Werder Bremen vs. FC Bayern heute live im TV und STREAM: Wo läuft der Bundesliga-Start?

Der FC Bayern eröffnet die Saison 2023/24 beim SV Werder Bremen. Wo läuft der Bundesliga-Start heute live im TV und STREAM?

Das Warten hat ein Ende, die Bundesliga-Saison 2023/24 wird endlich eröffnet. Zum Auftakt kommt es heute mit der Partie von Werder Bremen gegen den FC Bayern zu einem Duell zweier deutscher Traditionsklubs.

Austragungsort ist das Wohninvest Weserstadion in der Hansestadt, angepfiffen wird die Begegnung am 18. August 2023 um 20.30 Uhr.

Werder Bremen empfängt heute zum Bundesliga-Start den FC Bayern. Wo läuft das Auftaktspiel live im TV und STREAM?

Werder Bremen vs. FC Bayern heute im TV und LIVE-STREAM: Wann ist Anstoß?

Paarung SV Werder - FC Bayern Wettbewerb Bundesliga, 1. Spieltag Datum Freitag, 18. August 2023 (heute) Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Wohninvest Weserstadion (Bremen)

Werder Bremen vs. FC Bayern München heute live: Die Sender

Werder Bremen vs. FC Bayern live im TV und STREAM: Team-News und Aufstellungen

SV Werder Bremen: News

Mit der ablösefreien Verpflichtung des ehemaligen Liverpool-Stars Naby Keïta gelang dem SV Werder einer der aufsehenerregendsten Transfers des Sommers. Ansonsten blieb im hohen Norden vieles beim Alten, für den Sturm kam noch Dawid Kownacki (zuvor Fortuna Düsseldorf).

Nachdem in der vergangenen Saison schon vor dem 34. Spieltag der Klassenerhalt gelang, dürfte der Bundesliga-Verbleib auch 23/24 das große Ziel der Bremer sein. Ob gegen den FC Bayern München die ersten Punkte eingefahren werden, bleibt aber abzuwarten. Ein Remis gab es zuletzt im Oktober 2020, der letzte Sieg datiert aus dem Jahr 2008.

Die Aufstellung des SV Werder Bremen heute

Sobald die erste Elf der Bremer mit der Öffentlichkeit geteilt wird, fügen wir sie hier ein.

FC Bayern München: News

In der vergangenen Saison sicherte der FC Bayern sich erst in einem packenden Meisterschaftskampf den Titel. Ein 2:1-Erfolg gegen den 1. FC Köln reichte aufgrund des 2:2 des BVB gegen Mainz 05 zum Gewinn der Schale.

In der neuen Saison werden die Münchner die erneute Titelverteidigung anstreben. Mithelfen bei diesem Unterfangen werden die Neuzugänge Konrad Laimer und Raphaël Guerreiro, die jeweils ablösefrei aus Leipzig bzw. Dortmund an die Isar kamen. Zudem holte der FCB mit Harry Kane einen neuen Superstar.

In der Vorbereitung ging es für die Elf von Trainer Thomas Tuchel unter anderem gegen Manchester City (1:2) und die AS Monaco, ehe am 12. August der Supercup gegen RB Leipzig anstand und mit 0:3 verloren ging.

Die Aufstellung des FC Bayern heute

Sobald die FCB-Startelf fix ist, findet Ihr sie an dieser Stelle.

Werder Bremen gegen Bayern München im TV und LIVE-STREAM: Die direkten Duelle

Spiele insgesamt 125 Siege Werder Bremen 28 Unentschieden 26 Siege FC Bayern 71 Letztes Spiel SV Werder - FC Bayern 1:2 (Bundesliga, 31. Spieltag 22/23, 6. Mai 2023)

