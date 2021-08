Bundesliga live: RB Leipzig vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-TICKER

Am heutigen Freitag läuten RB Leipzig und der VfB Stuttgart den zweiten Bundesliga-Spieltag ein. Goal begleitet das Abendspiel hier im LIVE-TICKER.

2. Spieltag in der Bundesliga - und es treffen gleich zwei Teams aufeinander, die am 1. Spieltag unterschiedlichen Erfolg hatten. Das heutige Duell zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart findet bei den Sachsen statt und wird um 20.30 Uhr angepfiffen.

Der VfB gewann gegen Fürth klar und deutlich mit 5:1 und steht in der Tabelle ganz oben, RB startete mit einer 0:1-Niederlage in Mainz. Wie geht es heute aus? Goal begleitet das Freitagsspiel der Bundesliga heute im kostenlosen LIVE-TICKER.

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-TICKER | Vor Beginn

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart Anpfiff: 20.30 Uhr Tore - Aufstellung Leipzig Gulacsi - Klostermann, Orban, Simakan, Gvardiol - Adams, Nkunku - Haidara, Forsberg, Szoboszlai - Silva Aufstellung VfB Müller - Mavropanos, Anton, Kempf - Massimo, Klement, Endo, Sosa - Förster, Ghaddioui, Klimowicz Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER AKTUALISIEREN +++

vor Beginn | Aber heute ist die Ausgangslage doch etwas anderes. Die ersten Duelle fanden in der Zeit des Stuttgarter Absturzes statt, die letzte Saison war dann noch mit viel Lehrgeld nach dem Wiederaufstieg verbunden. Aber jetzt darf der VfB wieder an höhere Ziele denken, man hat sich sicherlich in der Bundesliga wieder etabliert und einen Kader, der absolut für die obere Tabellenhälfte tauglich ist.

vor Beginn | Der direkte Vergleich sieht für die Schwaben absolut katastrophal aus. Okay, nicht absolut, ein torloses Remis konnte man mal zuhause im März 2018 ernudeln. Daneben stehen aber fünf Niederlagen zu Buche und - fast noch schlimmer - ein einziges Törchen gelang dem VfB gegen die Sachsen, das war dann im Rahmen einer 1:3-Niederlagen auch noch recht wertlos.

vor Beginn | Bei Pellegrino Matarazzo hält sich der Wechselaufwand nach der 5:1-Gala gegen Fürth natürlich in engsten Grenzen. Vor allem, da Wunderstürmer Sasa Kalajdzic nach überstandener Corona-Erkrankung sowieso noch nicht gleich ein Mann für die volle Distanz ist, Kaderplatz ist da erst einmal ausreichend. Eine Personalmaßnahme war aber notwendig, so wie Angelino bei den Rasenballern, plagen auch Karazor muskuläre Probleme. Philipp Klement heißt sein Ersatz.

vor Beginn | Das verwundert nicht, Jesse Marsch stellt nach der Auftaktpleite im Mainz doch deutlicher um. Angelino wollte er dabei aber wohl nicht rausrotieren, der war ja noch einer der Besseren. Beim Spanier zwickt aber ein Muskel, er steht nicht im Kader. Für Mukiele und Kampl ist aber ein Jokereinsatz drin, sie sitzen auf der Bank. Klostermann und Gvardiol übernehmen die Außenverteidigerpositionen, Szoboszlai darf nun endlich nach langer Verletzungspause im Mittelfeld wirbeln. Idealerweise so, wie er es zuvor beim Schwesterclub aus Salzburg getan hat.

vor Beginn | Und so geht der Tabellenführer aus dem Schwäbischen in diese Duell: Müller - Mavropanos, Anton, Kempf - Massimo, Klement, Endo, Sosa, Förster, Klimowicz - Al Ghaddioui.

vor Beginn | Neuer Spieltag, neues Glück! Das gilt vor allem für die so beginnenden Leipziger: Gulacsi - Klostermann, Orban, Simakan, Gvardiol - Adams, Haidara, Szoboszlai, Forsberg, Nkunku - Silva.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 2. Spieltages zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart.

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart heute im TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Simakan, Gvardiol - Adams, Nkunku - Haidara, Forsberg, Szoboszlai - Silva

Aufstellung VfB Stuttgart: Müller - Mavropanos, Anton, Kempf - Massimo, Klement, Endo, Sosa - Förster, Ghaddioui, Klimowicz

Unsere Startelf für #RBLVfB!



