Nordmazedonien vs. Deutschland heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der WM-Qualifikation

In Gruppe J der WM-Qualifikation trifft Deutschland heute auf Nordmazedonien. Goal liefert alle Infos zur LIVE-Übertragung im TV und STREAM.

Am achten Spieltag in Gruppe J der WM-Qualifikation kommt es zur Begegnung zwischen Nordmazedonien und Deutschland. Anpfiff im Toshe Proeski Stadion in Skopje ist um 20.45 Uhr.

Für beide Teams geht die WM-Qualifikation in die Schlussphase. Während Deutschland von der Tabellenspitze grüßt, ist Nordmazedonien in der Tabelle überraschend vor der isländischen Nationalelf und noch im Rennen um die Play-Off-Platzierung.

Hansi Flick und seine Männer sind schon einmal vorgewarnt: Im Hinspiel gelang Nordmazedonien ein spektakulärer Achtungserfolg gegen den Weltmeister von 2014. Mit 1:2 ging das Spiel für die Nationalmannschaft, damals noch unter der Leitung von Jogi Löw, verloren. Mit Goal erfahrt Ihr, wo das Spiel heute live zu sehen ist.

Nordmazedonien vs. Deutschland heute live: Die wichtigsten Daten zum Spiel der WM-Qualifikation

Nordmazedonien vs. Deutschland heute live im TV: Ist das Spiel im Free-TV zu sehen?

Das Ende der WM-Qualifikation naht und für die deutsche Nationalmannschaft ist auch gegen Nordmazedonien folgendes Credo vorgegeben: Ein Sieg ist Pflicht und die Gruppe soll als Tabellenführer gewonnen werden! Zahlreiche Anhänger:innen möchten das Spiel heute nicht verpassen und stellen sich deshalb folgende Frage:

Kann die Begegnung heute live im frei empfangbaren Fernsehen verfolgt werden?

Diese Frage können wir Euch vorweg schon einmal mit einem ja beantworten. Ihr könnt das Spiel heute live und in voller Länge im Free-TV ansehen!

Wo das Spiel zu sehen ist, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt des Artikels.

Nordmazedonien vs. Deutschland heute live im TV: RTL zeigt WM-Qualifikation der Nationalmannschaft live

Der uns allen bekannte Sender RTL konnte sich die Übertragungsrechte für die WM-Qualifikation der Nationalelf sichern. Somit überträgt RTL auch Nordmazedonien vs. Deutschland live.

Ihr werdet bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff durch eine ausführliche Vorberichterstattung auf die Begegnung eingestimmt.

Das Kommentatorenduo für die heutige Partie bilden auch dieses Mal wieder Marco Hagemann und Steffen Freund.

Nicht zuhause? So seht Ihr Nordmazedonien vs. Deutschland heute im kostenpflichtigen LIVE-STREAM

Neben der Free-TV-Übertragung bietet RTL mit seinem Streamingdienst TVNOW auch einen LIVE-STREAM zum Spiel an.

Dieser LIVE-STREAM ist mit einem kostenpflichtigen Abonnement verbunden.

Möchtet Ihr das Spiel heute auf Euren mobilen Geräten verfolgen, so kostet die Premiummitgliedschaft 4,99€ pro Monat (monatlich kündbar).

Ihr seid Neukunden? Prima, dann müsst Ihr heute keinen Cent zahlen! Ihr könnt unter dieser Voraussetzung einfach mit einem kostenlosen Probemonat starten!

Ihr möchtet die Highlights der Begegnung noch einmal Revue passieren lassen? Auch dies ist auf TVNOW möglich!

Die Schlüsselszenen der Begegnung findet Ihr nach der Partie in einem Highlight-Clip auf TVNOW.

WM-Qualifikation heute live im TV und STREAM: Die Übertragung auf RTL in der Übersicht

Mit DAZN Nordmazedonien vs. Deutschland im Re-Live sehen

Ab Mitternacht ist die volle Partie außerdem beim Sportsender DAZN auf Abruf zu sehen.

Mit DAZN seht Ihr die Spiele der deutschen Nationalmannschaft zwar nicht live, dafür jedoch alle anderen WM-Qualifikationsspiele und die wichtigsten Spiele der Nations League.

Doch nicht nur das: Auch Fans des Vereinsfußballs kommen definitiv auf Ihre Kosten! So seht Ihr unter anderem LaLiga, Serie A, Ligue 1, Teile der Bundesliga und den größten Teil der Champions League beim Ismaninger Streamingsender.

Der Preis für das DAZN-Abonnement beträgt pro Monat 14,99 Euro (monatlich kündbar). Für das Jahresabo bezahlt man lediglich einmalig 149,99 Euro (12,50€ pro Monat).

Nordmazedonien vs. Deutschland heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Wem gibt Hansi Flick heute die Chance auf wertvolle Spielpraxis? An dieser Stelle findet Ihr rund eine Stunde vor Anpfiff die offiziellen Aufstellungen beider Mannschaften.

Nordmazedonien vs. Deutschland heute live: Die WM-Qualifikation im kostenlosen LIVE-TICKER

Die Spielstände checken, während Ihr Eure Lieblingsserie schaut? Das ermöglicht Euch der kostenlose LIVE-TICKER, bereitgestellt von Goal!

Die Aufstellungen, ein Ergebnisticker nahezu in Echtzeit und interessante Statistiken zum Spiel findet Ihr hier.

Nordmazedonien vs. Deutschland heute live im TV, LIVE-STREAM & LIVE-TICKER: Die Übertragung in der Übersicht

