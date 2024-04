Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Werder Bremen heute im Live Stream und TV? Die Bundesliga am Sonntag live sehen

Leverkusen trifft in der Bundesliga auf Bremen. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der Bundesliga stehen am Wochenende die Partien des 29. Spieltags an. Dabei bekommt es Bayer Leverkusen am Sonntag (14. April) mit Werder Bremen zu tun. Der Anpfiff der Begegnung ertönt heute um 17.30 Uhr.

In der BayArena trifft der souveräne Tabellenführer auf den SVW - und kann mit einem Sieg die erste Meisterschaft der Klub-Geschichte perfekt machen, falls die Bayern vorher nicht schon im Heimspiel gegen Köln gepatzt haben.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Bayer Leverkusen vs. Werder Bremen heute im LIVE-STREAM und TV schauen könnt.

Leverkusen vs. Bremen heute live, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Bayer Leverkusen – Werder Bremen Wettbewerb Bundesliga, 29. Spieltag Datum Sonntag, 14. April 2024 Uhrzeit 17.30 Uhr Ort BayArena (Leverkusen)

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Werder Bremen heute im LIVE STREAM? Die Bundesliga am Sonntag live sehen

Leverkusen gegen Bremen im TV, LIVE-STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

News zu Bayer Leverkusen

Die Werkself steht kurz vor dem ersten Titelgewinn in der Bundesliga. Nach der Bayern-Niederlage in Heidenheim hat das Team von Trainer Xabi Alonso 16 Punkte Vorsprung auf den FCB - und damit sechs Matchbälle, um die noch fehlenden Punkte mit einem Sieg einzusammeln.

Auch im DFB-Pokal steht Bayer im Finale und bekommt es in Berlin mit dem Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern zu tun. International sind die Leverkusener ebenfalls noch vertreten: Sie spielen in der Europa League im Viertelfinale gegen West Ham.

Die Aufstellung von Bayer Leverkusen:

Hradecky - Tapsoba, Tah, Kossounou - Tella, G. Xhaka, Andrich, Hincapie - Hofmann, Boniface, Adli.

Werder-News

Werder hat vor dem Spieltag als Tabellenzwölfter acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Entsprechend benötigen die Grün-Weißen noch ein paar Zähler, um auch in der kommenden Saison sicher in der Bundesliga mit dabei zu sein.

Der SVW fährt mit einer Negativserie im Gepäck zum Spitzenreiter: Seit zwei Monaten hat das Team von Trainer Ole Werner nicht mehr gewonnen, holte in sechs Liga-Duellen nur zwei Punkte durch Unentschieden gegen Darmstadt und in Frankfurt.

Die Aufstellung von Werder Bremen:

Zetterer - Malatini, C. Groß, Veljkovic - Weiser, Lynen, Agu, Schmid, Bittencourt - Woltemade, Ducksch.

Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen heute live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 98 Siege Leverkusen 27 Siege Bremen 34 Unentschieden 37 Letztes Duell Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen 0:3 (Bundesliga, 25. November 2023)

Bayer Leverkusen vs. Werder Bremen heute live anschauen: Nützliche Links