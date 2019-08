Champions League 2019/20: So teilen DAZN und Sky die Königsklasse auf - das Picking-System erklärt

Auch die neue Saison der Champions League wird von DAZN und Sky übertragen. Hier erfahrt Ihr, wie die Spiele der Königsklasse aufgeteilt werden.

Die neue Saison in der Champions League steht vor der Tür. In der Spielzeit 2019/20 werden die Duelle der Königsklasse wieder unter den Anbietern DAZN und Sky aufgeteilt.

Die Einteilung der insgesamt 138 Spiele in der unter den beiden Anbietern ist relativ komplex.

In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen darüber, wie beide Plattformen die Ausstrahlung der Duelle live im TV und LIVE-STREAM in der Champions League künftig untereinander abstimmen werden.

Champions League 2019/20 live: DAZN und Sky zeigen die Spiele

Wie oben bereits erwähnt, wird in die Champions League künftig von Sky und DAZN übertragen. Eine Ausstrahlung der Königsklasse im Free-TV - wie bislang im ZDF - gibt es nicht mehr.

Der aktuelle Deal gilt noch für die kommenden beiden Spielzeiten. Dabei ist Sky der Haupt- und DAZN offiziell der Sublizenznehmer.

Hier gibt es die Fakten zur Übertragung der Champions League im Überblick:

In Deutschland werden auch in der Saison 2018/19 alle 138 Spiele der Champions League live zu sehen sein.

DAZN zeigt davon insgesamt 110 Spiele, 104 davon komplett exklusiv in voller Länge.

Sky wird insgesamt 34 Spiele der Champions League übertragen, 28 davon laufen in voller Länge ausschließlich auf dem Pay-TV-Sender.

Der UEFA Super Cup, das Champions-League-Halbfinale und das Champions-League-Finale werden von Sky und DAZN parallel übertragen.

Sky bietet an jedem Spieltag eine Konferenz mit allen parallel stattfinden Spielen an.

Wenn ein Spiel vorbei ist, laufen die jeweiligen Highlights sowohl bei DAZN als auch bei Sky.

Der UEFA Super Cup, das Champions-League-Halbfinale und das Champions-League-Finale werden von Sky und DAZN parallel übertragen.

Doch welche Spiele werden jetzt genau auf welchem Sender/Streamingdienst laufen? Dazu haben Sky und DAZN ein sogenanntes "Picking-System" entwickelt. Damit wird geregelt, wo künftig welche Spiele der Champions League gezeigt werden. Dabei greifen in jeder Runde des Wettbewerbs andere Regeln.

Die Champions League live auf DAZN! Hier geht's zum Gratismonat

Im Folgenden erfahrt Ihr, wie das Picking in der, der Gruppenphase, den K.o.-Runden und dem Finale funktioniert. Aber generell lässt sich vorweg sagen: DAZN wird wesentlich mehr Spiele exklusiv zeigen, dafür hat Sky öfter das Recht des ersten Picks.

Champions League 2019/20 live: So teilen sich DAZN und Sky die Gruppenphase auf

Sobald die Gruppenphase läuft, kommt ein ähnlicher Mechanismus wie bei den Play-Offs zum Tragen. In der Gruppenphase zeigt DAZN an jedem Kalendertag, an dem CL-Spiele stattfinden, sieben Partien live und exklusiv in voller Länge.

So ist die Reihenfolge, nach der Sky und DAZN die Spiele auswählen dürfen:

Am 2., 4. und 6. Gruppenspieltag darf DAZN jeweils das Dienstagsspiel zuerst auswählen.

An allen anderen Tagen steht Sky das Auswahlrecht für die erste übertragene Partie zu.

