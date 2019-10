Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Argentinien live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung des DFB-Teams

Testspiel des DFB-Teams: Deutschland trifft auf Argentinien. Doch wer zeigt / überträgt das Duell live im TV und LIVE-STREAM? Hier gibt's die Antwort.

Im Freundschaftsspiel am Mittwochabend empfängt die deutsche Nationalmannschaft das Team Argentiniens. Das Duell steigt im Dortmunder Signal-Iduna-Park. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Es ist die Neu-Auflage des WM-Finales von 2014 - eine Sternstunde des deutschen Fußballs. Mario Götze entschied in der 113. Minute das Endspiel in Rio de Janeiro mit seinem entschiedenen Treffer zum 1:0-Endstand, wurde zum vierten Mal Weltmeister. Der WM-Siegtorschütze gehört fünf Jahre später nicht mehr zum deutschen Aufgebot.

Stattdessen hat sich Bundestrainer Joachim Löw unter anderem für die Neulinge Suat Serdar vom FC Schalke 04 und Nadim Amiri von Bayer Leverkusen entschieden. Da Toni Kroos und Jonas Hector verletzungsbedingt absagen mussten, nominierte Löw zudem Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim) und Robin Koch (SC Freiburg) nach.

Deutschland vs. - wer entscheidet das Länderspiel für sich? Wir verraten Euch in diesem Artikel, wer das Duell am Mittwochabend live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Deutschland vs. Argentinien: Das Länderspiel des DFB-Teams im Detail

Duell Deutschland vs. Argentinien Wettbewerb Freundschaftsspiel Datum Mittwoch, 9. Oktober 2019 | 20.45 Uhr Ort Signal-Iduna-Park, Dortmund Zuschauer 66.099 Plätze

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Argentinien live im TV?

Deutschland gegen Argentinien: ein Klassiker! Doch wer überträgt das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft live im TV? Läuft das Duell im Free-TV? Wir erklären es Euch in diesem Abschnitt.

RTL zeigt / überträgt Deutschland vs. Argentinien live im Free-TV

Wollt Ihr das Länderspiel des DFB-Teams am Mittwochabend live und in voller Länge sehen? Dann seid Ihr bei RTL genau richtig. Der Privatsender ist Eure erste und einzige Anlaufstelle. Nur RTL zeigt Deutschland vs. Argentinien live im Free-TV.

Ohnehin ist RTL seit einiger Zeit für die Übertragungen der Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft zuständig. Der Privatsender hat sich die Übertragungsrechte an allen Qualifikationsspielen zur EM und WM gesichert. Auch zahlreiche Testspiele gehören zum Übertragungsangebot von RTL.

Deutschland vs. Argentinien live im Free-TV bei RTL - alle Infos zur Übertragung des Länderspiels am Mittwoch:

ARD oder ZDF - wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Argentinien live im TV?

Die kurz und knappe Antwort: keiner von beiden. Weder die ARD noch das ZDF übertragen das Länderspiel zwischen Deutschland und Argentinien live im TV. Das liegt daran, dass sich einzig RTL die Live-Übertragungsrechte an der Partie gesichert hat. Auch andere deutsche Sportsender wie Sport 1, Eurosport oder sogar Sky übertragen Deutschland vs. Argentinien nicht live im TV - weder im Free- noch im Pay-TV.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Argentinien im LIVE-STREAM?

Ihr wisst bereits, dass RTL Eure erste Anlaufstelle ist, wenn Ihr Deutschland vs. Argentinien live im TV erleben wollt. Doch ist der Privatsender auch für die Übertragung im LIVE-STREAM zuständig? Wir verraten es Euch in diesem Abschnitt.

RTL zeigt / überträgt Deutschland vs. Argentinien im LIVE-STREAM bei TVnow

Auch in puncto LIVE-STREAM ist RTL am Mittwochabend Euer erster und einziger Anlaufpunkt. Der Privatsender zeigt das Länderspiel Deutschland vs. Argentinien in voller Länge im LIVE-STREAM bei TVnow. Die Übertragung beginnt und verläuft analog zum TV-Programm bei RTL. Ab 20.15 Uhr geht's auch im LIVE-STREAM los.

