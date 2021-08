Derby in Baden-Württemberg: Der VfB Stuttgart trifft am Samstag auf den SC Freiburg. Hier erfahrt Ihr, wer das Spiel live im TV und STREAM zeigt.

In der Bundesliga kommt es am 3. Spieltag zu einem Derby in Baden-Württemberg. Der VfB Stuttgart empfängt im heimischen Stadion den SC Freiburg, los geht es heute am Samstag um 15.30 Uhr.

Der VfB hat an den ersten beiden Spieltagen der neuen Saison sehr unterschiedliche Gefühlslagen erlebt. Zum Auftakt gab es zuhause einen eindrucksvollen 5:1-Sieg gegen Aufsteiger Greuther Fürth, eine Woche später zeigte Vizemeister RB Leipzig den Schwaben beim 4:0 dann jedoch die Grenzen auf.

Freiburg hat mit deren vier bis dato einen Punkt mehr gesammelt als der Rivale aus dem Ländle und darf zufrieden sein mit dem Saisonstart. Zunächst holten die Breisgauer in Bielefeld ein Unentschieden, dann feierten die Mannen von Trainer Christian Streich am vergangenen Wochenende einen überraschenden 2:1-Erfolg über Borussia Dortmund.

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg: Wer behält heute im Derby die Oberhand? In diesem Artikel erhaltet Ihr alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga am Samstag live im TV und LIVE-STREAM.

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg heute live: Das Bundesligaspiel im Überblick

Wettbewerb Bundesliga | 3. Spieltag Begegnung VfB Stuttgart - SC Freiburg Anpfiff Samstag, 28. August, 15.30 Uhr Ort Mercedes-Benz-Arena (Stuttgart)

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg heute live im TV sehen: So geht's

Zwar hat DAZN sich zu dieser Saison neben den Freitags- auch die Sonntagsspiele der Bundesliga gesichert, der Samstag ist aber weiterhin fest in den Händen von Sky.

Daher läuft auch VfB Stuttgart vs. SC Freiburg heute live und exklusiv im TV auf Sky. Das Einzelspiel seht Ihr heute ab 15.25 Uhr live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD), kommentiert wird die Partie von Klaus Veltman.

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg heute live im TV bei Sky sehen: Alle Infos zur Übertragung

Sender Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 3 HD (ab 15.25 Uhr)

Sky Sport Bundesliga 3 HD (ab 15.25 Uhr) Sender Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 HD (Vorberichte ab 14 Uhr)

Sky Sport Bundesliga 1 HD (Vorberichte ab 14 Uhr) Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Experte: Dietmar Hamann

Dietmar Hamann Kommentator Einzelspiel: Klaus Veltman

Klaus Veltman Weitere Spiele in der Konferenz: Mainz - Fürth, Augsburg - Leverkusen, Bielefeld - Frankfurt, Köln - Bochum

Die Vorberichterstattung zur Konferenz, zu der neben Stuttgart vs. Freiburg am Samstagnachmittag noch vier weitere Spiele zählen, startet bereits um 14 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 (HD). Michael Leopold moderiert die Sendung, als Experte steht ihm Dietmar Hamann zur Seite.

Wie Ihr sicherlich wisst, ist Sky allerdings nicht frei empfangbar. Ihr müsst also ein Abonnement bei dem Pay-TV-Sender abschließen, um Stuttgart vs. Freiburg heute live im TV zu sehen. Alle Infos zu den Preisen und Paketen bekommt Ihr HIER auf der Webseite von Sky.

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Stuttgart gegen Freiburg könnt Ihr heute auch im LIVE-STREAM anschauen, solltet Ihr unterwegs sein oder keinen Fernseher haben. Auch im Internet ist die Bundesliga am Samstag bei Sky zuhause.

Über Sky Go kann jeder Sky-Kunde die Inhalte des Senders und damit auch VfB vs. SCF ohne weitere Zusatzkosten im LIVE-STREAM sehen. Ihr müsst einfach nur die kostenlose Sky-Go-App auf Euren Laptop, Euer Smartphone oder Tablet herunterladen und könnt dort dann los streamen. Die Zugangsdaten zu Sky Go habt Ihr bei Abschluss Eures Abonnements erhalten.

