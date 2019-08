UEFA Supercup, FC Liverpool vs. FC Chelsea: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - Alles zur Übertragung

Im UEFA Supercup trifft der FC Liverpool auf Chelsea. Goal verrät, wie Ihr das Duell live im TV, im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER verfolgen könnt.

Spitzenfußball, Spitzenspiel, Spitzenmannschaften - Der UEFA Supercup steht auf dem Programm. Es duellieren sich der FC Liverpool und der FC Chelsea. Anstoß der Partie ist heute Abend (Mittwoch, 14. August) um 21 Uhr im Istanbuler Vodafone Park.

Wer setzt sich endgültig die Krone Europas auf? Der UEFA Supercup ist mehr als ein Prestigeduell. Schließlich trifft der Sieger der Champions League auf den Sieger der Europa League. Während der FC Liverpool im Finale der Königsklasse Tottenham Hotspur mit 2:0 bezwang, siegte der FC Chelsea im EL-Endspiel deutlich mit 4:1 gegen den FC Arsenal.

Die Vorzeichen vor dem Supercup: unterschiedlich. Liverpool startete mit einem souveränen 4:1-Auftaktsieg gegen Norwich City in die neue Saison der Premier League. Chelsea musste dagegen beim Trainer-Debüt von Blues-Coach Frank Lampard beim 0:4 gegen Manchester United ordentlich Lehrgeld zahlen.

Liverpool oder Chelsea - wer holt sich den UEFA Supercup? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM erleben könnt. Zudem liefern wir Euch alle Informationen zu den Aufstellungen und zu unserem LIVE-TICKER.

UEFA Supercup: FC Liverpool vs. FC Chelsea heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's!

Champions-League-Sieger vs. Europa-League-Sieger. Top-Klub vs. Top-Klub. FC Liverpool vs. FC Chelsea. Das Duell der beiden englischen Spitzenmannschaften lockt zahlreiche Fußballfans vor die Bildschirme. In diesem Abschnitt verraten wir Euch, wie Ihr den UEFA Supercup heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen könnt.

DAZN zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Chelsea im LIVE-STREAM

DAZN ist Eure erste Anlaufstelle in puncto LIVE-STREAM. Der Streamingdienst überträgt Spitzenfußball en masse und lässt sich beim UEFA Supercup natürlich nicht zweimal bitten. DAZN zeigt selbstverständlich das Duell zwischen dem FC Liverpool und dem FC Chelsea in voller Länge im LIVE-STREAM.

Bei DAZN verpasst Ihr keine Sekunde des packenden Aufeinandertreffens. Bereits ab 20.45 Uhr geht der Streamingdienst auf Sendung. In der letzten Viertelstunde vor dem Anpfiff erfahrt Ihr alles, was Ihr zum UEFA Supercup zwischen Liverpool und Chelsea wissen müsst. Für das Duell schickt DAZN folgendes Team ins Rennen:

DAZN zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Chelsea KOSTENLOS im LIVE-STREAM

Die komplette DAZN-Programmvielfalt kostenlos? FC Liverpool vs. FC Chelsea kostenlos? Wie ist das möglich? Ganz einfach. Falls Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos seid, könnt Ihr alle Vorteile des Streamingdienstes vier Wochen lang kostenlos ausprobieren. Sichert Euch dafür einen kostenlosen Probemonat, mit welchem Ihr 30 Tage DAZN gratis nutzen könnt. Wollt Ihr FC Liverpool vs. FC Chelsea heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen? Dann holt Euch Euren Gratismonat bei DAZN!

Das Duell zwischen den Reds und den Blues ist allerdings nicht das einzige Spiel, welches Ihr gratis sehen könnt. Die DAZN-Programmvielfalt ist riesengroß. Schließt Ihr jetzt einen Gratismonat ab, seht Ihr den -Auftakt der Bayern gegen sowie die ersten weiteren Freitagsspiele im deutschen Fußball-Oberhaus live und kostenlos bei DAZN. Die Bundesliga ab sofort bei DAZN! Insgesamt überträgt der Streamingdienst 45 BL-Spiele im LIVE-STREAM. Was das Übertragungspaket bei DAZN genau beinhaltet, erfahrt Ihr in unserem Übersichtsartikel.

Der UEFA Supercup und die Bundesliga sind aber längst noch nicht alle Wettbewerbe, die DAZN im Angebot hat. Champions League und Europa League, Serie A und LaLiga, Ligue 1 und zahlreiche Länderspiele - Bei DAZN bekommt Ihr Spitzenfußball pur. Reicht Euch das immer noch nicht? Dann sind vielleicht amerikanischer Spitzensport aus NBA, NFL und NHL oder zahlreiche Box-, Darts- und Motorsportevents genau das Richtige für Euch.

Hat Euch der Gratismonat überzeugt, habt Ihr die Möglichkeit, zwischen zwei Bezahlmodellen zu wählen:

Das Monatsabo: Dieses gibt es für monatlich 11,99 Euro . Das Abo könnt Ihr jederzeit monatlich kündigen.

Dieses gibt es für . Das Abo könnt Ihr jederzeit monatlich kündigen. Die DAZN-Jahreskarte: Für diese zahlt Ihr einmalig 119,99 Euro und könnt DAZN ein komplettes Jahr lang nutzen.

Für diese zahlt Ihr und könnt DAZN ein komplettes Jahr lang nutzen. Eure Ersparnis mit der DAZN-Jahreskarte: 24 Euro.

