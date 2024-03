Italiens Kader für die EM 2024: Wen nimmt Luciano Spalletti mit nach Deutschland?

Der Titelverteidiger hat eine sportliche Achterbahnfahrt hinter sich. Ist der Kader nun stark genug, um erneut zu triumphieren?

Italien bekommt es nicht noch einmal hin - oder doch? Die Azzurri schockten England in Wembley mit dem Final-Sieg bei der EURO 2020 und streben in diesem Sommer beim Turnier in Deutschland eine noch größere Sensation an. Wieder einmal musste Italien eine verpasste WM-Qualifikation verarbeiten. Doch während vor der letzten Europameisterschaft klar war, dass sich die Mannschaft unter Trainer Roberto Mancini zu einem Top-Team entwickeln würde, gibt es nun ernsthafte Zweifel an der Stärke des aktuellen Kaders.

An der Qualität des Trainers gibt es natürlich keine Zweifel: Mit Luciano Spalletti hätten die Italiener keinen besseren Nachfolger für Mancini finden können, der vor weniger als einem Jahr überraschend seinen Posten aufgab, um nach Saudi-Arabien zu gehen.

Spalletti war es, der Napoli in der vergangenen Saison zum Titelgewinn in der Serie A führte. Obwohl er das Amt des Nationaltrainers erst kurz vor Ende der Qualifikation übernahm, gelang es ihm, sein Land zum Turnier nach Deutschland zu bringen: In der Gruppe mit England landeten die Azzurri knapp vor der Ukraine auf dem zweiten Platz.

Allerdings hat Spalletti bei Italien bei weitem nicht die Qualität zur Verfügung, die er bei Napoli hatte - vor allem nicht in der Offensive. Also liegt noch viel Arbeit vor ihm, wenn sich Italien berechtigte Hoffnungen auf den EM-Titel machen will.

Wer steht im 23-köpfigen Kader der italienischen Nationalmannschaft für die EURO 2024? GOAL wirft einen Blick auf die Kandidaten.