Der FC Schalke 04 trifft in der 2. Bundesliga auf die SV Elversberg. Doch wo wird das Spiel übertragen? GOAL liefert die Antwort.

Im Rahmen des 34. Spieltags der 2. Bundesliga stehen sich am heutigen Sonntag, den 18. Mai, der FC Schalke 04 und die SV Elversberg gegenüber. Anpfiff in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ist um 15:30 Uhr.

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. SV Elversberg heute im Live Stream und live im TV?

Die Begegnung zwischen dem FC Schalke 04 und der SV Elversberg wird - wie alle Spiele der 2. Bundesliga - live bei Sky übertragen. Eine Übertragung im Free-TV ist zum finalen Spieltag der Saison 2024/25 nicht vorgesehen. Stattdessen läuft die Partie exklusiv auf Sky Sport Bundesliga 4 HD, wo die Vorberichterstattung um 15:20 Uhr startet. Kommentiert wird das Spiel von Martin Groß.

Für alle, die mehrere Spiele gleichzeitig verfolgen möchten: Die acht Parallelspiele werden in einer Konferenzschaltung auf verschiedenen Sky-Sendern gezeigt.

Auch per Livestream ist das Spiel verfügbar - entweder über SkyGo oder den Streamingdienst WOW.

Anstoßzeit Schalke 04 gegen Elversberg

Schalke 04 vs Elversberg: Aufstellungen

Für den FC Schalke 04 ist heute der Abschluss einer miserablen Saison. Anstelle um den Wiederaufstieg in die Bundesliga mitzuspielen, musste man sich am Ende fast schon Sorgen um den Klassenerhalt machen. Diesen hat man knapp, aber doch so gut wie in der Tasche. Vor dem letzten Spieltag liegt man lediglich drei Zähler vor Eintracht Braunschweig, das auf dem Relegationsplatz 16 liegt. Zum Glück der Königsblauen hat man eine viel bessere Tordifferenz und ist daher uneinholbar (Schalke: -9, Braunschweig: -23).

Elversberg hingegen kämpft sogar noch um den Aufstieg mit. Die Spielvereinigung ist aktuell Tabellendritte, drei Punkte hinter dem 1. FC Köln auf Rang zwei. Es braucht einen Sieg und eine Niederlage der Geißböcke, um sofort aufzusteigen. Andererseits muss Elversberg auch nach hinten blicken und aufpassen. Mit dem SC Paderborn, dem 1. FC Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf liegen gleich drei Klubs, die Elversberg noch einholen könnten, dahinter.

Form

Bilanz direkte Duelle

Schalke 04 vs Elversberg: Die Tabellen