1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag Dienstagsspiele in der CL-Gruppenphase 1. Pick Sky DAZN Sky DAZN Sky DAZN 2. Pick DAZN Sky DAZN Sky DAZN Sky 3. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN 4. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN 5. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN 6. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN 7. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN 8. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Mittwochsspiele in der CL-Gruppenphase 1. Pick Sky Sky Sky Sky Sky Sky 2. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN 3. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN 4. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN 5. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN 6. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN 7. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN 8. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN

Champions League 2019/20 live: So teilen sich DAZN und Sky das Achtelfinale auf

So viel vorweg: Erst nach dem Ende der Gruppenphase wird entschieden, welche Spiele in der K.O.-Phase von welchem Broadcaster übertragen werden. Die Aufteilung der Spiele hängt maßgeblich davon ab, wie viele der vier deutschen Teilnehmer ( , , und ) in die Runde der letzten 16 einziehen werden. Kommt mindestens ein Team weiter, so kommt das unten beschriebene 'Szenario 1' mit der sogenannten "German Rule" zum Tragen. Sollte kein Vertreter aus der nach der Gruppenphase mehr im Wettbewerb sein, gilt 'Szenario 2'.

So werden die Hinspiele im Achtel- und Viertelfinale zwischen Sky und DAZN aufgeteilt:

Hier kommt dann die sogenannte "German Rule" (die deutsche Regel) zum Greifen. Sollte im Achtel- oder Viertelfinale nur noch ein deutscher Teilnehmer vertreten sein, werden die Hinspiele der Teams sowohl von Sky als auch von DAZN übertragen. Erreichen zwei oder mehr Mannschaften aus der Bundesliga die K.o.-Runde, hat immer Sky das Recht des ersten Picks, die Spiele der anderen deutschen Vertreter darf dann aber DAZN exklusiv in voller Länge zeigen. Im Viertelfinale gilt das gleiche System.

Teams aus Deutschland DAZN Sky 1 DAZN und Sky übertragen DAZN und Sky übertragen 2 2. Pick* 1. Pick* 3 2. & 3. Pick* 1. Pick* 4 2., 3., & 4. Pick* 1. Pick*

* wenn zwei Mannschaften aus Deutschland gegeneinander spielen, zeigen ebenfalls beide Plattformen das Duell.

So werden die Rückspiele im Achtel- und Viertelfinale zwischen Sky und DAZN aufgeteilt:

Bei den Rückspielen der Achtel- und Viertelfinalspiele wird es keinen Picking-Prozess geben. Die Regel dabei ist einfach zu merken: Sky zeigt alle Rückspiele im Achtel- und Viertelfinale mit deutscher Beteiligung exklusiv, DAZN zeigt alle weiteren Parallelspiele.

Sollte es im Viertelfinale zu einem Aufeinandertreffen zweier deutschen Teams kommen, ist das Rückspiel bei Sky exklusiv zu sehen, während DAZN die Parallelspiele zeigt.

Sollte es kein Team aus Deutschland in die K.o.-Runde schaffen, tritt die untenstehende Regel in Kraft. Im Achtel- und Viertelfinale gibt es dabei einige Unterschiede im Picking-Prozess.

Achtelfinale:

Hinspiele: DAZN hat den zweiten und vierten Pick.

Hinspiele: Sky hat den ersten und dritten Pick.

Hinspiele: DAZN zeigt die Parallelspiele der Sky-Picks.

Hinspiele: Sky zeigt die Parallelspiele des DAZN-Picks.

Rückspiele: Sky hat an jedem Spieltag den ersten Pick.

Rückspiele: DAZN zeigt die Parallelspiele zu den Sky-Picks.

Viertelfinale:

Hinspiele: Sky hat den ersten Pick.

Hinspiele: DAZN hat den zweiten Pick.

Hinspiele: Sky zeigt das Parallelspiel des DAZN-Picks.

Hinspiele: DAZN zeigt das Parallelspiel des Sky-Picks.

Rückspiele: Sky hat an beiden Spieltagen den ersten Pick.

Rückspiele: DAZN zeigt das Parallelspiel zum Sky-Pick.

