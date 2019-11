Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? So wird die Bundesliga übertragen

Eintracht Frankfurt gegen Bayern München: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga-Spiel am Samstag live im TV und LIVE-STREAM? Goal verrät es Euch.

Bundesliga, 10. Spieltag. Am Samstagnachmittag empfängt Eintracht Frankfurt den FC Bayern München. Anstoß in der Commerzbank-Arena ist um 15.30 Uhr.

Es wieder einmal soweit: Der FC Bayern München befindet sich in der Herbstkrise. Nach dem furiosen 7:2-Erfolg in der Champions League gegen Tottenham Hotspur (zum Spielbericht) läuft es bei den Bayern leistungsmäßig nicht mehr. Auch unter der Woche mühte sich der FCB zu einem knappen 2:1-Sieg im DFB-Pokal gegen Zweitligist VfL Bochum (zum Spielbericht).

Ist das die Chance für ? Die SGE ist gewillt, gegen Ex-Coach Niko Kovac drei Punkte vor heimischem Publikum einzufahren. Das Weiterkommen im durch den 2:1-Sieg beim FC St. Pauli sorgte für zusätzliches Selbstvertrauen.

Eintracht Frankfurt vs. : Wer zeigt / überträgt das -Duell am Samstag live im TV und im LIVE-STREAM? Goal verrät Euch alle Infos zur BL-Übertragung in diesem Artikel.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München: Das Bundesliga-Spiel am Samstag im Überblick

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München live im TV?

DAZN und Sky teilen sich die Übertragungsrechte der Bundesliga untereinander auf. Beide Anbieter übertragen zusammen alle Spiele des deutschen Fußball-Oberhauses.

📌 Die Heimstatistik führt die Eintracht an:

1⃣8⃣ Siege

1⃣6⃣ Unentschieden

1⃣4⃣ Niederlagen

...Samstag ist es an der Zeit, den nächsten Heimsieg einzufahren! 💪#SGE #SGEFCB https://t.co/Y73h1M02ys — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) October 31, 2019

Im Free-TV ist die Bundesliga dagegen nur selten zu sehen - meist nur die Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde. Doch an diesem Bundesliga-Samstag ist es anders. Seid gespannt! Alle Infos zur TV-Übertragung von Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München bekommt Ihr in diesem Abschnitt.

ZDF zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München live im Free-TV

Wie das möglich? Normalerweise läuft die Bundesliga nicht live im Free-TV. Doch der 10. Spieltag bildet eine Ausnahme. ZDF und Sky kooperieren an diesem Wochenende und zeigen beide das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München live im TV.

ZDF überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München live und in voller Länge im Free-TV. Kein Abonnement, keine Kosten: Das Zweite Deutsche Fernseher zeigt das Bundesliga-Duell gratis ab 15.15 Uhr. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung live im ZDF:

Sky zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München live im Pay-TV

Der Bundesliga-Samstag live im Pay-TV: Sky überträgt das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München live im TV. Beim Bezahlsender könnt Ihr das Aufeinandertreffen in der Commerzbank-Arena ebenfalls live verfolgen - allerdings ausschließlich im Pay-TV.

Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender. Dieses müsst Ihr im Vorfeld abgeschlossen haben. Nur dann könnt Ihr Eintracht Frankfurt vs. Bayern München live im TV bei Sky erleben.

Sky stellt Euch am Samstagnachmittag vor die Wahl: Entweder schaut Ihr Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München live im Einzelspiel oder Ihr erlebt das Duell zusammen mit allen anderen Partien, die um 15.30 Uhr angepfiffen werden, in der Konferenz.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München live im TV bei Sky! Hier gibt's alle Infos zur Bundesliga-Übertragung im Einzelspiel:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Sender: Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD

Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD Start der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Kommentator: Oliver Schmidt (kommentiert die Partie für beide Sender - ZDF und Sky)

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München live im TV bei Sky! Hier gibt's alle Infos zur Bundesliga-Übertragung in der Konferenz:

Art der Übertragung: Konferenz

Konferenz Sender: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD Start der Übertragung: 14 Uhr

14 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

Wolff Fuss Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold weitere Spiele in der Konferenz: Werder vs. Freiburg, Leipzig vs. Mainz, Dortmund vs. Wolfsburg, Leverkusen vs. Mönchengladbach

Mehr Informationen zu aktuellen Angeboten, Preisen und Vertragslaufzeiten von Sky erhaltet Ihr auf der offiziellen Website des Senders.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Ihr wollt den FC Bayern München bei Eintracht Frankfurt live im Internet schauen? Kein Problem. Am Bundesliga-Samstag stehen Euch gleich drei LIVE-STREAMS für SGE vs. FCB zur Verfügung - zwei davon sind kostenpflichtig, einer kostenlos. Alle Infos hierzu findet Ihr in diesem Abschnitt.

ZDF zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM auf www.zdf.de

Option Nr. 1: Auch im Internet ist das ZDF Eure erste Wahl, wenn Ihr das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München kostenlos verfolgen wollt. Das Zweite Deutsche Fernsehen überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München in voller Länge im LIVE-STREAM. Die Übertragung geschieht analog zum TV-Programm des ZDF.

