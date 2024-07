Showdown im Viertelfinale! Deutschland trifft bei der Heim-EM 2024 auf Spanien. Wer überträgt die Partie live im TV und im LIVE STREAM?

Das erste Viertelfinale der EM 2024 steht an: Gastgeber Deutschland trifft dabei am Freitag (5. Juli) auf Spanien. Der Anstoß in Stuttgart ist für 18 Uhr angesetzt.

Für viele ist das Duell zwischen den beiden bisher vielleicht stärksten Mannschaften des Turniers so etwas wie ein vorweg genommenes Finale. Sich auf einen Favoriten festzulegen, ist kaum möglich, vor der Partie ist alles offen.

Aber wer zeigt / überträgt Deutschland gegen Spanien am Freitag eigentlich? Natürlich gibt es von diesem Viertelfinale eine Übertragung im Free TV: Die ARD zeigt das Kracherspiel live und frei empfangbar im Fernsehen.

Zudem ist Deutschland vs. Spanien - genau wie alle anderen Spiele der EM 2024 - auch bei MagentaTV live zu sehen. Für den Pay-TV-Sender der Telekom benötigt Ihr allerdings ein Abo, um dabei sein zu können.

Spiel Deutschland vs. Spanien Wettbewerb EM 2024, Viertelfinale Datum Freitag, 5. Juli 2024 Anstoß 18 Uhr Spielort Stuttgart

Wer zeigt / überträgt Deutschland (DFB) vs. Spanien live im TV und im LIVE STREAM?

Das ist die Aufstellung von Deutschland:

Etwa eine Stunde vor dem Spielbeginn wird die Aufstellung von Deutschland offiziell bekanntgegeben.

Spanien setzt auf folgende Aufstellung:

Mit welcher Aufstellung Spanien spielt, wird rund eine Stunde vor dem Anstoß kommuniziert.

Deutschland (DFB) vs. Spanien live im TV und im LIVE STREAM schauen: Der direkte Vergleich

Deutschland und Spanien sind bisher 26-mal aufeinandergetroffen. Im direkten Vergleich hat der DFB mit bisher neun Siegen knapp die Nase vorne, die Spanier kamen auf acht Siege gegen Deutschland. Neun Duelle endeten unentschieden.

So auch das bisher letzte Aufeinandertreffen dieser beiden großen Fußballnationen bei der WM 2022 in Katar. Im Gruppenspiel brachte Alvaro Morata Spanien nach gut einer Stunde in Führung, in der Schlussphase gelang dem eingewechselten Niclas Füllkrug dann noch der 1:1-Ausgleich.

Die beiden vielleicht bekanntesten Spiele zwischen Deutschland und Spanien sind das EM-Finale 2008 und das WM-Halbfinale 2010. In beiden Fällen behielten die zu jener Zeit so dominierenden Spanier mit 1:0 die Oberhand.

Übrigens: Auch bei Deutschlands Heim-EM 1988 traf das DFB-Team auf Spanien, damals in der Gruppenphase. Die Deutschen gewannen seinerzeit in München durch zwei Tore von Rudi Völler mit 2:0.

