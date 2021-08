Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC live? Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Nach dem Pokalspiel unter der Woche wartet nun Hertha BSC auf den FC Bayern. Goal erklärt Euch, wo Ihr die Übertragung der Partie verfolgen könnt.

Der FC Bayern München musste unter der Woche das Nachholspiel im DFB Pokal gegen den Bremer SV absolvieren. Der deutsche Rekordmeister gab sich erwartungsgemäß keine Blöße. Nun wartet am Wochenende Hertha BSC auf die Bayern. Am Samstag, den 28. August, empfangen die Münchner die Hertha zum Abendspiel in der Allianz Arena. Um 18.30 Uhr startet die Partie.

Die Hertha ist nach zwei Spieltagen bislang noch die einzige Mannschaft ohne Punkt. Gegen den 1. FC Köln (1:3) und den VfL Wolfsburg (1:2) setzte es Niederlagen. Dass sich das in der kommenden Partie ändern könnte, scheint unwahrscheinlich, ist aber nicht unmöglich. Bayern wird wohl rotieren, da man unter der Woche im Pokal ran musste.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC live? Das Spiel im Überblick

Wettbewerb Bundesliga | 3. Spieltag Begegnung FC Bayern München vs. Hertha BSC Anpfiff 28. August - 18.30 Uhr Ort Allianz Arena (München)

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC live im TV?

Die TV-Rechte für die Bundesliga sind in dieser Saison anders verteilt als früher. Sky hat deutlich weniger Übertragungsrechte, ist aber für den Bundesliga-Samstag verantwortlich. So auch für das Duell zwischen Bayern und Hertha.

Die Berichterstattung der Partie beginnt bereits um 17.30 Uhr. Das Sky-Topspiel der Woche wird kommentiert von Wolff-Christoph Fuss. Neben der Live-Übertragung im TV bietet Euch Sky vor allem mit Sky Ticket eine bequeme Alternative als LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC im LIVE-STREAM?

Denn zwar gibt es auch andere Möglichkeiten, das Spiel via LIVE-STREAM zu verfolgen (SkyQ, Sky Go). Allerdings sind diese nicht so simpel und schnell zu erlangen wie das Angebot von Sky Ticket. Denn für die Nutzung dieses Angebots benötigt Ihr lediglich ein internetfähiges Endgerät und kein Drittgerät wie einen Receiver o.Ä.

Das bedeutet, dass Ihr nach Abschluss des Vertrags direkt loslegen könnt. Sky Ticket könnt Ihr sowohl auf Eurem Handy als auch auf dem Laptop oder einem Smart-TV nutzen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC live im TV und LIVE-STREAM? Die Vereine im direkten Vergleich

Der letzte Sieg der Hertha gegen den FC Bayern liegt nun drei Jahre zurück. 2018 konnte der Hauptstadtklub den deutschen Rekordmeister im Olympiastadion mit 2:0 bezwingen. Aus der Allianz Arena konnte Hertha bislang noch nie drei Punkte entführen.

FC Bayern München Hertha BSC Siege 42 20 Unentschieden 10 10 Niederlagen 20 42 Erzielte Tore 164 78

Der Bundesliga-Samstag heute: Die Übertragung der Highlights auf DAZN

Wie bereits erwähnt ist die Verteilung der Übertragungsrechte in diesem Jahr etwas anders. Während Sky sich den Samstag sichern konnte, sind die Sonntags- und Freitagspartien bei DAZN zu sehen. Zudem zeigt DAZN samstags ab 17.30 Uhr alle Highlights der Nachmittagsbegegnungen. Die neue Highlight-Show wird stündlich wiederholt, sodass Ihr dort ab 20.30 Uhr dann auch die Zusammenfassung von Bayern gegen Hertha sehen könnt.

Neben ausgewählten Bundesliga-Partien kommen aber auch andere internationale Ligen nicht zu kurz. So gibt es zum Beispiel auch die Ligue 1 oder LaLiga live auf DAZN zu sehen. Darüber hinaus könnt Ihr auch in andere Sportarten reinschnuppern. Denn auf DAZN gibt es unter anderem auch American Football, Basketball oder Darts zu sehen. In der NFL startet bald die Regular Season.

Das vielfältige Angebot ist aber nicht kostenlos. Um es wahrnehmen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Dabei könnt Ihr Euch zwischen einem Monats- und einem Jahresabo entscheiden. Das monatliche Abo liegt bei 14,99 Euro, das Jahresabo kostet einmalig 149,99 Euro. Auf den Monat heruntergebrochen wären das ca. 12,50 Euro. Ihr könnt das Angebot von DAZN auch mit einem kostenlosen Probemonat testen. Den Link dazu gibt's hier.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC live im TV und STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Free-TV - Pay-TV Sky LIVE-STREAM Sky Go, SkyQ, Sky Ticket

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC live? Die möglichen Aufstellungen

Mögliche Aufstellung FC Bayern München:

Neuer - Stanisic, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Gnabry - Lewandowski

Mögliche Aufstellung Hertha BSC:

Schwolow - Pekarik, Boyata, Stark, Plattenhardt - Serdar, Ascacíbar, Boateng - Lukébakio, Selke, Dilrosun