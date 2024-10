Drittes Spiel, dritter namhafter Gegner: Leipzig steht in der Champions League gegen Liverpool schon unter Druck. Wer zeigt das Spiel live?

Am 3. Spieltag der Champions League hat RB Leipzig den ruhmreichen FC Liverpool zu Gast. Die Partie beginnt am Mittwoch (23. Oktober) um 21 Uhr.

Nachdem Leipzig an den ersten beiden Spieltagen der neuen Ligaphase bei Atlético Madrid (1:2) und zuhause gegen Juventus Turin (2:3) jeweils knapp verloren hat, ist der Bundesligist heute bereits unter Zugzwang. Die Reds sind mit sechs Punkten aus den Spielen bei der AC Milan (3:1) und gegen den FC Bologna (2:0) hingegen voll auf Kurs und wollen in Leipzig einen weiteren Schritt in Richtung der direkten Qualifikation für das Achtelfinale machen.

Übertragen wird RB Leipzig vs. FC Liverpool jedenfalls live und exklusiv bei DAZN. Nur mit einem Abo bei dem Streamingdienst könnt Ihr das Duell zwischen den Roten Bullen und dem englischen Spitzenklub live verfolgen.

RB Leipzig vs. FC Liverpool im LIVE STREAM und live im TV: Die Daten zum Spiel

Spiel RB Leipzig vs. FC Liverpool Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 3. Spieltag Datum Mittwoch, 23. Oktober 2024 Uhrzeit 21 Uhr Spielort Red Bull Arena (Leipzig)

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Liverpool im LIVE STREAM und live im TV?

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Liverpool heute im LIVE STREAM und live im TV? Die Aufstellungen

Leipzig steht in der Champions-League-Tabelle mit null Punkten aus den ersten beiden Spielen derzeit nur auf Platz 29. Zumindest eine Platzierung unter den besten 24, mit der man es in die Playoffs zur K.-o.-Phase schaffen würde, ist aber natürlich weiterhin sehr realistisch - und mit einem Sieg gegen Liverpool würde Leipzig seine Chancen darauf wieder erhöhen.

Die Reds sind indes mit sechs Zählern derzeit Tabellenfünfter. Diese Platzierung würde am Ende reichen, um nicht in die Playoffs zu müssen und direkt ins Achtelfinale einzuziehen.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Liverpool? Die bisherige Bilanz

Duelle insgesamt 3 Siege Liverpool 3 Siege Leipzig 0 Unentschieden 0 Bisher letztes Duell RB Leipzig vs. FC Liverpool 0:5 (Testspiel, 21. Juli 2022)

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Liverpool im LIVE STREAM und live im TV? Nützliche Links zum Spiel