore und drei Assists in zwölf Partien. Allerdings stand er nur fünfmal in der Startelf.