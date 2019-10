Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen live im TV und LIVE-STREAM? So wird der Bundesliga-Freitag übertragen

Bundesliga-Freitagsspiel: Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen. Wir verraten Euch, wer das Duell live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Bundesliga, 8. Spieltag: Zum Auftakt dieses BL-Wochenendes empfängt Eintracht Frankfurt die Werkself von Bayer Leverkusen. Das Duell steigt am Freitag in der Commerzbank-Arena. Anstoß ist wie gewohnt um 20.30 Uhr.

Für ist das Freitagsspiel bei der Eintracht eine besondere Begegnung. Die Werkself kann mit einem Sieg gegen die SGE auf Platz eins der Bundesliga-Tabelle springen - zumindest vorübergehend. Die anderen Top-Teams um Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, Bayern München spielen erst am Sonnabend.

Die Eintracht könnte dagegen mit einem Sieg nach Punkten mit Bayer Leverkusen gleichziehen. Ein Sieg ist also in jedem Fall für beide Mannschaften extrem wichtig.

vs. Bayer Leverkusen: Wer gewinnt das -Freitagsspiel? Wir verraten Euch in diesem Artikel, wer das BL-Duell live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen: Das Freitagsspiel der Bundesliga im Detail

Duell Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen Datum Freitag, 18. Oktober 2019 || 20.30 Uhr Ort Commerzbank-Arena, Frankfurt am Main Zuschauer 51.500 Plätze

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM?

Ihr seid im Besitz eines DAZN-Abonnements? Dann sollte Euch der folgende Satz ein Lächeln ins Gesicht zaubern: DAZN überträgt die Bundesliga live!

Der Streamingdienst hat die Übertragungsrechte des Eurosport Players übernommen und ist fortan für die Übertragungen der Spiele des deutschen Fußball-Oberhauses zuständig. Insgesamt zeigt DAZN über 40 Bundesliga-Spiele in voller Länge im LIVE-STREAM. Welche BL-Duelle konkret bei DAZN laufen, erfahrt Ihr in unserem Übersichtsartikel.

Die Bundesliga im LIVE-STREAM bei DAZN. Diese Spiele überträgt der Streamingdienst live und in voller Länge:

alle Freitagsspiele.

alle Sonntagsspiele, die um 13.30 Uhr angepfiffen werden.

alle Montagsspiele.

alle Relegationsspiele.

DAZN zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM

Habt Ihr die vorangegangenen Zeilen aufmerksam verfolgt, dann wisst Ihr es bereits. Den Bundesliga-Freitag seht Ihr live nur bei DAZN! Der Streamingdienst zeigt Euch Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen in voller Länge im LIVE-STREAM. Nur bei DAZN läuft das SGE-Spiel gegen die Werkself und Ihr verpasst keine Sekunde.

Lust auf Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM bei DAZN? Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Freitags:

DAZN zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen kostenlos im LIVE-STREAM - so funktioniert der Gratismonat!

Ihr wollt den Bundesliga-Freitag am Freitag live verfolgen - und das auch noch umsonst? Dann ab zu DAZN! Wenn Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements seid, könnt Ihr Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen gratis im LIVE-STREAM bei DAZN genießen. Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat!

Der DAZN-Gratismonat? Lohnt sich! Mit diesem erlebt Ihr aber nicht nur SGE vs. B04 kostenlos. Ihr bekommt die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang gratis. Und diese umfasst zahlreiche LIVE-STREAMS. DAZN überträgt jährlich weit mehr als 8.000 Livesport-Events.

Da ist für jeden etwas dabei - Spitzenfußball zum Beispiel? DAZN zeigt die Bundesliga, die Champions League und Europa League, die Serie A mit Cristiano Ronaldo, LaLiga mit Lionel Messi oder die Ligue 1 mit Neymar, Kylian Mbappe und Co. live und in voller Länge im Stream.

Bock auf den Bundesliga-Freitag live bei DAZN? Dann holt Euch die kostenlose DAZN-App für die Geräte Eurer Wahl:

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann lest Euch doch mal durch unsere zahlreichen Übersichtsartikel:

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen live im TV?