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg heute im LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket sehen

Für alle Fußballbegeisterten ohne Sky-Abo ist Sky Ticket die Lösung. Dort könnt Ihr Euch kurzfristig Zugang zur Live-Übertragung von Stuttgart vs. Freiburg sichern, Sky Ticket kann zum Beispiel nur für einen Tag oder einen Monat gebucht werden. Alle Informationen zu Sky Ticket erhaltet Ihr HIER unter diesem Link.

Die Übertragungen bei Sky Go und Sky Ticket sind übrigens identisch mit jenen im TV. Auch hier müsst Ihr also jeweils Sky Sport Bundesliga 3 (HD) für das Einzelspiel oder Sky Sport Bundesliga 1 (HD) für die Konferenz anwählen.

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg heute live: Wer zeigt die Highlights der Bundesliga?

Um die Highlights der 15.30-Uhr-Spiele der Bundesliga am Samstag zu sehen, hat man gleich mehrere verschiedene Möglichkeiten.

DAZN zeigt bereits um 17.30 Uhr alle Zusammenfassungen der Partien vom Nachmittag und damit auch jene von Stuttgart vs. Freiburg in der neuen Highlight-Show. Diese wird erstmals um 17.30 Uhr ausgestrahlt und fortan stündlich wiederholt, ab 20.30 Uhr dann auch mit den Highlights des Abendspiels Bayern vs. Hertha.

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg: DAZN, Sky, ARD und ZDF zeigen die Highlights am Samstag

Später am Abend sind die Highlights von VfB Stuttgart gegen SC Freiburg dann bei DAZN auch auf Abruf verfügbar. Der Streamingdienst hat neben den Highlights ab dieser Saison übrigens so viel Live-Fußball aus der Bundesliga wie nie zuvor im Programm: So laufen alle Freitags- und Sonntagsspiele der deutschen Beletage von nun an im LIVE-STREAM auf DAZN. Zudem seht Ihr dort auch fast alle Partien der Champions League live, dazu die Ligue 1, LaLiga oder Serie A.

Auch Nicht-Fußball-Fans kommen auf ihre Kosten, denn DAZN zeigt zum Beispiel auch die NBA, die NFL, Baseball, Darts oder Tennis live. Die Kosten für DAZN liegen bei 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro für ein ganzes Jahr. Der erste Monat bei DAZN ist kostenlos.

Die Highlights der Bundesliga am Samstag: Der Überblick

Sender Free-TV / Pay-TV Bundesliga-Highlights ab DAZN Pay-TV Samstag, 17.30 Uhr Sky Pay-TV Samstag, 17.30 Uhr ARD Free-TV Samstag, 18 Uhr ZDF Free-TV Samstag, 23 Uhr

Neben DAZN zeigt auch Sky die Highlights von Stuttgart gegen Freiburg und allen anderen Nachmittagsspielen am Samstag ab 17.30 Uhr in "Alle Spiele, Alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Dass Ihr auch für Sky etwas bezahlen müsst, haben wir ja weiter oben bereits erklärt.

Erstmals im Free-TV könnt Ihr die Highlights in der Sportschau bei der ARD sehen. Die Sendung beginnt am Samstag um 18 Uhr, zunächst werden die Zusammenfassungen aus der 3. und 2. Liga gezeigt. Ab circa 18.45 Uhr laufen in der Sportschau dann die Highlights aus der Bundesliga und damit auch von Stuttgart gegen Freiburg.

Zudem könnt Ihr die besten Szenen auch am späten Samstagabend ab 23 Uhr im Aktuellen Sportstudio im ZDF anschauen.

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellung

Gegen 14.30 Uhr heute könnt Ihr hier nachschauen, mit welcher Aufstellung der VfB Stuttgart und der SC Freiburg ins Derby starten.

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER

Goal informiert Euch über die Bundesliga im LIVE-TICKER und hat auch VfB Stuttgart vs. SC Freiburg heute im Angebot.

Wer nicht live im TV oder STREAM dabei sein kann, bleibt hier stets auf dem Laufenden über das Spielgeschehen in der Mercedes-Benz-Arena. Über diesen Link kommt Ihr direkt zum TICKER.

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg heute live: Die Übertragung der Bundesliga im Überblick