Wer zeigt / überträgt PSG vs. Istanbul Basaksehir heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

PSG und Basaksehir treten erneut an, das erste Spiel wurde wegen eines Rassismus-Vorfalls abgebrochen. Hier gibt's alles zur Übertragung heute live.

Es war der Aufreger des 6. Spieltages der Champions-League-Gruppenphase: das Duell zwischen PSG (Paris St. Germain) und Istanbul. Nachdem das ursprüngliche Duell am Dienstagabend bereits nach 14 Minuten abgebrochen wurde, soll das Spiel heute - so verkündete die UEFA am Dienstagabend - erneut stattfinden.

Der Anpfiff soll um 18.55 Uhr im Prinzenparkstadion ertönen, nachdem das Spiel am Dienstag wegen einer angeblichen rassistischen Äußerung des Vierten Offiziellen aus Rumänien unterbrochen worden war.

"Negru" oder "Negro"? Hier gibt's die Skandal-Szene im Video:

In der 14. Minute kam es im Pariser Prinzenpark zum Eklat. Das Schiedsrichtergespann hatte den Basaksehir-Assistenzcoach Pierre Webo wegen unsportlichen Verhaltens auf die Tribüne geschickt. Bei diesem Vorgang soll das Wort "negro" gefallen sein, dies warfen die Istanbul-Offiziellen dem rumänischen Schiedsrichter lautstark vor, wie deutlich über die Außenmikrofone zu hören war.

Beide Teams spielen in Gruppe H, in der das Weiterkommen durch das 3:2 (2:0) gegen unabhängig vom Ausgang des Spiels in Paris klarmachte.

Ihr wollt das Wiederholungsspiel anschauen? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen zur Übertragung der Partie PSG vs. Basaksehir heute live im TV und LIVE-STREAM. Wer wissen will, wo die anderen Spiele heute gezeigt werden, findet alles in einer Übersicht zur Übertragung des 6. Spieltages der Königsklasse in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris St. Germain) vs. Basaksehir Istanbul heute live im TV? So seht Ihr das Spiel im Fernsehen

Schon am Dienstag war das Duell live zu sehen - und auch der Rest der Partie, die heute um 18.55 Uhr steigen wird, ist natürlich wieder live zu sehen. Hier erfahrt Ihr, wie es um eine Übertragung von PSG vs. Basaksehir im TV bestellt ist.

Das heutige Aufeinandertreffen zwischen den beiden Kontrahenten wird - wie bereits am Dienstag das Skandal-Spiel - in voller Länge nur auf DAZN zu sehen sein. Sky zeigt lediglich einige wenige Abschnitte des Kicks aus dem Prinzenparkstadion in der Konferenz. Mehr dazu erfahrt Ihr weiter unten.

PSG vs. Basaksehir Istanbul live sehen via DAZN mit dem Smart-TV

DAZN ist zwar ein Dienst, der die allermeisten Spiele nur via LIVE-STREAM und nicht im klassischen TV verbreitet, dennoch kann PSG gegen Basaksehir auf dem großen Fernseher gesehen werden.

Die Lösung ist ein Smart-TV oder ein anderes Peripherie-Gerät wie der Amazon Fire TV-Stick, der Google Chromecast oder eine Spielekonsole wie die Playstation 4 oder 5. Mehr Informationen, wie Ihr PSG gegen Basaksehir heute auf dem Smart-TV schauen könnt, gibt es direkt auf der Seite von DAZN.

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris St. Germain) vs. Basaksehir Istanbul heute im LIVE-STREAM? So seht Ihr die

In der aktuellen Saison teilen sich DAZN und Sky die Übertragungsrechte der Champions League. Welcher Sender welches Spiel überträgt, wird mit Hilfe eine Pickings-Systems geklärt. Für das Spiel PSG vs. Basaksehir wird DAZN im LIVE-STREAM mit von der Partie sein. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr hier.

DAZN zeigt / überträgt PSG (Paris St. Germain) vs. Basaksehir Istanbul heute im LIVE-STREAM

Der LIVE-STREAM von DAZN ist der exklusive Anbieter des Duells heute Abend. Die Übertragung läuft dabei nicht nur via Smart-TV, sondern ist auch mit sämtlichen anderen Geräten kompatibel.

