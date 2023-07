Giulia Gwinn ist bei der Frauen-WM 2023 Expertin im ZDF. Seit wann steht die Mittelfeldspielerin nicht nur auf dem Platz, sondern auch vor der Kamera?

Die Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland beginnt am 20. Juli mit dem Auftaktspiel zwischen Neuseeland und Norwegen. Das DFB-Team steigt vier Tage später, am 24. Juli, mit dem Match gegen Marokko in das Turnier ein.

Wo das Auftaktmatch der DFB-Frauen übertragen wird, verraten wir euch hier.

In ungewohnter Rolle wird dann Giulia Gwinn dabei sein: Die Mittelfeldspielerin steht nicht auf dem Platz, sondern als Expertin für das ZDF vor der Kamera.

Seit wann ist Giulia Gwinn für das ZDF aktiv? Um warum steht sie nicht selbst bei der WM auf dem Rasen? Das verrät euch GOAL.

Das ist DFB-Mittelfeldstar Giulia Gwinn

Geburtsdatum 2. Juli 1999 Geburtsort Ailingen (Baden-Württemberg) Vereine SC Freiburg (2015–2019), FC Bayern München (seit 2019) Länderspiele 33 (seit 2017)

Giulia Gwinn: Steiler Aufstieg seit 2019

Bei der EM 2022 gehörte Giulia Gwinn noch zu den prägenden Figuren im DFB-Team. Auch wenn das Finale gegen England bekanntlich mit 1:2 nach Verlängerung verloren wurde, schaffte es die Mittelfeldspielerin in das Team des Turniers der UEFA.

Der steile Aufstieg von Giulia Gwinn währt sogar schon länger. Bei der WM 2019 wurde sie zum Shootingstar und prägt seitdem den deutschen Frauenfußball. Seit inzwischen vier Jahren spielt die 24-Jährige beim FC Bayern und feierte mit den Münchnerinnen zweimal die Deutsche Meisterschaft (2021, 2023).

Seit wann ist Giulia Gwinn Expertin im ZDF?

Und auch bei der WM 2023 wäre Giulia Gwinn wohl dabei gewesen. Eine schwere Verletzung sorgte allerdings für eine Zwangspause, zuletzt auf dem Platz stand die Mittelfeldspielerin im Oktober 2022. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg musste bei der Nominierung des WM-Kaders daher auf Giulia Gwinn verzichten.

Alle Informationen zur Verletzung von Giulia Gwinn haben wir hier für euch zusammengestellt.

Dass die 24-Jährige trotzdem in Australien und Neuseeland dabei ist, liegt am ZDF. Der Sender nämlich hat die Chance genutzt und mitgeteilt, dass Giulia Gwinn das Turnier als Expertin begleiten und damit erstmals in dieser Funktion vor der Kamera stehen wird.

Giulia Gwinn: Gegen Marokko im WM-Studio dabei

Für das ZDF wird die Mittelfeldspielerin die Spiele im Morgenmagazin und dem Mittagsmagazin analysieren. Rund um das erste WM-Spiel der DFB-Elf gegen Marokko wird sie außerdem im WM-Studio bei Moderator Sven Voss und ZDF-Expertin Kathrin Lehman dabei sein.

"Ich verstehe mich in meiner neuen Rolle vor allem als verlängerter Arm der deutschen Nationalmannschaft. Emotionen einordnen und Einblicke ins Mannschaftsleben geben – ich hoffe, dass ich damit eine Bereicherung für alle interessierten Fußballfans in Deutschland sein kann", erklärte Giulia Gwinn in einer Mitteilung des Senders.