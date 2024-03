Spanien bei der EM 2024, Kader: Wer steht im Aufgebot von Luis de la Fuente? Und wer fehlt?

Die Furia Roja hat gerade im Mittelfeld einige Top-Akteure. Doch wie sieht es in der Verteidigung und im Angriff aus?

Von der goldenen Generation des spanischen Fußballs ist nur noch Jesús Navas verblieben. Mit den Rücktritten von Sergio Busquets und Jordi Alba aus der Nationalmannschaft sind aber die letzten beiden ehemaligen Stammspieler gegangen. Die Furia Roja hatte 2008 die EM, 2010 die WM und 2012 erneut die EM gewonnen - eine solche Dominanz gab es nie zuvor und nie danach in Europa und global.

Derzeit ereignet sich so etwas wie eine Wiedergeburt des spanischen Fußballs. Nationaltrainer Luis de la Fuente kann im Hinblick auf die EURO 2024 auf einen großen Talentpool zurückgreifen. Das beginnt und endet mit Lamine Yamal, der in diesem Jahr mit gerade einmal 16 Jahren LaLiga und die Champions League aufgemischt hat.

Aber auch in anderen Bereichen gibt es viel Qualität: Im zentralen Mittelfeld, in der Verteidigung und bei der Suche nach dem richtigen Mittelstürmer für die spanische Mannschaft stehen wichtige Entscheidungen an. Nach der Halbfinalniederlage bei der Europameisterschaft 2021 gegen den späteren Sieger Italien und dem Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft 2022 im Achtelfinale gegen Marokko werden die Spanier endlich wieder einen großen Titel wollen. In der Vorrunde haben sie es aber direkt heftig erwischt: Zum Auftakt wartet Kroatien im Berliner Olympiastadion, dann treffen sie in Gelsenkirchen auf Italien und zum Abschluss wartet Albanien in Düsseldorf.

Doch wer wird im 23-köpfigen Kader der spanischen Nationalmannschaft für die EURO 2024 in Deutschland stehen? GOAL hat die Spieler genau unter die Lupe genommen ...