Deutschland gastiert am Montagabend in Nordmazedonien. Wo aber wird die WM-Qualifikation live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

Nächstes Spiel für die deutsche Nationalmannschaft im Rahmen der WM-Qualifikation. Am Montagabend geht es um 20.45 Uhr in Nordmazedonien in den 8. Spieltag.

Bislang hat sich der DFB schadlos gehalten - zumindest in den letzten Spielen. Einzig und allein das Hinspiel gegen den Gegner Nordmazedonien konnte man nicht gewinnen. Seinerzeit kassierte man eine späte 1:2-Niederlage gegen den Underdog.

Das soll am Montagabend besser werden! Bundestrainer Hansi Flick hat einen starken Kader zusammen und will sicherlich erneut drei Punkte entführen - dann könnte die WM-Quali auch schon perfekt sein.

In der WM-Qualifikation heißt es am Montag Nordmazedonien vs. Deutschland. Doch wie könnt Ihr die vollen 90 Minuten live im TV und LIVE-STREAM anschauen?

Nordmazedonien vs. Deutschland: Wo und wann findet die WM-Qualifikation statt?

Wer zeigt / überträgt Nordmazedonien vs. Deutschland live im TV? Die Übertragung des Länderspiels

Die Übertragung der Länderspiele ist seit Jahren so eine Sache für sich: Wenn das deutsche Team ein internationales Spiel bestreitet, dann ist die Übertragung meistens im Free-TV zu sehen. Ist das allerdings auch bei der WM-Quali so?

Die EM 2021 lief im deutschen Fernsehen in der ARD, dem ZDF und auch bei MagentaTV - am Montag ist keiner der drei Sender für die vollen 90 Minuten Nordmazedonien vs. Deutschland live im TV zuständig. Wer zeigt das Spiel also?

Wer zeigt / überträgt Nordmazedonien vs. Deutschland live im TV? Die Rechte liegen bei RTL

Das Spiel Nordmazedonien vs. Deutschland live im TV sehen, das klappt mit dem privaten TV-Sender RTL. Alle Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft laufen exklusiv im Free-TV bei RTL - das gilt für alle Duelle im Rahmen der WM-Quali.

Bereits das letzte Duell des DFB gegen Rumänien wurde von RTL übertragen. Auch am Montag ist dies der Fall, Ihr könnt das Spiel kostenlos anschauen und im Free-TV mitfiebern, wenn das Flick-Team aufläuft. Es folgen ein paar Details.

RTL überträgt Nordmazedonien vs. Deutschland live im TV: Die Übertragungsdetails

Begegnung : Nordmazedonien vs. Deutschland

: Nordmazedonien vs. Deutschland Übertragung im TV: RTL

RTL Übertragungsbeginn : 11. Oktober 2021 | 20.15 Uhr

: 11. Oktober 2021 | 20.15 Uhr Kommentatoren: Marco Hagemann und Steffen Freund

Die Free-TV-Übertragung zu Nordmazedonien vs. Deutschland bei RTL beginnt bereits eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, also um 20.15 Uhr. Wenn Ihr nicht daheim seid und die vollen 90 Minuten des Matches sehen wollt, geht das auch im Internet.

Wer zeigt / überträgt Nordmazedonien vs. Deutschland im LIVE-STREAM?

RTL hält die Übertragungsrechte an der Partie Deutschlands in Nordmazedonien, exklusiv läuft das ganze Spiel auf RTL. Das bedeutet auch, dass im Internet das Streamingportal von RTL die Partie zeigt - im LIVE-STREAM.

Alle weiteren Spiele ohne deutsche Beteiligung laufen im LIVE-STREAM auf DAZN.

TVNow zeigt / überträgt Nordmazedonien vs. Deutschland im LIVE-STREAM: Alles zur Internet-Übertragung

Es ist also eine reine Sache von RTL - das zugehörige Portal ist TVNow. Dieser Streamingkanal zeigt / überträgt Nordmazedonien vs. Deutschland also ganz im LIVE-STREAM. Dort laufen alle Übertragungen von RTL live.

Darüber hinaus gibt es auch zahlreiche Serien und Eigenproduktionen auf dem Portal zu finden. Jedoch gibt es einen kleinen Nachteil, der einen LIVE-STREAM vielleicht weniger empfehlenswert macht: TVNow kostet etwas. Mit der noch kostenlosen Funktion des Kanals könnt Ihr das Spiel nicht anschauen.

Um Live-TV nutzen zu können, benötigt man mindestens das Premium-Paket für 4,99 Euro im Monat. Zudem gibt es noch das Premium+-Abo.

im Free-TV RTL im LIVE-STREAM TVNow im LIVE-TICKER Goal

Nordmazedonien vs. Deutschland im LIVE-TICKER: So geht das kostenlos

Wenn Ihr nicht daheim seid und deswegen RTL nicht einschalten könnt, dann ist der LIVE-STREAM von TVNow die einzige Möglichkeit, wie Ihr Nordmazedonien vs. Deutschland live seht. Doch das Problem haben wir bereits geschildert: Die Kosten des Streamingsenders.

Deswegen könnt Ihr auch im LIVE-TICKER mitlesen, wenn Ihr ja keine Sekunde verpassen wollt. Ihr seht zwar keine Bilder, dafür lest Ihr alle Tore, Highlights, Wechsel und so weiter - kostenlos.

Nordmazedonien vs. Deutschland live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellung

Hier findet Ihr am Montag gegen 19.30 Uhr die Aufstellungen.