1 Müller – 2 Anton, 3 Endo (C), 4 Kempf, 5 Mavropanos, 18 Al Ghaddioui, 20 Förster, 21 Klement, 24 Sosa, 30 Massimo, 31 Klimowicz#VfB pic.twitter.com/U06wy7W38b — VfB Stuttgart (@VfB) August 20, 2021

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Gegen kein anderes Bundesligateam, gegen das der VfB Stuttgart zumindest dreimal im Oberhaus antrat, haben die Stuttgarter so einen niedrigen Punkteschnitt (0.17) und eine so hohe Niederlagenquote (83%) wie gegen RB Leipzig. RB hat unter den aktuellen BL-Teams nur gegen Bielefeld (3.0) einen höheren Punkteschnitt als gegen Stuttgart (2.67).

Der VfB Stuttgart gewann kein einziges seiner sechs Bundesligaduelle gegen RB Leipzig (ein Remis, fünf Niederlagen). Gegen kein anderes Team trat der VfB so oft in der BL an ohne je zu gewinnen. Bislang erzielte Stuttgart nur ein BL-Tor gegen die Sachsen. Gegen alle anderen Teams, gegen die der VfB mindestens dreimal antrat, traf er zumindest doppelt.

Zu Hause gewann RB Leipzig bislang alle drei Bundesligaduelle mit dem VfB Stuttgart und kassierte dabei kein einziges Gegentor. Gegen keine andere Mannschaft traten die Leipziger im Oberhaus so oft im eigenen Stadion an und gewann jedes Mal, ohne dabei einen Gegentreffer hinzunehmen.

Nach zuvor zwei Auftaktsiegen in Folge verlor RB Leipzig durch das 0-1 beim 1. FSV Mainz 05 erstmals seit 2018/19 wieder am 1. Spieltag einer Bundesliga-Spielzeit und ist so auch erstmals seit September 2018 außerhalb der Top 10 der Tabelle klassiert – damals Platz 14 nach dem 2. Spieltag.

Das 5-1 gegen Fürth bedeutete für den VfB Stuttgart den ersten Auftaktsieg in einer Bundesliga-Spielzeit seit 2011/12 und den höchsten seit 1996/97 (4-0 gegen Schalke 04). Dadurch steigen die Stuttgarter erstmals seit August 2011 auf Platz 1 liegend in einen Bundesliga-Spieltag, damals nach einem 3-0 gegen Schalke 04 am 1. Spieltag.

Saisonübergreifend holte RB Leipzig nur einen Punkt aus den letzten vier Bundesliga-Partien, so wenige wie zuvor nur in der Spielzeit 2017/18 unter Ralph Hasenhüttl (29. bis 32. Spieltag). Im Spiel gegen Stuttgart drohen die Leipziger, erstmals in ihrer Bundesliga-Historie in fünf Spielen in Folge sieglos zu bleiben.

Inklusive dem 6-0 im Pokal beim BFC Dynamo gelangen dem VfB Stuttgart in zwei Pflichtspielen in Folge fünf oder mehr Tore, was den Schwaben zuvor seit 1984 nur einmal gelungen war, 2019/20 in der 2. Liga (32./33. Spieltag).

RB Leipzig verlor in der Liga nur eins der vorangegangenen neun BL-Heimspiele (drei Remis, fünf Siege), gewann aber auch nur eins der letzten fünf, das war aber das 2-0 gegen Stuttgart am 31. Spieltag 2020/21. Stuttgart seinerseits war in der Vorsaison mit 24 Punkten das fünftbeste Auswärtsteam der Liga.

Stuttgarts Borna Sosa bereitete beim 5-1 gegen Greuther Fürth drei Tore mit Flanken vor, was seit Erfassung dieser Daten (seit 2008/09) in der Bundesliga nur zwei weiteren Spielern gelungen war, Tamas Hajnal 2008 für Borussia Dortmund und Tranquillo Barnetta 2014 für Schalke 04.

Mit Jesse Marsch und Pellegrino Matarazzo kommt es erstmals in der Bundesliga zu einem Duell zweier Trainer mit US-Staatsbürgerschaft. Vor den beiden besaß nur ein weiterer Coach in der Liga eine solche, der deutsch-amerikanische Doppelbürger David Wagner (2019/20 und 2020/21 bei Schalke 04).