Die Übertragung der Partie beginnt rund 15 Minuten vor dem Anpfiff, der von der UEFA auf 18.55 Uhr festgelegt wurde. Der Streamingdienst schickt für Euch folgendes Team ins Rennen:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Alexis Menuge

Egal, ob Ihr am PC, Laptop, Tablet oder Smartphone schauen wollt. Alles, was Ihr dafür braucht, ist die DAZN-App, eine stabile Internetverbindung und ein DAZN-Abonnement.

Solltet Ihr noch kein Abo besitzen, könnt Ihr das Spiel heute Abend sogar völlig kostenlos schauen! Der erste Monat der Mitgliedschaft ist für alle Neukunden nämlich umsonst - mehr dazu und zu den Kosten von DAZN erfahrt Ihr jetzt im direkt folgenden Abschnitt.

Mit dem DAZN-Probemonat: Das Spiel PSG vs. Basaksehir heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen

DAZN zeigt an jedem Spieltag eine Vielzahl an Spielen. Lediglich zwei Live-Duelle und die Konferenz laufen bei Sky, der Rest wird in voller Länge exklusiv bei DAZN übertragen.

Mit dem Probemonat von DAZN steht Euch das Programm 30 Tage lang völlig kostenlos zur Verfügung. Erst anschließend müsst Ihr Euch entscheiden, ob Ihr kündigen wollt oder das Abo für monatlich 11,99 Euro weiterführt. Im Jahresabo ist es umgerechnet sogar etwas billiger, dort zahlt Ihr einmalig 119,99 Euro.

Seid Ihr also noch kein Mitglied bei DAZN, könnt Ihr jetzt zuschlagen und PSG vs. Basaksehir kostenlos im LIVE-STREAM sehen. Hier geht's direkt zum Probemonat von DAZN für die Partie.

PSG vs. Basaksehir heute in der Konferenz bei Sky Go und Sky Ticket im LIVE-STREAM - so geht's

Auch Sky ist heute in der Champions League mit von der Partie - allerdings nur in einzelnen Ausschnitten. Wie oben bereits erwähnt, liegen die Übertragungsrechte für die komplette Partie exklusiv bei DAZN.

Beim Pay-TV-Sender aus Unterföhring bei München könnt Ihr PSG vs. Basaksehir lediglich als Teil der Konferenz sehen - welche natürlich niemals das komplette Spielgeschehen abbilden kann, sondern lediglich einen Überblick über ein Duell gibt. Alle Informationen darüber, wie Ihr Sky via Go und Ticket (beide LIVE-STREAM-Modelle des Senders) empfangen könnt, findet Ihr direkt auf der Sky-Homepage.

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris St. Germain) vs. Basaksehir Istanbul live im TV und LIVE-STREAM? Der Überblick über die verschiedenen Übertragungsmöglichkeiten

Nachdem Ihr jetzt alle Infos zur Übertragung bekommen habt, gibt es hier nochmal im Überblick alle verschiedenen Übertragungsarten für die Partie aus der französischen Hauptstadt am heutigen Abend.

PSG vs. Basaksehir heute live im ... TV DAZN via Smart-TV LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal Konferenz in TV und LIVE-STREAM (nur Ausschnitte der Partie zu sehen) Sky / Sky Go / Sky Ticket

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris St. Germain) vs. Basaksehir Istanbul heute live? Die Partie im LIVE-TICKER auf Goal verfolgen

Ihr habt heute keine Möglichkeit, das Spiel live zu sehen? Kein Problem! Denn auch von Unterwegs müsst Ihr keine Sekunde des Duells verpassen. Der LIVE-TICKER von Goal ist die Lösung.

Hier bekommt Ihr die vollen 90 Minuten serviert. Der Ticker startet sogar schon bereits rund 20 Minuten vor Anpfiff, sodass Ihr zu Beginn über alles Wichtige informiert seid.

Im LIVE-TICKER zu PSG vs. Basaksehir auf Goal gibt es alle wichtigen Entscheidungen wie Tore, Karten, Wechsel und vieles mehr in beinahe Echtzeit.

PSG (Paris St. Germain) vs. Basaksehir Istanbul heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Opta-Fakten vor der Partie heute