Supercup 2019: Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung

Borussia Dortmund trifft im Supercup 2019 auf den FC Bayern München. Wir verraten Euch, wer das Duell live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Endlich ist es soweit: Im Supercup 2019 trifft Borussia Dortmund auf den FC Bayern München. Das Duell findet am Samstagabend um 20.30 Uhr im Signal-Iduna-Park statt.

Wer ist bereits in bester Frühform? Vor dem -Start kommt es am Samstagabend zum Aufeinandertreffer der beiden besten deutschen Mannschaften der vergangenen Saison. Im Supercup duellieren sich normalerweise der Deutsche Meister und der DFB-Pokalsieger. Da der beide Titel inne hat, rückt Vizemeister als Supercup-Gegner nach.

Die Vorbereitung auf das Duell am Samstag läuft bislang bei beiden Mannschaften gut. Der FC Bayern war unter der Woche beim Audi Cup in der heimischen Allianz Arena im Einsatz und siegte im Halbfinale 6:1-Sieg gegen Fenerbahce Istanbul. Im Finale gegen musste der deutsche Rekordmeisterschaft eine Niederlage nach Elfmeterschießen hinnehmen. Der BVB arbeitete dagegen im Trainingslager in der . Dort besiegte Borussia Dortmund sowohl Udinese Calcio als auch den FC St. Gallen jeweils mit 4:1.

Borussia Dortmund oder der FC Bayern München - Wer gewinnt den Supercup 2019? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wer Ihr den Kampf um den ersten Titel der Saison im LIVE-STREAM und live im TV zeigt / überträgt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München: Der Supercup 2019 im Überblick

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Es ist das Highlight noch vor dem Saisonstart in der Bundesliga: Der Supercup 2019. Dort kommt es direkt zum deutschen Clasico zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Das Zuschauerinteresse ist bei so einem Duell natürlich enorm groß. Genau deshalb verraten wir Euch in diesem Abschnitt, wie Ihr den Supercup im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Lange habt Ihr es Euch gewünscht, jetzt ist es endlich soweit. DAZN überträgt Spitzenfußball aus . Am Samstagabend startet DAZN in eine neue Ära und überträgt den Supercup 2019 zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München in voller Länge im LIVE-STREAM. Somit verpasst Ihr keine Sekunde des packenden Duells im Signal-Iduna-Park.

Bereits ab 20 Uhr bringt Euch DAZN so richtig in Supercup-Stimmung und versorgt Euch in der halben Stunde vor dem Anpfiff mit den spannendsten Geschichten rund um die Partie sowie mit Interviews und interessanten Einspielern. Durch den Abend begleitet Euch das folgende DAZN-Trio bestehend aus:

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München KOSTENLOS im LIVE-STREAM - So geht's!

Ihr benötigt ein DAZN-Abo, wenn Ihr den Supercup 2019 im LIVE-STREAM verfolgen wollt. Doch aufgepasst: Selbst wenn Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements seid, könnt Ihr Borussia Dortmund vs. FC Bayern München in voller Länge im LIVE-STREAM sehen - und zwar völlig kostenlos. Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat, mit welchem Ihr vier Wochen lang die komplette DAZN-Programmvielfalt nutzen könnt - vollkommen gratis.

In diesen Zeitraum fallen die Saisonstarts der europäischen Top-Ligen. Ihr bekommt bei DAZN Spitzenfußball pur. Denn der Streamingdienst überträgt nicht nur den Supercup zwischen dem BVB und dem FCB. DAZN ist seit dieser Saison die neue Heimat der Bundesliga. 45 Spiele gehören zum Übertragungspaket, welches sich DAZN für die Bundesliga gesichert hat. Welche Partien DAZN im einzelnen zeigt, haben wir für Euch in unserem Übersichtsartikel zusammengefasst. Doch damit noch längst nicht genug: Die Champions League und Europa League, dazu europäische Top-Ligen wie LaLiga, die Serie A und die Ligue 1 und zahlreiche weitere LIVE-STREAMS zu Live-Sportevents aller Art - all das und vieles mehr bekommt Ihr bei DAZN.

Hat Euch der kostenlose Probemonat überzeugt, gibt es zwei Bezahlmodelle für das DAZN-Abonnement. Entweder Ihr zahlt monatlich 11,99 Euro und könnt das Abonnement monatlich kündigen oder Ihr sichert Euch die DAZN-Jahreskarte für einmalig 119,99 Euro, spart damit 24 Euro und nutzt DAZN zwölf Monate lang. Ihr habt die Wahl. Doch eines steht bereits jetzt fest: Ein DAZN-Abo? Lohnt sich!

ZDF zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM bei www.ZDFsport.de

Es gibt neben dem LIVE-STREAM bei DAZN noch eine weitere Option, den Supercup 2019 live und in voller Länge zu verfolgen. Auch das ZDF zeigt am Samstagabend das Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München im LIVE-STREAM. Diesen findet Ihr unter www.ZDFsport.de. Der LIVE-STREAM des ZDF ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ihr benötigt lediglich eine stabile Internetverbindung.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München live im TV verfolgen?

Ihr wollt den Supercup 2019 lieber klassisch auf Eurem Fernseher schauen? Dann seid Ihr in diesem Abschnitt genau richtig. Hier erklären wir Euch, wie Ihr das Duell des BVB gegen den FC Bayern live im TV verfolgen könnt.

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München auf Eurem Smart-TV

Zunächst einmal sei gesagt: DAZN ist kein Fernsehsender, sondern ein Streamingdienst. Dementsprechend zeigt DAZN den Supercup 2019 auch nicht im TV. Ihr müsst dennoch nicht darauf verzichten, den deutschen Clasico auf Eurem Fernseher zu genießen. DAZN bringt Euch Borussia Dortmund vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV.

Die DAZN-App gibt es nämlich nicht nur fürs Handy oder Tablet. Nein, auch auf den meisten Smart-TVs ist die App des Streamingdienstes verfügbar. Schaut dafür einfach mal im App-Store auf Eurem Fernseher vorbei, installiert die Anwendung und genießt den LIVE-STREAM zu Dortmund vs. Bayern. Für alle anderen mobilen Geräte schaut einfach mal in den entsprechenden Downloadportalen vorbei:

ZDF zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München live im Free-TV

Auch im ZDF könnt Ihr den Supercup live im Fernsehen genießen. Das Zweite Deutsche Fernsehen überträgt Borussia Dortmund vs. FC Bayern München live und in voller Länge im Free-TV.

Bereits um 20.15 Uhr startet der Sender mit der Vorberichterstattung. Den gesamten ZDF-Abend begleiten Euch Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Experte Oliver Kahn. Am Kommentatorenplatz nimmt Bela Rethy Platz.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München? Die Übertragung des Supercup 2019 im Überblick