Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Estland live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der EM-Qualifikation

Gelingt der nächste Sieg? Deutschland empfängt Estland. Goal verrät, wer das EM-Qualifikationsspiel live im TV und im LIVE-STREAM überträgt / zeigt.

Das nächste Spiel für die deutsche Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation steht an. Am vierten Spieltag empfängt das DFB-Team vor heimischem Publikum in der Mainzer Opel Arena Estland. Anstoß ist am Dienstagabend um 20.45 Uhr.

Macht das deutsche Team den nächsten Schritt in Richtung Qualifikation für die Europameisterschaft 2020? Der Auftakt dieser Länderspielreise ist auf jeden Fall geglückt. Mit 2:0 setzte sich die deutsche Nationalmannschaft souverän gegen Weißrussland durch. Für trafen Leroy Sane und Marco Reus, auch Manuel Neuer zeigte eine starke Leistung.

Damit bleibt die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw, der noch immer krankheitsbedingt fehlt und von Co-Trainer Markus Sorg vertreten wird, weiter ungeschlagen. Mit sechs Punkten aus zwei Spielen liegen die Deutschen hinter Nordirland (drei Spiele, neun Punkte) auf Rang zwei der Tabelle der Gruppe C. Estland konnte sich dagegen noch keinen Zähler erkämpfen.

Deutschland vs. Estland - Gelingt dem DFB-Team der nächste Dreier? In diesem Artikel verraten wir Euch, wer das Duell in der EM-Qualifikation live im TV und im LIVE-STREAM überträgt / zeigt?

Deutschland vs. Estland: Die EM-Qualifikation im Detail

Duell Deutschland vs. Estland Datum Dienstag, 11. Juni 2019 || 20.45 Uhr Ort Opel Arena, Mainz Zuschauer 27.000 Plätze

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Estland live im TV?

Die deutsche Nationalmannschaft macht wieder Spaß. Nach dem WM-Debakel 2018 hat das DFB-Team das Siegen wieder für sich entdeckt. Kein Wunder, dass zahlreiche Fans den derzeit erfolgreichen viermaligen Weltmeister live verfolgen wollen - am liebsten natürlich im Stadion oder live im Free-TV. In diesem Abschnitt erklären wir Euch, wer Deutschland vs. Estland live im TV überträgt / zeigt.

RTL zeigt / überträgt Deutschland vs. Estland live im Free-TV

RTL ist die Nummer eins, wenn es um die Übertragung der EM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft geht. Der Privatsender zeigt bis 2022 alle Qualifikationsspiele mit deutscher Beteiligung live im TV. Somit überträgt RTL auch Deutschland vs. Estland live und in voller Länge im Free-TV.

Bereits das Duell mit Weißrussland lief beim Privatsender im Free-TV. Gegen Estland nun das gleiche Bild: Um 20.15 Uhr beginnt RTL mit der Übertragung und startet mit der Vorberichterstattung. Diese übernehmen Moderator Florian König und der Experte sowie Löw-Vorgänger Jürgen Klinsmann. Am Kommentatorenpult sitzen Marco Hagemann und Experte Steffen Freund, die kurz vor dem Anstoß, der um 20.45 Uhr erfolgen wird, die Mikrofone übernehmen.

Deutschland vs. Estland: Bei RTL verpasst Ihr keine Sekunde und schon gar keine Entscheidung des EM-Qualifikationsspiels des DFB-Teams gegen Estland im Free-TV.

Zeigen / übertragen ARD oder ZDF Deutschland vs. Estland live im Free-TV?

Das ist nicht der Fall. Die Exklusivrechte für die Übertragung der EM-Qualifikationsspiele der deutsche Nationalmannschaft liegen bei RTL. Daher dürfen weder die ARD noch das ZDF die EM-Quali mit Beteiligung des DFB-Teams live im TV zeigen.

Stattdessen übertragen die öffentlich-rechtlichen Sender weiterhin die Welt- und Europameisterschaften sowie die Freundschaftsspiele der deutschen Mannschaft live und in voller Länge im Free-TV.

Zeigt / überträgt Sky Deutschland vs. Estland?

Die Bundesliga und 2. Bundesliga. Die Champions League und ab der kommenden Saison die Premier League. Das alles ist im Übertragungspaket von Sky enthalten. Doch Länderspiele und allen voran die EM-Qualifikation gehören nicht dazu. Demnach überträgt der Bezahlsender Deutschland vs. Estland nicht live im TV.

