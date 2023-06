FC Liverpool: Naby Keita wechselt zu Werder Bremen

Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt von den Reds an die Weser. Es ist Keïtas zweites Engagement in der Bundesliga.

WAS IST PASSIERT? Naby Keïta kehrt zurück in die Bundesliga. Der Mittelfeldspieler des FC Liverpool wechselt überraschend zu Werder Bremen. Die Grün-Weißen bestätigten den Transfercoup am Freitagmittag offiziell. Keita unterschrieb laut Medienberichten einen bis 2026 gültigen Vertrag.

WAS WURDE GESAGT? Keita sagte nach der Bekanntgabe: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Bremen. Mich haben die Gespräche mit den Verantwortlichen, das Umfeld und die Spielidee von Werder überzeugt. Der Trainer hat mir ein richtig gutes Gefühl gegeben und mir gezeigt, dass ich dem Team helfen kann."

Werder sei "ein besonderer Verein und ich kenne das Weserstadion noch von meiner Zeit in Leipzig. Der Club und die Philosophie passen zu mir, es ist der richtige Schritt für mich."

WAS IST DER HINTERGRUND? Keïtas Vertrag bei den Reds läuft in wenigen Tagen aus, sein Abschied von der Anfield Road stand seit geraumer Zeit fest. In den vergangenen Wochen wurde der 28-Jährige bei mehreren Klubs als Neuzugang gehandelt, unter anderem beim BVB.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der Kapitän der Nationalmannschaft Guineas wechselte 2013 von Horoya AC zum FC Istres, seiner ersten Station in Europa. 2014 verpflichtete ihn Red Bull Salzburg für 1,5 Millionen Euro Ablöse. 2016 ging es für knapp 30 Millionen Euro zu RB Leipzig, ehe ihn Liverpool zwei Jahre später für 60 Millionen Euro Ablöse unter Vertrag nahm.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Wegen mehrerer Verletzungen kam Keïta in der abgelaufenen Saison nur zu 13 Einsätzen für die Elf von Teammanager Jürgen Klopp. Dabei blieb er ohne Scorerpunkt.