Wann kann Bayer Leverkusen Meister werden? Spieltag, Datum, frühester Zeitpunkt für die Meisterfeier

Der erste Meistertitel der Vereinsgeschichte ist Bayer Leverkusen kaum noch zu nehmen. Wann könnte endgültig alles klar sein?

Dass die Titelserie des FC Bayern nach elf deutschen Meisterschaften am Stück in der Saison 2023/24 endet, ist mittlerweile so gut wie sicher. Zu groß ist der Vorsprung von Bayer Leverkusen, das unter Trainer Xabi Alonso die Bundesliga in dieser Spielzeit so überragend geprägt hat.

Der Sekt kann auf jeden Fall schon kalt gestellt werden in Leverkusen. Nach der so bitter verspielten Meisterschaft im Jahr 2000 sowie den weiteren Vize-Titeln 1997, 1999, 2002 und 2011 wird es in diesem Sommer endlich so weit sein: Bayer 04 darf die Schale entgegennehmen und sich erstmals auch offiziell als beste Mannschaft Deutschlands fühlen.

Dass es nicht bis zum 34. Spieltag dauern wird, bis Leverkusens Titel feststeht, ist dabei keine allzu steile These. Aber wann könnte es frühestens so weit sein, dass Bayer 04 als Deutscher Meister 2024 feststeht?