Sky Go zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Chelsea im LIVE-STREAM

Gibt es neben DAZN noch einen weiteren Anbieter, der das Duell live im Internet zeigt? Ja, auch Sky überträgt den UEFA Supercup. Der Bezahlsender zeigt FC Liverpool vs. FC Chelsea heute im LIVE-STREAM bei Sky Go - dem Online-Dienst von Sky. Die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos und setzt ein vorab abgeschlossenes Sky-Abonnement voraus.

Seid Ihr im Besitz eines solchen, könnt Ihr Euch die kostenlose Sky-Go-App aus den gängigen Downloadportalen auf Euren Laptop/Computer, Euer Handy oder Tablet herunter laden und den LIVE-STREAM zu Liverpool vs. Chelsea starten:

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Chelsea im LIVE-STREAM

Keine Lust auf ein langfristiges Sky-Abo? Dann ist Sky Ticket die perfekte Alternative. Der Dienst ist ein zusätzliches Angebot des Bezahlsenders, um langfristigen Vertragslaufzeiten aus dem Weg zu gehen. Die gute Nachricht für heute Abend: Ihr könnt FC Liverpool vs. FC Chelsea im LIVE-STREAM bei Sky Ticket in voller Länge erleben.

Das Sportpaket bei Sky Ticket, mit welchem Ihr unter anderem die Bundesliga, die Champions League und eben auch den UEFA Supercup schauen könnt, gibt es im ersten Monat für 9,99 Euro. Anschließend zahlt Ihr 29,99 Euro monatlich, könnt das Abo aber jederzeit monatlich kündigen.

Ebenfalls erhältlich: Das Tagesticket. Dieses Angebot von Sky Ticket bekommt Ihr für einmalig 9,99 Euro.

UEFA Supercup: FC Liverpool vs. FC Chelsea heute live im TV verfolgen

Neben den verschiedenen Angeboten, den UEFA Supercup im LIVE-STREAM schauen zu können, gibt es zwei weitere Möglichkeiten. Ihr habt die Chance, FC Liverpool vs. FC Chelsea live im TV oder auf Eurem Smart-TV zu schauen. Alle Informationen dazu erfahrt Ihr in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Chelsea im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV

Streamingdienst oder Fernsehsender? Einfache Frage, einfache Antwort: DAZN ist ein Streamingdienst, der Fußballspiele und zahlreichen weiteren Live-Sport ausschließlich im LIVE-STREAM im Internet überträgt - so auch FC Liverpool vs. FC Chelsea. Doch DAZN hat eine Option für Euch parat, mit welcher Ihr dennoch nicht darauf verzichten müsst, den UEFA Supercup auf Eurem Fernseher zu genießen.

DAZN bringt Euch das Duell zwischen Liverpool und Chelsea auf Euren Smart-TV! Auf nahezu allen Fernsehgeräten mit Internetzugang ist die kostenlose DAZN-App im App-Store erhältlich. Ladet Euch einfach die DAZN-App auf Euren Smart-TV, registriert Euch beim Streamingdienst und startet den LIVE-STREAM zu Liverpool vs. Chelsea.

Die DAZN-App gibt es allerdings nicht nur für Euren Smart-TV. Handy, Tablet oder PlayStation4 - DAZN ist auf nahezu allen mobilen Geräten verfügbar. Holt Euch die kostenlose DAZN-App:

Sky zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Chelsea live im Pay-TV

Wenn Ihr den UEFA Supercup klassisch im TV sehen wollt, müsst Ihr den Bezahlsender einschalten. Sky zeigt das Duell zwischen dem FC Liverpool und dem FC Chelsea heute live im Pay-TV. Auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD seid Ihr hautnah dabei.

Während die Vorberichterstattung bereits um 20.45 Uhr beginnt, verpasst Ihr ab dem Anstoß um 21 Uhr keine Sekunde der Partie. Kommentiert wird die Begegnung von Roland Evers.

Falls Ihr Liverpool vs. Chelsea auf Sky sehen wollt, solltet Ihr folgendes wissen: Sky ist ein Pay-TV-Sender. Die Nutzung setzt ein kostenpflichtiges Abonnement voraus, welches Ihr im Vorfeld abschließen müsst. Für mehr Informationen zu den verschiedenen Paketen, Angeboten, Preisen und Vertragslaufzeiten schaut Ihr am besten auf der Sky-Website vorbei.

UEFA Supercup: FC Liverpool vs. FC Chelsea heute im LIVE-TICKER verfolgen

Was ist die beste Option, wenn Ihr das Duell im UEFA Supercup heute Abend weder im LIVE-STREAM noch live im TV verfolgen könnt? Richtig, der LIVE-TICKER. Mit unserem LIVE-TICKER von Goal zu Liverpool vs. Chelsea bleibt Ihr während der gesamten Partie stets auf Ballhöhe.

Schon wenige Minuten vor dem Anpfiff versorgen wir Euch mit allen relevanten Informationen und den spannendsten Fakten rund um das Aufeinandertreffen der europäischen Champions. Rollt ab 21 Uhr der Ball, verpasst Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal keine Chance, keinen Treffer und keine Entscheidung.

Der LIVE-TICKER von Goal ist kostenlos. Ihr findet unseren LIVE-TICKER unter www.goal.com. Oder Ihr ladet Euch die kostenlose Goal-App aus den folgenden Portalen herunter:

UEFA Supercup, FC Liverpool vs. FC Chelsea: Die Aufstellungen

Es sind die spannendsten zwei Fragen vor dem UEFA Supercup: Wer steht für den FC Liverpool in der Startelf? Welche Mannschaft schickt der FC Chelsea von Beginn an aufs Feld? Wenn beide Teams knapp eine Stunde vor dem Anstoß ihr Startformationen veröffentlichen, gibt es an dieser Stelle die Antworten.

