In der WM-Qualifikation kommt es heute zur Begegnung zwischen Lettland und der Türkei. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

Am 8. Spieltag der WM-Qualifikation kommt es in Gruppe G heute zum Aufeinandertreffen zwischen Lettland und der Türkei. Anpfiff in Lettland ist um 20.45 Uhr.

Für die Türkei und Stefan Kuntz geht es bereits heute um alles. Verliert man heute, gehen die Chancen auf eine Qualifizierung für Katar 2022 gen null. Außerdem muss man auf einen Patzer der Norweger hoffen. Für Lettland ist das heutige Spiel lediglich Ergebniskorrektur, da man abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz verweilt.

Die türkische Nationalmannschaft ist vorgewarnt: Im Hinspiel kam man zuhause nicht über ein 3:3 Unentschieden hinaus. Goal liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

Lettland - Türkei heute live: Die Daten zum 2. Spiel der Türkei unter Stefan Kuntz

Wettbewerb: WM-Qualifikation | Gruppe G | 8. Spieltag

Datum: Montag, 11. Oktober 2021

20.45 Uhr Ort: Lettland

Lettland vs. Türkei heute live: Wird das Spiel der WM-Qualifikation heute im Fernsehen übertragen?

Stefan Kuntz erlebte im letzten Spiel gegen Norwegen bereits im ersten Spiel ein Wechselbad der Gefühle. Mit Spannung wird heute erwartet, ob er die Spielweise der Seinen bereits positiv beeinflussen konnte.

Zahlreiche Fans möchten dies nicht verpassen und stellen deshalb folgende Frage: Wird die Begegnung heute im Fernsehen übertragen?

Ja und Nein. Das Duell ist heute leider nicht im Free-TV zu sehen. Wir haben aber auch gute Nachrichten für Euch: Es gibt eine Möglichkeit, das Spiel heute live zu verfolgen!

Auf welchen Namen diese Möglichkeit hört, erfahrt Ihr im weiteren Verlauf des Artikels, also stay tuned!

WM-Qualifikation heute im LIVE-STREAM auf DAZN: So seht Ihr Lettland vs. Türkei trotzdem

Wie bereits beschrieben, ist das Spiel heute leider nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.

Doch im Zeitalter des Internets, ist dies nicht mehr schlimm, denn mit DAZN könnt Ihr Lettland gegen Türkei einfach im LIVE-STREAM verfolgen.

Die Vorteile von DAZN und der Streamingtechnologie im Allgemeinen liegen dabei auf der Hand: Ihr seid ortsungebunden und könnt ein riesiges Angebotsspektrum an LIVE-Sport auf Euren mobilen Geräten abrufen.

Lettland vs. Türkei heute im LIVE-STREAM auf DAZN: Diese Kosten erwarten Euch

WM-Qualifikation heute live im STREAM: Die Übertragung von Lettland vs. Türkei auf DAZN im Überblick

Sender: DAZN

DAZN Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentar: Oliver Forster

Lettland vs. Türkei heute live im TV und STREAM: Das sind die Aufstellungen zur WM-Qualifikation

Sorgt Stefan Kuntz heute für eine Überraschung in der Startformation der Türken? Rund eine Stunde vor Spielbeginn erfahrt Ihr es an dieser Stelle.

WM-Qualifikation heute live verfolgen mit Goal: Das ist der kostenlose LIVE-TICKER zu Lettland vs. Türkei

Natürlich kann das Spiel auch wie gewohnt im kostenlosen LIVE-TICKER verfolgt werden. Goal liefert Euch hierbei interessante Fakten zum Spiel und einen Ergebnisticker, mit den wichtigsten Schlüsselszenen nahezu in Echtzeit.

