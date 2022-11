Alexandra Popp: Freund, Alter, Verein, Länderspiele - alle Infos zur deutschen Nationalspielerin

Spätestens seit der EM letzten Sommer kennt sie ganz Fußball-Deutschland: Alexandra Popp. GOAL stellt die Stürmerin vor.

Wie Alexandra Popp die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bei der EM im vergangenen Sommer ins Finale führte, ist unvergessen.

Umso tragischer war es, dass Popp für das Endspiel kurzfristig verletzt passen und die bittere Niederlage gegen England von der Bank aus mit ansehen musste. Nichtsdestotrotz bleibt ein wahres Sommermärchen in Erinnerung.

Keine andere Spielerin ist schon so lange in der Nationalmannschaft aktiv wie Alexandra Popp. GOAL wirft einen Blick auf die bisherige Karriere der Stürmerin.

Alexandra Popp: Alter, Verein und Länderspiele der Kapitänin

Alexandra Popp und die Nationalmannschaft: Das passt einfach: In 123 Spielen erzielte die 31-Jährige 61 Tore.

Doch wir fangen ganz vorne an: Am 6. April 1991 erblickte Popp in Witten das Licht der Welt. Die Stadt zwischen Dortmund und Bochum ist nur wenige Kilometer von Gevelsberg entfernt - dort ist der erste Verein, bei dem Popp jemals Fußball spielte.

Gevelsberg - Recklinghausen - Duisburg: Das waren Popps erste Stationen

Schon als Kind spielte sie hier beim FC Schwarz-Weiß Silschede - allerdings musste sie 2005 wechseln: Das höchste zugelassene Alter für die gemischten Jugendmannschaften ist 14 - also ging sie zum 1. FFC Recklinghausen. Dort sammelte sie als Jugendliche erste Erfahrungen im Seniorinnenbereich - richtig Fahrt auf nahm die Karriere dann im Sommer 2008.

Im Alter von 17 Jahren wechselte Popp zum FCR 2001 Duisburg und blieb ihrer Heimat, dem Ruhrgebiet, treu: Schon am 7. September 2008 gab sie ihr Bundesligadebüt (gegen den Herforder SV), genau drei Wochen später erzielte sie ihre ersten Tore in der Bundesliga.

Alex Popp, die Wolfsburg-Legende: Seit einem Jahrzehnt eine Wölfin

Insgesamt vier Jahre blieb Popp in Duisburg, 31 Tore in 80 Spielen lenkten die Aufmerksamkeit anderer großer Vereine auf sie. Es folgte der Wechsel zum VfL Wolfsburg - der Beginn einer grandiosen Erfolgsgeschichte.

Seit mehr als zehn Jahren ist Alexandra Popp nun bei den Wölfen unter Vertrag, in der Zeit gelangen ihr 91 Tore in 184 Spielen! Dabei gab es so einiges zu feiern: Sieben Meisterschaften, neun DFB-Pokal-Siege und zweimal die Champions League - die Trophäenvitrine kann sich definitiv sehen lassen!

Alexandra Popp und der DFB - das passt!

Und auch in der Nationalmannschaft läuft es für Popp: Nach 47 Spielen in vier Jugendnationalmannschaften folgte 2010 die erstmalige Nominierung für die deutsche A-Nationalmannschaft - die erwähnten 61 Tore sprechen für sich.

Dabei gehörte Popp zum Kader, welcher 2016 bei den Olympischen Spielen Gold gewinnen konnte. Den EM-Pokal durfte die Wittenerin aber noch nie in die Höhe stemmen - beim letzten deutschen EM-Sieg 2013 fehlte sie aufgrund einer Knöchelverletzung.

Deutschland bei der Frauen-EM 2022: Alexandra Popp im Portrait

Geburtstag : 6. April 1991 (31 Jahre)

: 6. April 1991 (31 Jahre) Position : Sturm

: Sturm Größe : 174 cm

: 174 cm Geburtsort: Witten, Deutschland

Die Legende des VfL Wolfsburg: Das sind die Stationen in der Karriere von Alexandra Popp

Stationen Verein FC Schwarz-Weiß Silschede | bis 2005 Recklinghausen | 2005 - 2008 FCR Duisburg | 2008 - 2012 VfL Wolfsburg | 2012 - heute Bundesligadebüt 7. September 2008 gegen den Herforder SV Profidebüt Nationalmannschaft 17. Februar 2010 gegen Nordkorea Nationalmannschaft U15 | 5 Spiele U17 | 25 Spiele U19 | 8 Spiele U20 | 9 Spiele A-Nationalmannschaft | 123 Spiele

Alexandra Popp, Freund: Ist sie vergeben?

Ja, die wohl bekannteste deutsche Stürmerin hat einen Freund. Mit ihrem Patrick ist "Poppi" schon seit über zehn Jahren zusammen, sie leben in Wolfsburg.

Viel ist über die Beziehung nicht bekannt, Popp hält ihr Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit fern.