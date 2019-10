Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen in der Champions League

Bayern München gastiert bei Tottenham Hotspur. Wer steht in der FCB-Startelf? Wer beginnt für die Spurs? Alle Infos zu den Aufstellungen gibt's hier.

Am zweiten Spieltag der Gruppe B in der Champions League empfängt Tottenham Hotspur den FC Bayern München. Das Duell steigt am heutigen Dienstagabend um 21 Uhr im neuen Tottenham-Stadium in London.

Der ist in dieser Saison noch ungeschlagen. Weder in der Bundesliga noch in der musste der deutsche Rekordmeister bis dato eine Niederlage einstecken. Bleibt die Serie auch gegen bestehen?

In der Königsklasse siegten die Münchner souverän am ersten Spieltag mit 3:0 gegen Roter Stern Belgrad - ein Pflichtsieg. Schließlich wollen die Bayern in einer Gruppe mit Roter Stern, Tottenham und Olympiakos Piräus sicher in die K.o.-Phase einziehen.

Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München: Wer sitzt auf der Bank? Wer steht in der Startelf? In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zu den Aufstellungen in der Champions League.

Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen

Wer steht für die Spurs in der Startelf? Mit welcher Anfangsformation geht der FC Bayern München in das Duell mit Tottenham? Knapp eine Stunde vor dem Anpfiff - gegen 20 Uhr - verraten wir Euch alle Informationen zu beiden Aufstellungen an dieser Stelle.

Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München: Das Duell in der Champions League im Detail

Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München: So ist die Personalsituation des FCB

Gewinnt der FC Bayern München auch das zweite Spiel in der Gruppenphase der Champions League? Mit Tottenham Hotspur wartet aber auf jeden Fall ein schwerer Brocken.

Die gute Nachricht: David Alaba, der nach seinem Muskelfaserriss gegen den SC Paderborn erstmals wieder auf der Bank saß, aber nicht zum Einsatz kam, ist wieder fit. Der Linksverteidiger ist gegen die Spurs direkt ein Startelfkandidat. Denn Lucas Hernandez, der gegen den SCP vorzeitig mit Knieproblemen ausgewechselt werden musste, war angeschlagen. Der französische Weltmeister von 2018 meldete sich aber zu Beginn der Woche wieder fit.

Gleiches gilt für Ivan Perisic: Der kroatische Nationalspieler musste gegen Paderborn aufgrund eines grippalen Infektes aussetzen. Auch er meldete sich zu Wochenstart wieder fit und reist mit nach London. Vermutlich wird Perisic genauso wie Thomas Müller erst einmal auf der Bank Platz nehmen müssen. In der Dreier-Offensivreihe hinter Stürmer Robert Lewandowski scheinen Kingsley Coman, Philippe Coutinho und Serge Gnabry derzeit gesetzt.

Voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München gegen Tottenham Hotspur:

Die Startelf: Neuer - Alaba, Boateng, Süle, Pavard - Kimmich, Thiago - Coman, Coutinho, Gnabry - Lewandowski

Voraussichtlich auf der Bank: Ulreich - Hernandez, Tolisso, Javi Martinez, Müller, Perisic

Nicht dabei: Goretzka (OP am Oberschenkel), Arp (Handbruch)

Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München: So ist die Personalsituation der Spurs

Tottenham Hotspur kann gegen den FC Bayern München auf nahezu den kompletten Kader zurückgreifen. Lediglich Giovani Lo Celso ist der einzige Spieler mit Startelfpotential, der aufgrund einer Hüftverletzung pausieren muss. Ansonsten kann Spurs-Coach Mauricio Pochettino auf seine Top-Stars bauen.

Dabei hat der Tottenham-Trainer gerade in der Offensive die Qual der Wahl: Harry Kane ist im Sturmzentrum gesetzt. Dahinter pochen Christian Eriksen, Delle Alli, Heung-Min Son sowie Lucas Moura und Eric Lamela auf einen Einsatz. Für wen wird sich Pochettino entscheiden?

Voraussichtliche Aufstellung von Tottenham Hotspur gegen den FC Bayern München:

Die Startelf: Lloris - Rose, Alderweireld, Vertonghen, Aurier - Sissoko, Winks - Son, Eriksen, Alli - Kane

Voraussichtlich auf der Bank: Gazzaniga - Davies, Sanchez, Moura, Lamela, Dier, Ndombele

Nicht dabei: Giovani Lo Celso (Hüftverletzunng), Ryan Sessegnon (Oberschenkelverletzung), Juan Foyth (Knöchelverletzung)

Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München: Die Bayern-Aufstellung am ersten Spieltag der Champions League

Die erste Hürde souverän gemeistert: Der FC Bayern München siegte am ersten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase mit 3:0 gegen Roter Stern Belgrad. Damit führt der deutsche Rekordmeister die Tabelle der Gruppe B an. Hier gibt's die Bayern-Aufstellung:

Die Startelf: Neuer - Hernandez, Pavard, Süle, Kimmich - Thiago, Tolisso - Perisic, Coutinho, Coman - Lewandowski

Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München: Die Spurs-Aufstellung am ersten Spieltag der Champions League

Es war bereits die erste kleine Überraschung in der Königsklasse: Tottenham Hotspur, immerhin Champions-League-Finalist der vergangenen Saison, musste sich mit einem 2:2 bei Olympiakos Piräus zufrieden geben. Dabei führten die Spurs zwischenzeitlich sogar mit 2:0, gaben die Führung jedoch leichtfertig aus der Hand. Hier gibt's die Tottenham-Aufstellung:

Die Startelf: Lloris - Davies, Alderweireld, Vertonghen, Sanchez - Ndombele, Winks - Alli, Eriksen, Lucas Moura - Kane

Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München: Die Bayern-Aufstellung in den letzten drei -Spielen

Der FC Bayern München ist dank des Sieges am sechsten Spieltag und der Punktverluste der Konkurrenz wieder Tabellenführer. Der FCB setzte sich im Auswärtsspiel beim SC Paderborn mit 3:2 durch. Hier gibt's die Bayern-Aufstellung:

Die Startelf: Neuer - Lucas Hernandez, Boateng, Süle, Pavard - Thiago, Kimmich - Coman, Coutinho, Gnabry - Lewandowski

Am fünften Spieltag der Bundesliga feierte der FC Bayern München einen deutlichen Sieg vor heimischem Publikum gegen den 1. FC Köln. In der Allianz Arena siegte der deutsche Rekordmeister souverän mit 4:0. Hier gibt's die Bayern-Aufstellung:

Die Startelf: Neuer - Hernandez, Boateng, Süle, Pavard - Tolisso, Kimmich - Perisic, Coutinho, Gnabry - Lewandowski

Zuvor bestritt der FC Bayern München das Bundesliga-Topspiel am vierten Spieltag gegen RB Leipzig. Beide Manschaften trennten sich mit einem 1:1. Hier gibt's die Bayern-Aufstellung:

Die Startelf: Neuer - Hernandez, Boateng, Süle, Pavard - Thiago, Kimmich - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski

Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München: So wird das Duell in der Champions League übertragen