Welche EM-Spiele dieses Jahr (2024) nur bei MagentaTV übertragen werden

Im Sommer richten sich alle Augen auf die EM in Deutschland. Einige Partien des Turniers sind aber ausschließlich im Pay-TV zu sehen.

Insgesamt 51 Spiele werden bei der EM 2024 in Deutschland über die Bühne gehen. Am 14. Juni geht es los mit dem ersten Duell zwischen dem Gastgeber und Schottland, das Finale steigt dann exakt einen Monat später am 14. Juli in Berlin.

Bei einem großen Turnier wie einer Europameisterschaft wollen die Fußball-Fans natürlich am liebsten jedes Spiel live am TV oder im STREAM verfolgen. Und die meisten EM-Partien werden diesen Sommer auch frei empfangbar im Free-TV übertragen.

Einige Spiele sind aber ausschließlich im Pay-TV live zu sehen. Um welche es sich dabei handelt und welcher Sender für die Übertragung verantwortlich ist, erfahrt Ihr im Folgenden.