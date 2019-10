Wer zeigt / überträgt Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Europa League

Vitoria Guimaraes empfängt Eintracht Frankfurt in der Europa League. Wer erklären Euch, wer das Duell live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Europa League, 2. Spieltag: In der Gruppe F muss Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend bei Vitoria Guimaraes antreten. Das Duell steigt im Estadio Dom Afonso Henriques. Ein Stadion, welches zu einem echten Hexenkessel werden kann. Anstoß ist um 21 Uhr.

ist am zweiten Spieltag direkt unter Zugzwang. In einer Gruppe mit Vitoria Guimaraes, dem FC Arsenal und Standard Lüttich sind die Gunners sowie die SGE die klaren Favoriten auf das Weiterkommen in der K.o.-Phase.

Jedoch ging das erste Spiel der Eintracht verloren. Die SGE unterlag dem FC Arsenal vor heimischem Publikum mit 0:3. Zu allem Überfluss verlor die Eintracht auch noch Dominik Kohr. Der Mittelfeldspieler sah gegen den Klub aus der Premier League die Rote Karte und fehlt damit gesperrt.

Wer zeigt / überträgt das Duell zwischen Vitoria Guimaraes und Eintracht Frankfurt live im TV und im LIVE-STREAM? In diesem Artikel bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung der .

Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt: Das Duell in der Europa League im Detail

Wer zeigt / überträgt Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt live im TV?

Die Übertragungsrechte an der UEFA Europa League sind verteilt: In übernehmen RTLnitro und DAZN die Ausstrahlung der Partien! Der Streamingdienst zeigt 190 der insgesamt 205 Spiele exklusiv und in voller Länge im LIVE-STREAM. Zusätzlich überträgt RTLnitro 15 ausgewählte Duelle live und co-exklusiv im Free-TV - gehört das Duell zwischen Vitoria Guimaraes und Eintracht Frankfurt auch dazu?

RTLnitro zeigt / überträgt Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt live im Free-TV

Ja, das zweite Eintracht-Spiel in der Europa League gehört zum Übertragungspaket, welches sich RTLnitro erworben hat. RTLnitro zeigt Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt live und in voller Länge im Free-TV.

RTLnitro ist der Tochtersender von RTL. Bereits im vergangenen Jahr liefen die Gruppenspiele und die anfänglichen Partien der K.o.-Runde beim kleineren der beiden RTL-Sender. Erst im späteren Verlauf der Europa League und dem gesteigerten Zuschauerinteresse sind die Live-Spiele ins Hauptprogramm von RTL gewandert.

Wollt Ihr Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt live im Free-TV bei RTLnitro erleben? Hier gibt's alle Infos zur Übertragung der Europa League:

DAZN zeigt / überträgt Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM auf dem SMART-TV

DAZN ist kein klassischer TV-Sender, sondern ein reiner Streamingdienst. Dementsprechend zeigt DAZN Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt auch nicht im linearen TV. Doch aufgepasst: Ihr müsst dennoch nicht darauf verzichten das Europa-League-Spiel der SGE auf Eurem Fernseher zu genießen.

Auch DAZN zeigt das SGE-Spiel in voller Länge - allerdings im LIVE-STREAM. Doch dafür bringt Euch der Streamingdienst Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Wie geht das? Na, ganz einfach. Die kostenlose DAZN-App ist auf nahezu allen modernen TV-Geräten mit Internetzugang verfügbar.

Habt Ihr Bock auf Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV? Dann lest Euch doch mal durch diese Anleitung:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

ARD, ZDF, Sky und Co. - wer zeigt / überträgt Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt live im TV?

Wie Ihr bereits erfahren habt, gibt es in Deutschland nur zwei Anbieter, die die Europa League live übertragen. Und das RTLnitro und DAZN!

Bei keinen anderen Anbietern ist das Duell zwischen Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt live im TV zu sehen. Weder die ARD und das ZDF noch Sky, Sport 1 und Co. übertragen die Europa League live im TV.

Wer zeigt / überträgt Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM?

Ihr wisst bereits, dass RTLnitro für die Übertragung von Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt live im Free-TV zuständig ist. DAZN zeigt das SGE-Spiel dagegen live auf Eurem Smart-TV. Wo Ihr die Europa League am Donnerstagabend im LIVE-STREAM verfolgen könnt, verraten wir Euch in den nächsten Zeilen.

DAZN zeigt / überträgt Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM

In puncto LIVE-STREAM ist DAZN die klare Nummer eins. Der Streamingdienst zeigt jährlich über 8.000 Livesport-Events in voller Länge - so auch die Europa League am Donnerstagabend. Bei DAZN seht Ihr Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM.

Dabei habt Ihr sogar die Wahl, ob Ihr das SGE-Match live im Einzelspiel oder in der beliebten GoalZone (Konferenz) verfolgt.

Bock auf Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt im Einzelspiel live bei DAZN? Hier gibt's alle Infos zur Europa-League-Übertragung im LIVE-STREAM:

Bock auf Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt live in der GoalZone bei DAZN? Hier gibt's alle Infos zur Europa-Leauge-Übertragung im LIVE-STREAM:

DAZN zeigt / überträgt Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt kostenlos im LIVE-STREAM

Ihr wollt Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen? Dann passt mal auf: Sofern Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements seid, könnt Ihr den Streamingdienst in den ersten vier Wochen gratis nutzen. Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN und schaut die Europa League komplett umsonst.

Damit aber noch nicht genug: Ihr bekommt nicht nur das Eintracht-Spiel gegen Vitoria Guimaraes kostenlos bei DAZN, sondern die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang gratis. Und das Übertragungspaket von DAZN ist mehr als gut gefüllt: Champions League und Europa League, Bundesliga und LaLiga, Serie A und Ligue 1! Bei DAZN seht Ihr zahlreichen Top-Ligen und Top-Wettbewerbe in voller Länge im LIVE-STREAM.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann klickt Euch doch mal durch unsere Übersichtsartikel. Dort bleibt keine Frage offen:

Bock auf die Europa League und Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt live bei DAZN? Dann ladet Euch die kostenlose DAZN-App für die Eure mobilen Geräte herunter. Handy, Tablet, Smart-TV, PS4 und Co. - Ihr habt die Wahl:

TVnow zeigt / überträgt Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM

Neben dem TV-Angebot von RTLnitro wird die Partie auch im LIVE-STREAM übertragen. Der Streamingdienst von RTL, TVnow, überträgt die Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt in voller Länge im LIVE-STREAM. Die Übertragung geschieht analog zum TV-Programm bei bei RTLnitro. Los geht's im Stream ebenfalls ab 20:15 Uhr. Einen Link zum LIVE-STREAM bei TVnow findet Ihr hier.

Um den LIVE-STREAM bei TVnow zu nutzen, ist allerdings ein Abonnement nötig. Dieses kostet 4,99€ pro Monat. Die ersten 30 Tage sind allerdings kostenlos. Mehr Informationen findet Ihr hinter diesem Link.

Wer zeigt / überträgt Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt live? Die Übertragung der Europa League in der Übersicht