Kroatien, Kader bei der EM 2024: Diese Spieler nominiert Trainer Zlatko Dalic für die EURO - auch Luka Modric wohl dabei

Die Kroaten gehören seit 2018 wieder zur Weltelite im Fußball - ihr Kader ist stets top besetzt.

Seit 1996 hat die kroatische Fußballnationalmannschaft mit einer Ausnahme (die EURO 2000) an jeder Europameisterschaft teilgenommen. Bis 1992 ging man zuvor noch als Jugoslawien an den Start.

Zu den bemerkenswerten Erfolgen der Mannschaft gehört das zweimalige Erreichen des Viertelfinales, 1996 und 2008. Bei der WM 2018 wurde sie sogar Zweiter, bei der WM 2022 Dritter.

Bei der Europameisterschaft 2024 (14. Juni bis 14. Juli) in Deutschland will Kroatien nun erneut mindestens das Viertelfinale erreichen. Ein Titel fehlt der Nation weiterhin - und wie so oft sind die Kroaten einer der Geheimfavoriten. Dazu müssen sie aber erst einmal die Gruppe mit Spanien, Italien und Albanien überstehen.

Welche Stars wird Zlatko Dalic diesmal in seinen Kader berufen - und ist auch Luka Modric dabei?