Zusammenfassung: Weder die ARD oder das ZDF noch Sky - In puncto EM-Qualifikation der deutschen Nationalmannschaft ist RTL Eure erste Anlaufstelle. Der Privatsender zeigt das Duell zwischen Deutschland und Estland live und in voller Länge im Free-TV. Zusätzlich gibt es mit dem LIVE-STREAM zur Partie noch eine weitere Option, die wir Euch im nächsten Abschnitt vorstellen.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Estland im LIVE-STREAM?

Neben dem TV-Programm von RTL gibt es noch eine weitere Möglichkeit, Deutschland vs. Estland am Dienstagabend live zu verfolgen. Denn die Partie wird zusätzlich im LIVE-STREAM übertragen. Welchen Ihr dafür am besten nutzt, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

RTL zeigt / überträgt Deutschland vs. Estland im LIVE-STREAM bei TV NOW

Auch in Sachen LIVE-STREAM ist der Privatsender Eure erste Anlaufstelle. RTL überträgt das Duell der deutsche Mannschaft gegen Estland in voller Länge im LIVE-STREAM bei TV NOW. Wie schon im Free-TV-Programm verpasst Ihr auch im Stream im Internet keine Sekunde der Partie.

Der LIVE-STREAM funktioniert analog zum RTL-TV-Programm. Während es um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung zusammen mit Florian König und Jürgen Klinsmann losgeht, ist Marco Hagemann ab Anstoß um 20.45 Uhr am Kommentatorenmikrofon zu hören. Neben ihm nimmt Experte Steffen Freund Platz.

Ihr benötigt allerdings ein TV-NOW-Abonnement, um Deutschland vs. Estland im LIVE-STREAM schauen zu können. Dieses müsst Ihr zuvor abschließen. Die monatlichen Kosten für TV NOW betragen 4,99 Euro, wobei der erste Monat kostenlos ist. Für mehr Informationen schaut Ihr bitte auf der Website des RTL-Online-Dienstes vorbei.

Zeigt / überträgt DAZN Deutschland vs. Estland im LIVE-STREAM?

Die Champions League und Europa League im LIVE-STREAM. Die europäischen Top-Ligen wie die Serie A, LaLiga und die Ligue 1 im LIVE-STREAM. Die Frauenfußball-Weltmeisterschaft im LIVE-Stream. Dazu zahlreiche weitere Box-, Darts-, Radsport- und Motorsport-Events sowie Live-Sport der NBA, NFL und NHL im LIVE-STREAM. Die Programmvielfalt bei DAZN ist riesig.

Doch wird auch das EM-Qualifikationsspiel der deutsche Mannschaft gegen Estland bei DAZN gezeigt? Nein, leider nicht. Der Streamingdienst besitzt keine Übertragungsrechte, um Deutschland vs. Estland live und in voller Länge im Stream zu zeigen.

Doch alles halb so wild: Die Partie des DFB-Teams könnt Ihr Euch bei DAZN ab Mitternacht noch einmal komplett im Re-Live reinziehen und das ganze Spiel zeitversetzt anschauen. Wem das zu lange dauert, den verweisen wir auf die Highlights bei DAZN. Die Zusammenfassung gibt es zur Partie Deutschland vs. Estland bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff.

Und das Beste daran: Wenn Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos seid, könnt Ihr das Re-Live und die Highlights zu Deutschland vs. Estland sowie die LIVE-STREAM zu allen anderen EM-Qualifikationsspielen ohne deutsche Beteiligung völlig kostenlos sehen.

Holt Euch einfach einen kostenlosen Probemonat und genießt vier Wochen lang die komplette Programmvielfalt von DAZN gratis. Haben Euch die kostenlosen vier Wochen überzeugt, zahlt Ihr im Anschluss für jeden weiteren Monat 9,99 Euro. Das Abo lässt sich selbstverständlich jederzeit monatlich kündigen.

Genießen könnt Ihr die LIVE-STREAM auf Eurem Handy, Tablet, Laptop/Computer, sogar Eurem Smart-TV oder Eurer Playstation4. Die Wahl liegt in Euren Händen! Schaut einfach mal unter www.dazn.de vorbei oder ladet Euch die DAZN-App in den gängigen Downloadportalen herunter:

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Estland in der EM-Qualifikation? Die Übertragung im Überblick