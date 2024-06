Letzter Spieltag in EM-Gruppe B: Kroatien bekommt es mit Italien zu tun. Wer zeigt / überträgt die Partie heute live?

Am Dienstag geht es auch in Gruppe B der EM 2024 in den dritten und letzten Spieltag. Kroatien trifft dabei auf Italien.

Das Duell der beiden europäischen Schwergewichte wird am Montag (24. Juni) in Leipzig ausgetragen. Der Anstoß ist für 21 Uhr angesetzt.

Die Übertragung des Spiels live im Free-TV übernimmt das ZDF. Zudem ist Kroatien gegen Italien - genau wie alle anderen Partien der EM 2024 - auch bei MagentaTV live zu sehen. Hier benötigt Ihr allerdings ein Abonnement, da MagentaTV nicht kostenlos empfangbar ist. Anmelden könnt Ihr Euch beispielsweise über einen der Links zu MagentaTV in diesem Artikel.

Spiel Kroatien gegen Italien Wettbewerb EM 2024, Gruppenphase (3. Spieltag) Datum Montag, 24. Juni Anstoß 21 Uhr Spielort Leipzig

Wer zeigt / überträgt Kroatien vs. Italien heute live im Free TV und im LIVE STREAM? Vorschau und Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Kroatien

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn teilen wir Euch an dieser Stelle mit, wie Kroatien heute ins Spiel geht.

Italien setzt auf folgende Aufstellung

Welche Startelf schickt Italiens Trainer Luciano Spalletti heute ins Rennen? Etwa eine Stunde vor Spielbeginn gibt es die Antwort.

Wer zeigt / überträgt Kroatien vs. Italien? Die Bilanz

In bisher neun Duellen mit Kroatien konnte Italien erst einen einzigen Sieg einfahren. Und dieser liegt auch schon über 80 Jahre zurück, im April 1942 gewannen die Italiener ein Freundschaftsspiel mit 4:0.

Seither ging Kroatien gegen Italien dreimal als Sieger vom Platz, die fünf restlichen Aufeinandertreffen endeten unentschieden - so auch das bisher letzte Duell im Juni 2015 im Rahmen der Qualifikation zur EM 2016 (1:1).

Bei großen Turnieren trafen Kroatien und Italien bis dato zweimal aufeinander: In der Gruppenphase der WM 2002 gab es einen 2:1-Sieg für die Kroaten, bei dem unter anderem Ivica Olic traf. Und im bisher einzigen EM-Duell bei der Europameisterschaft 2012 trennte man sich in der Vorrunde 1:1.

Duelle insgesamt 9 Siege Kroatien 3 Siege Italien 1 Unentschieden 5 Bisher letztes Duell Kroatien vs. Italien 1:1 (EM-Qualifikation, 12. Juni 2015)

