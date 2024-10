Champions League: Gibt es eine Auslosung für die Playoffs oder spielt Platz 9 gegen 24 und so weiter?

Der neue Modus der Königsklasse bringt Playoffs um acht Plätze in der K.-o.-Runde mit sich. GOAL erklärt, wie das funktioniert.

Die Champions League 2024/25 ist in vollem Gange. Europas prestigeträchtigster Klubwettbewerb wird in dieser Saison erstmals in einem neuen Modus ausgetragen. Dabei ist die bekannte Vorrunde mit einer Gruppenphase und 32 Teams der neuen Ligaphase samt 36 Teilnehmern gewichen.

War es früher so, dass die zwei top-platzierten Teams der acht Gruppen automatisch ihr Ticket für das Achtelfinale lösten, findet auch hier ein bahnbrechende Neuerung statt: Die besten acht Klubs der Ligaphase nach acht Spieltagen sind direkt für die K.-o.-Runde, welche weiterhin mit einem Achtelfinale beginnt, qualifiziert. Die anderen acht Teilnehmer werden in Playoffs ermittelt.

Und zwar treten dabei die Mannschaften auf den Rängen 9 bis 24 in Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Wie aber kommen die Paarungen genau zustande? GOAL klärt auf.