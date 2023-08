Am Freitagabend beginnt die neue Bundesliga-Saison. Welcher Schiedsrichter darf das Eröffnungsspiel leiten?

Ein echter Klassiker zum Auftakt: Werder Bremen und der FC Bayern München eröffnen am Freitag (18. August) die Bundesliga-Saison 2023/24.

Die erste Partie der neuen Spielzeit, in der Bayern mal wieder seinen Titel verteidigen will, wird um 20.30 Uhr angepfiffen. Beide Mannschaften gehen dabei mit ersten Negativ-Erfahrungen ins Spiel: Der FCB unterlag im Supercup RB Leipzig mit 0:3, während Werder in der 1. Runde im DFB-Pokal an Drittligist Viktoria Köln scheiterte.

Am Freitag wollen es Bayern und Bremen nun besser machen. Welcher Schiedsrichter ihr Aufeinandertreffen leitet, könnt Ihr in diesem Artikel nachlesen.

Schiedsrichter bei Werder Bremen gegen Bayern München: Wer pfeift das Spiel?

Felix Zwayer wird die Ehre zuteil, das erste Spiel der Bundesliga-Saison 2023/24 zu pfeifen.

Der 42-jährige Berliner ist einer der bekanntesten Schiedsrichter Deutschlands. Bereits seit 2009 pfeift er in der Bundesliga und hat bis dato 211 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse geleitet.

Getty

Zwayer wurde 2013/14 zu Deutschlands Schiedsrichter des Jahres gekürt und durfte 2018 das DFB-Pokalfinale leiten. Daran hat man bei Bayern bekanntlich nicht so gute Erinnerungen: Der FCB verlor mit 1:3 gegen Eintracht Frankfurt und Zwayer sorgte mit einem nicht gegebenen Elfmeter für Bayern für den Aufreger des Spiels. Kurz vor Schluss war Javi Martinez im Strafraum zu Fall gekommen, für viele hätte es Strafstoß geben müssen. Zwayers Pfiff blieb aber aus, auch nach Video-Überprüfung bekam Bayern keinen Elfmeter.

Werder Bremen vs. Bayern München: Schiedsrichter, VAR, Assistenten

Als VAR ist bei Werder gegen Bayern am Freitag Benjamin Brand im Einsatz.

Auf dem Spielfeld wird Zwayer von den Linienrichtern Stefan Lupp und Marcel Pelgrim assistiert. Vierter Offizieller ist Robert Kampka.

Schiedsrichter bei Werder Bremen vs. Bayern München: Das Team im Überblick