Wird der Bundesliga-Freitag zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen live im TV übertragen? Ist es mit Eurem Abonnement bei DAZN möglich, dass das Duell auf dem Fernseher zu schauen? Oder sind Sky und Co. vielleicht sogar am Freitag im Einsatz? Alle Antworten bekommt Ihr in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM auf dem Smart-TV

Wollt Ihr Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen live im klassischen TV-Programm verfolgen? Dann müssen wir Euch leider enttäuschen. Das ist nicht möglich. Doch warum? DAZN ist ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Dementsprechend zeigt DAZN alle Spiele - so auch den Bundesliga-Freitag - ausschließlich im LIVE-STREAM.

Ihr müsst aber dennoch nicht darauf verzichten, das Freitagsspiel der Bundesliga auf Eurem Fernseher genießen zu können. Wie ist das möglich? Ganz einfach. DAZN bringt Euch Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Schließlich ist die kostenlose DAZN-App ist auf nahezu allen modernen TV-Geräten verfügbar.

Bock auf Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV? Dann passt mal auf. So geht's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt das Eintracht-Spiel gegen Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM mit DAZN auf Eurem SMART-TV!

Zeigt / überträgt Sky Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen live im TV?

Nein, das ist nicht der Fall. Sky ist auch in dieser Saison nicht mehr für die Übertragung der Freitagsspiele der Bundesliga verantwortlich. Die Rechte des Bundesliga-Freitags liegen ausschließlich in den Händen von DAZN. Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen wird daher nicht live im TV bei Sky zu sehen sein.

Stattdessen überträgt der Bezahlsender wie gewohnt den Bundesliga-Samstag (alle Spiele um 15.30 Uhr sowie das Topspiel um 18.30 Uhr) und die Sonntagsspiele (um 15.30 Uhr und um 18 Uhr) live und in voller Länge im Pay-TV - oder im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket.

Doch aufgepasst: Wenn Ihr Sky nutzen wollt, benötigt Ihr ein Abonnement beim Bezahlsender. Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Das Abo müsst Ihr im Vorfeld abschließen. Mehr Informationen zu aktuellen Angeboten und Preisen erhaltet Ihr auf der Sky-Website.

ARD, ZDF und Co.: Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen live im Free-TV?

Auch hier müssen wir Euch leider enttäuschen. Schon seit mehreren Jahren ist die Übertragung der Bundesliga fast ausschließlich ins Pay-TV gewandert. ARD und ZDF übertragen nur noch vereinzelt Spiele des deutschen Fußball-Oberhauses live im Free-TV - zumeist die Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde.

Weder bei den öffentlich-rechtlichen Sender noch bei RTL, Sport 1, Eurosport und Co.: Das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen wird nicht live im Free-TV gezeigt.

Artikel wird unten fortgesetzt

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen?

Konntet Ihr das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen nicht im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen? Kein Problem, das macht doch nichts. Schließlich haben wir die perfekte Alternative für Euch:

Die Highlights zu Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen bei DAZN!

Beim Streamingdienst seid Ihr genau richtig, wenn Ihr alle Treffer, alle Entscheidungen und alle kritischen Szenen noch einmal erleben wollt. DAZN lädt Euch bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff eine ausführliche Zusammenfassung der Partie auf die Plattform.

Reichen Euch die Highlights der Partie nicht aus? Dann könnt Ihr Euch auch einfach das komplette Duell Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen im Re-Live bei DAZN reinziehen. So seht Ihr die vollen 90 Minuten noch einmal in voller Länge. Oder Ihr spult zu den wichtigsten Szenen vor. Diese hat Euch DAZN im Re-Live markiert.

Bei DAZN seht Ihr allerdings nicht nur die Highlights zu Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen. Der Streamingdienst zeigt Euch alle Highlights der 1. Bundesliga sowie der 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Besser geht's nicht, oder? Klickt Euch mal rein!

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen live? Die Übertragung des Bundesliga-Freitags im Überblick

EINTRACHT FRANKFURT vs. BAYER LEVERKUSEN im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV - ... LIVE-STREAM DAZN ... LIVE-TICKER Goal.com

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen live? Die Bilanz