Keine Anmeldung, kein Abonnement: Der LIVE-STREAM des ZDF ist komplett kostenlos. Den direkten Link zum Spiel findet Ihr hier:

Falls Ihr das Bundesliga-Spiel lieber auf Euren mobilen Geräten - Handy, Tablet und Co. - sehen wollt, ist das ebenfalls kein Problem. Die kostenlose ZDF-App könnt Ihr Euch aus den gängigen Portalen herunterladen:

Sky Go zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Option Nr. 2: Sky überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München in voller Länge im LIVE-STREAM mit Sky Go. Genau wie im TV-Programm habt Ihr auch beim Online-Dienst von Sky die Wahl, das Duell am Samstagnachmittag live im Einzelspiel oder in der Konferenz zu verfolgen. Für beides steht jeweils ein LIVE-STREAM für Euch bereit.

Sky Go ist der Online-Dienst des Bezahlsenders. Dort seht Ihr zahlreiche LIVE-STREAMS, die analog zum TV-Programm laufen - so auch Eintracht Frankfurt vs. Bayern München. Doch auch die Nutzung von Sky Go setzt ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky voraus. Falls Ihr ein solches bereits abgeschlossen habt, erhaltet Ihr einen kostenlosen Log-In für Sky Go.

Wollt Ihr Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM mit Sky Go erleben? Dann ladet Euch hier die kostenlose Sky-Go-App hier herunter:

Sky Ticket zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Option Nr. 3: Ihr habt keine Lust auf ein langfristiges Sky-Abonnement? Ihr wollt aber Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München auf jeden Fall live beim Bezahlsender verfolgen? Dann seid Ihr bei Sky Ticket genau an der richtigen Adresse.

Sky Ticket zeigt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München in voller Länge im LIVE-STREAM. Sky Ticket ermöglicht es Euch, die Inhalte des Bezahlsenders über einen kürzeren Zeitraum zu nutzen und ein langfristiges Sky-Abo zu umgehen.

Um das Bundesliga-Duell im LIVE-STREAM mit Sky Ticket erleben zu können, benötigt Ihr das Sportpaket - Hier gibt's alle Infos:

Das Monatsabo: Die ersten vier Wochen kosten 9,99 Euro. Ab dem zweiten Monat erhöht sich der Preis auf monatlich 29,99 Euro. Ihr könnt das Abo aber jederzeit monatlich kündigen.

Die ersten vier Wochen kosten 9,99 Euro. Ab dem zweiten Monat erhöht sich der Preis auf monatlich 29,99 Euro. Ihr könnt das Abo aber jederzeit monatlich kündigen. Das Tagesabo: Dieses 24-Stunden-Angebot erhaltet Ihr für einmalig 9,99 Euro.

Zeigt / überträgt DAZN Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Wie bereits erwähnt teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte der Bundesliga untereinander auf. Doch der Bundesliga-Samstag gehört nicht zum Zuständigkeitsbereich des Streamingdienstes. DAZN zeigt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München daher nicht im LIVE-STREAM. Was läuft stattdessen bei DAZN? Hier findet Ihr das Live-Programm der nächsten Tage!

Die Bundesliga im LIVE-STREAM bei DAZN! Der Streamingdienst zeigt ...

... alle Freitagsspiele.

... alle Sonntagsspiele, die um 13.30 Uhr angepfiffen werden.

... alle Montagsspiele.

... alle Relegationsspiele.

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München?

Habt Ihr das Bundesliga-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München live im TV oder im LIVE-STREAM verpasst? Ihr wollt aber trotzdem alle Tore und alle kritischen Szenen sowie alle Entscheidungen noch einmal sehen? Dann passt mal auf. Wir empfehlen Euch in diesem Fall Folgendes:

Die Highlights zu Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München bei DAZN!

Bei DAZN seht Ihr die Highlights des SGE-Spiels gegen die Bayern bereits 40 Minuten nach dem Schlusspfiff. Lange Geduld ist also nicht gefragt. Der Streamingdienst lädt für Euch zeitnah eine ausführliche Zusammenfassung zu Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München auf die Plattform. Schaut doch mal vorbei!

Damit aber nicht genug: DAZN zeigt nicht nur die Highlights zu Eintracht Frankfurt vs. Bayern München. Der Streamingdienst bringt Euch alle Highlights der 1. und bereits 40 Minuten nach Spielende auf die Bildschirme Eurer Wahl.

Bock auf die Bundesliga bei DAZN? Dann holt Euch die kostenlose App des Streamingdienstes:

Damit aber immer noch nicht genug: Bei DAZN könnt Ihr alle Highlights sowie die Bundesliga live und kostenlos anschauen. Wie geht das? Ganz einfach. DAZN schenkt all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis. Sichert Euch ganz einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN! Mit diesem erlebt Ihr die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang kostenlos.

Und das Übertragungsangebot von DAZN kann sich sehen lassen. Der Streamingdienst zeigt Spitzenfußball live und in voller Länge. Mit dabei: Die Champions League und Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga und die Ligue 1 sowie zahlreiche weitere Top-Ligen und Top-Wettbewerbe. All das bekommt Ihr live und in voller Länge bei DAZN!

Ohnehin ist bei DAZN für jeden Sportfan etwas dabei. NBA, NFL, NHL, Tennis, Darts und vieles mehr: Der Streamingdienst zeigt pro Jahr mehr als 8.000 Livesport-Events im LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München live? Die Bundesliga-Übertragung in der Übersicht