Champions League 2019/20 live: So teilen sich DAZN und Sky das Halbfinale auf

Ab dem Halbfinale ist die Regelung, wo die Spiele laufen schnell erklärt: Sowohl Hin- als auch die Rückspiele, egal, welche Mannschaften noch im Turnier sind - werden auf Sky und DAZN gezeigt.

Champions League 2019/20 live: So teilen sich DAZN und Sky das Finale auf

Beim Finale der Champions League ist es ebenfalls ganz einfach: Sowohl DAZN als auch Sky werden die Partie am 30. Mai 2020 zeigen - egal, welche Mannschaften das Endspiel erreichen.

Was ist DAZN?

DAZN, das ist das Streaming-Portal für alle Fans des Sports. Du liebst Top-Fußball? Dann liegst Du mit DAZN genau richtig! Hier laufen alle großen Sport-Events live und auf Abruf. Egal, ob die spanische , die Freitagsspiele der Bundesliga, die Champions League oder die - für kleines Geld kannst Du dir das volle Fußball-Programm gönnen. Hier gibt es einen Monat DAZN kostenlos.

Pro Monat kostet der Dienst insgesamt 11,99 Euro - und keinen Cent mehr. Und nun das Beste: Es gibt keine feste Vertragslaufzeit, DAZN ist monatlich kündbar. Du bist dir noch unsicher, ob das Angebot das richtige für Dich ist? Kein Problem, der erste Monat ist kostenlos. Das Streamingportal überträgt im Jahr tausende Sportevents. Hier geht's zum aktuellen Programm von DAZN.

Der Streamingdienst ist auf allen gängigen internetfähigen Geräten empfangbar - auch auf Smartphones oder iPhone. Die entsprechenden Apps dafür können aus kostenlos aus dem Google Play- oder dem App-Store heruntergeladen werden - auch Besitzer des Amazon Fire TV Sticks oder der Playstation 4 können sich die entsprechenden Anwendungen einfach herunterladen.

Champions League live: Das sind die wichtigen Termine in der Saison 2019/20

Auch in der Spielzeit 2019/20 erstreckt sich die Champions League wieder über mehrere Runden. Nach sechs Spieltagen in den insgesamt acht Gruppen der Königsklasse ziehen die jeweils beiden besten einer Gruppe in die K.o.-Runde ein. Diese beginnt mit dem Achtelfinale, das vom Viertel- und Halbfinale gefolgt wird. In diesen Runden werden jeweils in einem Hin- und Rückspiel ein Sieger ermittelt. Anschließend wartet auf die übriggebliebenen zwei Mannschaften das Finale (2020 im Atatürk Stadion in Istanbul).

Hier wird der Gewinner der Champions League 2019/20 in einem Spiel bestimmt.

Die Termine in der Champions League im August 2019:

29. August: Auslosung Gruppenphase, Monaco

Die Termine in der Champions League im September 2019:

17./18. September: Gruppenphase, Spieltag eins

Die Termine in der Champions League im Oktober 2019:

1./2. Oktober: Gruppenphase, Spieltag zwei

22./23. Oktober: Gruppenphase, Spieltag drei

Die Termine in der Champions League im November 2019:

5./6. November: Gruppenphase, Spieltag vier

26./27. November: Gruppenphase, Spieltag fünf

Die Termine in der Champions League im Dezember 2019:

10./11. Dezember: Gruppenphase, Spieltag sechs

16. Dezember: Auslosung Achtelfinale

Die Termine in der Champions League im Februar 2020:

18./19./25./26. Februar: Achtelfinale, Hinspiele

Die Termine in der Champions League im März 2020:

10./11./17./18. März: Achtelfinale, Rückspiele

20. März: Auslosung Viertel- und Halbfinale

Die Termine in der Champions League im April 2020:

7./8. April: Viertelfinale, Hinspiele

14./15. April: Viertelfinale, Rückspiele

28./29. April: Halbfinale, Hinspiel

Die Termine in der Champions League im Mai 2020:

5./6. Mai: Halbfinale, Hinspiel

Die Termine in der Champions League im Juni 2020: