Champions League live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Informationen zur Übertragung

Letzter und alles entscheidender Spieltag in der Gruppenphase der Champions League. Wir geben Euch einen Überblick, welche Spiele heute stattfinden.

6. Spieltag der Gruppenphase der : Heute wird entschieden, welche Mannschaften ins Achtelfinale einziehen, wer den Gang in die antreten muss oder wer sich ganz aus den internationalen Wettbewerben verabschiedet. Die Spiele werden um 18.55 Uhr und um 21 Uhr angestoßen.

Am heutigen Mittwoch wird es interessant: Mit Bayern München und spielen zwei deutsche Vereine in der Königsklasse. Während Bayern schon sicher weiter ist, kann Gladbach mit dem Einzug ins Achtelfinale in der spektakulären Gruppe B Vereinsgeschichte schreiben. Unter anderem werden heute auch Mannschaften wie der , und spielen.

In diesem Artikel geben wir Euch einen Überblick über den 6. Spieltag der Champions League. Wer spielt gegen wen? Wo werden die Spiele übertragen?

Champions League live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Königsklasse übertragen

In dieser Saison werden alle Spiele der Champions League live und über die volle Länge im TV und LIVE-STREAM übertragen! Möglich machen das der Pay-TV-Sender Sky aus Unterföhring und der Streamingdienst DAZN aus Ismaning. Die beiden Anbieter zeigen jede Partie im Einzelspiel oder in der Konferenz.

Wer welches Spiel überträgt, ergibt sich wie folgt: Sky und DAZN dürfen sich abwechselnd die beiden Topspiele der deutschen Mannschaften aussuchen und diese exklusiv übertragen. Alle anderen Matches werden bei DAZN als Einzelspiel laufen. Sky wird zudem die Spiele auch in der Konferenz zeigen.

Letzter Spieltag und jedes Team kann noch weiterkommen. Beide Spiele seht ihr Mittwoch ab 20:30 Uhr live auf DAZN. pic.twitter.com/ug7x3IBJ9H — DAZN DE (@DAZN_DE) December 8, 2020

Champions League live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Spiele von Mittwoch, dem 09. Dezember 2020

Gruppe Spiel Datum Anstoß Sender D Amsterdam - Mittwoch, 09.12 18.55 Uhr DAZN D - FC Liverpool Mittwoch, 09.12 18.55 Uhr DAZN A - Lok Moskau Mittwoch, 09.12 21 Uhr Sky / Sky Go /Sky Ticket A Piräus - Mittwoch, 09.12 21 Uhr DAZN B - Schachtar Donezk Mittwoch, 09.12 21 Uhr DAZN B - Borussia Mönchengladbach Mittwoch, 09.12 21 Uhr DAZN C Red Bull Salzburg - Atletico Madrid Mittwoch, 09.12 21 Uhr DAZN C Manchester City - Mittwoch, 09.12 21 Uhr DAZN

Champions League live im TV und LIVE-STREAM sehen: Wird die CL im Free-TV übertragen?

Vorab die schlechte Antwort: Leider nein. Keiner der öffentlich-rechtlichen Sender oder Privatsender konnte sich die Übertragungsrechte der Königsklasse sichern, alle Spiele werden also nur kostenpflichtig übertragen. Eine Ausnahme stellt nur das Champions-League-Finale dar, das aufgrund des großen öffentlichen Interesses im Free-TV übertragen wird.

Champions League live im TV und LIVE-STREAM sehen: DAZN

Über DAZN könnt Ihr den Großteil der Einzelspiele der Königsklasse live und über die volle Länge im LIVE-STREAM verfolgen, heute Abend steht die Partie zwischen Real Madrid und Borussia Mönchengladbach natürlich im Vordergrund.

Zuvor könnt Ihr aber die Spiele, die um 18.55 Uhr angepfiffen werden, schauen. Ajax empfängt Bergamo, Liverpool muss bei Midtjylland ran. Ab 20.45 Uhr beginnen die Vorberichte der 21-Uhr-Spiele, die Ihr alle bei DAZN sehen könnt.

Champions League live im TV und LIVE-STREAM sehen: DAZN-App

Die DAZN-App könnt Ihr Euch kostenlos für Euren Laptop, Euer Smartphone, Euer Tablet, Eure Konsole, Euren Fire-TV-Stick oder Euren Smart-TV herunterladen.

Hier haben wir die Links zum Download der App:

Matthias Ginter: „Real kann jederzeit die Sterne vom Himmel spielen." pic.twitter.com/owPetiTXHE — DAZN DE (@DAZN_DE) December 8, 2020

Champions League live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Highlights

Da Ihr ja nicht alle Spiele gleichzeitig schauen könnt, lädt DAZN die Highlights aller Partien auf der Plattform hoch - und das schon ungefähr 40 Minuten nach dem Abpfiff. Wer möchte, der kann sich auch das komplette Spiel im Re-Live anschauen.

Wer sich neu bei DAZN registriert, der kann das Programm des Streamingdienstes für einen Monat lang kostenlos testen! Neben der Champions League zeigt DAZN auch die Europa League, , , , und live. Das Portal streamt nicht nur Fußball, sondern auch andere Sportarten wie American Football, Basketball, Boxen, Eishockey, Darts, Motorsport oder Tennis. Nachdem der Probemonat abgelaufen ist, kostet DAZN 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Champions League live im TV und LIVE-STREAM sehen: Sky

Sky wird die Champions League heute Abend auch live im TV und LIVE-STREAM übertragen. Bayern gegen Lok Moskau läuft exklusiv als Einzelspiel bei Sky, alle anderen Partien bekommt Ihr in der Konferenz auf Sky Sport 1 zu sehen. Wer Sky im Fernsehen schauen möchte, der muss über einen Sky-Receiver verfügen. Alternativ könnt Ihr Sky auch im Stream verfolgen, mehr dazu gibt's in den folgenden Absätzen. Für weitere Details zu den Programmen und Preisen von Sky haben wir Euch hier deren Homepage verlinkt.

Quelle: Getty Images / Baron

Champions League live im TV und LIVE-STREAM sehen: Sky Go

Alle Sky-Kunden können die Champions League über Sky Go streamen. Die App gibt es als kostenlosen Download und ist für jeden Sky-Abonnenten zugänglich, sofern Ihr Eure Zugangsdaten habt.

Champions League live im TV und LIVE-STREAM sehen: Sky Ticket

Wer spontan das Bayern-Spiel oder die Konferenz schauen möchte, der kann das über Sky Ticket tun. Ihr müsst kein Kunde bei Sky sein, um an das Ticket zu kommen. Für mindestens einen Monat könnt Ihr Sky Ticket abonnieren und die Champions League streamen. Natürlich könnt Ihr Euch auch noch andere Sport- oder Filmprogramme dazubuchen, alle Infos dazu gibt's hier.