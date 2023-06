Warum ist Linda Dallmann nicht bei der WM dabei?

Linda Dallmann war in den vergangenen Jahren eigentlich fester Bestandteil des deutschen Nationalteams. Warum fehlt sie bei der WM 2023?

Bei den letzten drei großen Turnieren stand Linda Dallmann jeweils im Kader der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Vergangenes Jahr beim Vize-Titel bei der EM 2022 kam die Mittelfeldspielerin in jeder Partie zum Einsatz und sollte eigentlich auch bei der anstehenden WM 2023 in Australien und Neuseeland ein fester Bestandteil des DFB-Aufgebots sein.

Allerdings fehlt Dallmann im Kader von Martina Voss-Tecklenburg für das Turnier Down Under. Warum ist das so? Was ist der Grund für das Fehlen von Dallmann? GOAL klärt in diesem Artikel auf.

Warum ist Linda Dallmann bei der WM nicht dabei?

Der Grund für Dallmanns Fehlen bei der WM 2023 ist eine Verletzung. Die 28-Jährige hatte sich Ende Februar im DFB-Pokalviertelfinale mit dem FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim einen Syndesmosebandriss zugezogen und musste operiert werden.

Für den FCB konnte Dallmann daher in der abgelaufenen Saison kein weiteres Spiel mehr bestreiten. Auf eine Nominierung für die WM 2023 hatte sie bis zuletzt gehofft und in der Reha alles dafür gegeben. Allerdings reichte letztlich die Zeit nicht und Voss-Tecklenburg musste auf die technisch versierte Mittelfeldakteurin verzichten.

Frauen-WM: Darum fehlt Linda Dallmann

"Linda steckt noch im Aufbautraining und ist bei der Belastbarkeit noch nicht so weit, sodass es zeitlich bis zu den Lehrgängen und dem Turnier zu knapp würde", erklärte Voss-Tecklenburg im Rahmen ihrer Kader-Nominierung Ende Mai.

Die Bundestrainerin führte hinsichtlich des Verzichts auf Dallmann aus: "Wir wollten eigentlich noch etwas abwarten, aber haben uns in vielen Gesprächen gemeinsam dazu entschlossen, ihr die Möglichkeit zu geben, sich ohne Zeitdruck auf die neue Saison vorzubereiten."

Wann genau Dallmann ihr Comeback feiern wird, ist noch offen. Wahrscheinlich ist aber, dass sie zu Beginn der neuen Spielzeit wieder für Bayern auf dem Platz stehen wird.

Linda Dallmann fehlt bei der WM: Ihre Einsätze bei der EM 2022