TVnow ist der Online-Dienst von RTL. Die Nutzung dessen ist allerdings nicht kostenlos. Stattdessen müsst Ihr Euch im Vorfeld bei TVnow anmelden und ein Abonnement abschließen. Nur dann könnt Ihr Deutschland vs. Argentinien im LIVE-STREAM bei TVnow erleben.

Die monatlichen Kosten betragen 4,99 Euro. Der erste Monat ist allerdings kostenlos. Mehr Informationen zu TVnow findet Ihr auf der Website des Anbieters. Die kostenlose TVnow-App findet Ihr hier:

Zeigt / überträgt DAZN Deutschland vs. Argentinien im LIVE-STREAM?

DAZN ist normalerweise die Nummer eins, wenn es um Übertragungen im LIVE-STREAM geht. Der Streamingdienst zeigt alle Spiele der EM-Qualifikation - ohne deutsche Beteiligung - in voller Länge im Internet. Auch zahlreiche Testspiele gehören zum DAZN-Programminventar. Doch Deutschland vs. Argentinien gehört nicht dazu. DAZN zeigt das Länderspiel des DFB-Teams nicht im LIVE-STREAM.

Stattdessen hat der Streamingdienst so manch anderes Live-Länderspiel für Euch im Programm - u.a.:

Kosovo vs. Gibraltar (Donnerstag, 10.10., 18 Uhr)

Österreich vs. Israel (Donnerstag, 10.10., 20.45 Uhr)

Niederlande vs. Nordirland (Donnerstag, 10.10., 20.45 Uhr)

Belgien vs. San Marino (Donnerstag, 10.10., 20.45 Uhr)

vs. England (Freitag, 11.10., 20.45 Uhr)

vs. Frankreich (Freitag, 11.10., 20.45 Uhr)

... und viele weitere Spiele in voller Länge im LIVE-STREAM!

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu Deutschland vs. Argentinien?

Ihr habt das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft verpasst? Kein Problem. Wir empfehlen Euch Folgendes:

Die Highlights zu Deutschland vs. Argentinien bei DAZN!

Ab 0 Uhr lädt Euch der Streamingdienst eine ausführliche Zusammenfassung auf die Plattform. Somit verpasst Ihr keine kritische Szene, keine Entscheidung und keinen Treffer zwischen Deutschland und Argentinien. Klickt Euch mal rein!

Reichen Euch die Highlights nicht aus? Dann hat DAZN genau das richtige für Euch: Der Streamingdienst zeigt das Länderspiel zwischen Deutschland und Argentinien noch einmal komplett im Re-Live. Ebenfalls ab 0 Uhr steht Euch das Spiel zur Verfügung. Kommentator Guido Hüsgen wird das Duell im Re-Live für Euch begleiten.

Bei DAZN gibt es aber nicht nur die Spiele des DFB-Teams im Re-Live. DAZN zeigt alle Spiele der EM-Qualifikation - ohne deutsche Beteiligung - im LIVE-STREAM - und das ganze sogar kostenlos. Wie geht das? Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN und erlebt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang kostenlos.

Artikel wird unten fortgesetzt

Der DAZN-Gratismonat? Lohnt sich definitiv! Der Streamingdienst überträgt pro Jahr über 8.000 Livesport-Events in voller Länge im LIVE-STREAM. Darunter absolute Kracher: Champions League und Europa League, Bundesliga und LaLiga, Serie A und Ligue 1 sowie viele weitere Top-Ligen und -Wettbewerbe. All das bekommt Ihr bei DAZN!

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann schaut doch mal in unseren Übersichtsartikeln vorbei:

Bock auf Spitzenfußball bei DAZN? Dann ladet Euch jetzt die kostenlose App des Streamingdienstes herunter:

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Argentinien live? Die Länderspiel-Übertragung des DFB-Teams im Überblick