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Alle Infos zur Übertragung der Bundesliga

Die Bundesliga mit RB Leipzig vs. VfB Stuttgart heute ... live im TV DAZN via Smart-TV im LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal

In der höchsten deutschen Spielklasse beginnt heute der 2. Spieltag - Leipzig empfängt Stuttgart. Bei Goal könnt Ihr auch Details zur Übertragung erfahren und herausfinden, wo das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Bundesliga heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zu RB Leipzig vs. VfB Stuttgart

Jesse Marsch gegen Pellegrino Matarazzo: Erstmals treffen beim Bundesliga-Duell RB Leipzig gegen VfB Stuttgart zwei US-Trainer aufeinander. Und sie kennen sich gut.

Einen Vorlesewettbewerb würde Jesse Marsch gegen Pellegrino Matarazzo wohl verlieren. "Sein Deutsch ist viel besser als meins. Von seinem Deutsch her und auch als Trainer ist er ein Vorbild für mich", sagte RB Leipzigs Trainer schmunzelnd über den Coach des VfB Stuttgart. Auf dem Rasen am Freitag sind die Kräfteverhältnisse aber nicht so eindeutig verteilt, wenn beide im ersten Duell zweier US-Trainer ein kleines Stück Bundesliga-Geschichte schreiben.

"Ich hoffe, dass es in Amerika ein großes Thema ist", so Marsch: "Es war vor ein paar Jahren unvorstellbar, dass zwei amerikanische Trainer in einer Top-Liga gegeneinander spielen können." Einst waren die USA noch als fußballerisches Entwicklungsland verschrien, doch zuletzt strömten immer mehr Spieler aus Übersee nach "Good Old Germany" und diese Entwicklung setzt sich an der Seitenlinie fort. Marsch und Matarazzo eint jedoch mehr als nur der gleiche Reisepass.

"Rino und ich haben in der Universität gegeneinander gespielt", erzählte Marsch kürzlich. Er selbst, gebürtig aus dem Bundesstaat Wisconsin, spielte damals am College für die Princeton Tigers, der aus New Jersey stammende Matarazzo für die Columbia Lions. "Nur einmal" seien die zwei laut Marsch aber tatsächlich aufeinander getroffen. Der 47-Jährige ist schließlich vier Jahre älter als der VfB-Trainer. Bis sie sich in Deutschland wiederfanden, dauerte es etwas.

Matarazzo war gleich nach dem Studium im Jahr 2000 über den großen Teich gegangen, womit sich seine Vorteile bei der deutschen Sprache erklären lassen. Während er nach der Spielerkarriere auch das Trainerhandwerk hierzulande lernte, verbrachte Marsch viele Jahre in Nordamerika. Erst in der Saison 2018/2019 kam Marsch als Co-Trainer von Ralf Rangnick nach Leipzig, in dieser Spielzeit assistierte Matarazzo Marschs Leipzig-Vorgänger Julian Nagelsmann bei der TSG Hoffenheim.

Und die Wege der beiden kreuzten sich erneut. "Vor zwei Jahren, als wir in Hoffenheim gespielt haben, kam ein großer Mann zu mir und sagte: 'Hello Jesse, how are you?' in perfektem amerikanischen Akzent", so Marsch: "Dann dachte ich: 'Wer ist das?'" Es war Matarazzo - und der antwortete am Donnerstag prompt: "Es überrascht mich, dass er sagt, dass ich einen perfekten amerikanischen Akzent hätte. Meine Onkel und Tanten sagen immer, dass ich Englisch spreche wie ein Deutscher."

Beim ersten Bundesliga-Duell als Cheftrainer kommt nun ein neues Kapitel in ihrer gemeinsamen Geschichte hinzu. Die Ausgangslage ist durchaus interessant. Nach Platz neun in der Vorsaison startete Stuttgart mit einem 5:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth, das Eindruck hinterließ. "Ich habe so viel Respekt vor Rino und seiner Geschichte", so Marsch, der sein Debüt mit dem Vizemeister beim FSV Mainz 05 in den Sand setzte (0:1). Und Stuttgart wird noch einmal stärker einzuschätzen sein.

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick