Winter-Transferfenster 2022: Wann ist der Deadline Day in Bundesliga, Premier League und Co.?

Die Gerüchteküche brodelt, das Wintertransferfenster ist in vollem Gange. Vereine verstärken sich und geben Spieler ab. Doch bis wann ist dies noch möglich?

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie lange die jeweiligen Transferfenster in den europäischen Top-Ligen geöffnet sind. Wie lange dürfen also Bundesliga, Premier League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga Spielertransfers tätigen? Und was geschieht mit vereinslosen Akteuren?

Wann schließt das Wintertransferfenster 2022? GOAL beantwortet alle wichtigen Fragen rund um den Deadline Day in den Top-Ligen Europas.

Bundesliga, Premier League und Co.: So öffnete der Wintertransfermarkt 2022 in den Top-Ligen Europas

Seit Anfang Januar können die Klubs Transfers tätigen. In der Bundesliga, Premier League und Ligue 1 öffnete das Wechselfenster am 1. Januar 2022. Serie A und LaLiga starteten erst am 3. Januar.

Deadline Day 2022: Bis dann haben die Transferfenster diesen Winter geöffnet

So unterschiedlich, wie die Transferfenster teils öffnen, so schließen sie auch. Während in den Top-Ligen Bundesliga, Premier League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga das Wintertransferfenster 2022 am 31. Januar schließt, haben andere Länder länger Zeit - öffnen aber zum Teil auch später.

So gelten beispielsweise in Österreich (8. Januar bis 7. Februar), der Türkei (12. Januar bis 8. Februar) oder der Schweiz (16. Januar bis 15. Februar) ganz andere Regeln. In den Niederlanden startet das Wechselfenster zwar später (4.1.), endet aber genauso wie in den Top-Ligen am 31. Januar.

Auch die Uhrzeiten variieren. Wir fassen die zeitgenauen Fristen der Top-5-Ligen hier für Euch zusammen:

Bundesliga: 31. Januar, 18 Uhr

31. Januar, 18 Uhr Premier League: 31. Januar, 23:59 Uhr

31. Januar, 23:59 Uhr Serie A: 31. Januar, 20 Uhr

31. Januar, 20 Uhr LaLiga: 31. Januar, 23:59 Uhr

31. Januar, 23:59 Uhr Ligue 1: 31. Januar, 23:59 Uhr

Wintertransfers 2022: Alle Deadlines der europäischen Top-Ligen auf einem Blick

Land Wichtigster Wettbewerb Wintertransferfenster Türkei Süper Lig 12.1. bis 8.2. Deutschland Bundesliga 1.1. bis 31.1. England Premier League 1.1. bis 31.1. Frankreich Ligue 1 1.1. bis 31.1. Italien Serie A 3.1. bis 31.1. Spanien LaLiga 3.1. bis 31.1. Portugal Liga NOS 3.1. bis 31.1. Niederlande Eredivisie 4.1. bis 31.1. Österreich Bundesliga 8.1. bis 7.2. Schweiz Super League 16.1. bis 15.2.

Wechselfenster im Winter 2022 in der Bundesliga, Premier League und Co.: So laufen die Spielertransfers ab

Damit ein Wechsel erfolgreich über die Bühne geht, muss er innerhalb der für die entsprechende Liga vorgesehenen Frist erfolgen. Anschließend muss der Akteur registriert werden. Dies betrifft sowohl feste Transfers als auch Leihgeschäfte. Je nach Vorschriften ist das nicht immer so einfach, wie anfangs das Beispiel Ferran Torres und Barcelona zeigte.

In der Vergangenheit kam es zudem durch diverse technische Defekte sowohl im Winter als auch im Sommer zu Transfer-Pannen und solchen, die es beinahe geworden wären.

Wichtige Randnotiz: Ist ein Wechselfenster beispielsweise geschlossen, so können die Teams zwar keine Spieler mehr verpflichten, aber Akteure abgeben - und zwar nur in die Länder, in denen das Transferfenster noch offen ist. So kann ein Spieler aus der Schweiz zwar nicht mehr in die Bundesliga wechseln, umgekehrt ist dies jedoch möglich. Auch kann ein Spieler vor Eröffnung des Transfermarktes in seiner Liga in eine andere wechseln, in der Transfers bereits möglich sind.

Eine Einigung kann unabhängig von den Fristen bereits im Voraus erzielt werden. Formalitäten sowie die Anmeldung kann aber erst mit Eröffnung des Wechselfensters erfolgen.

Anders als im Sommer dürfen vereinslose Spieler nicht nach der Frist verpflichtet werden. Dies ist dann erst wieder im Sommer möglich.

Auch im vergangenen Winter gab es den ein oder anderen Deal in letzter Sekunde - hier haben wir sie für Euch zusammengefasst.

Was passiert bis zum Deadline Day 2022? Die bisher größten Transfers in den Top-Ligen Eurpoas - Stand 17.1.