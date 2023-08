Bundesliga-Start: Wer singt die Nationalhymne vor Bremen gegen Bayern?

Vor dem Auftaktspiel in eine neue Bundesliga-Saison wird traditionell die deutsche Nationalhymne gesungen. Wer macht das 2023?

Gut zweieinhalb Monate nach dem hochdramatischen Finale der vergangenen Spielzeit startet am Freitag (18. August) die Bundesliga-Saison 2023/24.

Werder Bremen wird die Ehre zuteil, dabei Gastgeber zu sein. Die Norddeutschen empfangen Meister Bayern München zu einem Klassiker des deutschen Fußballs. Los geht es am Freitag um 20.30 Uhr.

Kurz vor dem Anpfiff wird die neue Saison dabei auch mit dem Singen der deutschen Nationalhymne eröffnet. Wer das in diesem Jahr macht, verrät Euch GOAL in diesem Artikel.

Wer singt die Nationalhymne vor dem Bundesliga-Start?

Diesmal dürfen die beiden Frontmänner der bekannten Country-Rock-Band The BossHoss - Alec Völkel und Sascha Vollmer - vor dem Auftaktspiel der Bundesliga die deutsche Nationalhymne singen. Die DFL hatte das unter der Woche bekanntgegeben.

Getty Images

The BossHoss wurden mit ihrem Hit "Don't Gimme That" im Jahr 2011 in der breiten Öffentlichkeit bekannt. Zudem kennt man die beiden unter anderem als Coaches bei der Musik-Castingshow The Voice of Germany.

Werder Bremen vs. FC Bayern im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt den Bundesliga-Start?

Das Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison ist wie gewohnt kostenlos zu sehen. Sat.1 übernimmt am Freitag die Übertragung im Free-TV und zeigt Bremen vs. Bayern live und frei empfangbar.

Mit DAZN ist auch ein weiterer Sender bei der Übertragung des Auftaktspiels am Start. Um den Streamingdienst empfangen zu können, benötigt Ihr allerdings ein Abonnement.

Bundesliga-Start: Wer hat die Nationalhymne in den letzten Jahren gesungen?