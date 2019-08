BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München: Die Aufstellung im Supercup 2019

Im deutschen Supercup treffen der FC Bayern München und Borussia Dortmund aufeinander. Goal verrät, wie die beiden Mannschaften personell antreten.

Es geht um den ersten Titel der Saison: hat den im Signal Iduna Park zu Gast. Die zu erspielende Trophäe ist der Supercup. Die Begegnung wird um 20.30 Uhr angepfiffen.

Borussia Dortmund hat eine durchaus beeindruckende Vorbereitung gespielt, nach der die Mannschaft von Lucien Favre mit sechs Siegen aus sechs Testspielen ideal vorbereitet in die Partie geht. Zuletzt rang Schwarz-Gelb St. Gallen mit 4:1 nieder. Zudem gelang ein knapper Erfolg über den amtierenden Champions-League-Sieger FC Liverpool.

Der FC Bayern trat unter der Woche beim Audi Cup an, wo die Münchner den zweiten Platz belegten. Nach einer Galavorstellung gegen am Dienstag (6:1) musste man sich im Endspiel nach Elfmeterschießen geschlagen geben. Hier ist anzumerken: Der FCB trat mit einer blutjungen Mannschaft an und kam dennoch nach einem 0:2-Rückstand zurück ins Spiel. Zuvor gelang unter anderem ein Sieg gegen Real Madrid (3:1).

Der Supercup ist das traditionelle Duell zwischen dem Meister und dem Pokalsieger der vergangenen Saison. Da die Münchner beide Titel gewannen, rücken die Dortmunder als Vizemeister ins Rampenlicht.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München: Goal verrät, wie die beiden Mannschaften aufstellen. Außerdem erfahrt Ihr, wie die Mannschaftsaufstellungen der vergangenen Wochen ausgesehen haben.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Borussia Dortmund und auch der FC Bayern wollen beide den ersten Pflichtspielsieg der neuen Saison, der gleichbedeutend mit dem ersten Titel der Saison wäre.

Beim BVB gilt das Interesse natürlich den namhaften Neuzugängen. Vor allem Mats Hummels, der in dieser Sommerpause wieder zurück nach Dortmund ging, steht dabei im Mittelpunkt. Julian Brandt wird nicht spielen können, auch Mateu Morey muss wegen einer Schulterverletzung passen. Kleine Fragezeichen stehen noch hinter Thorgan Hazard und Torhüter Roman Bürki.

Der FC Bayern hatte derweil Sorgen um die beiden Flügelflitzer Gnabry und Coman, die sich beide beim Audi Cup verletzten. Bei Coman gab es am Donnerstag immerhin die Entwarnung, er reiste mit nach Dortmund. Serge Gnabry wird dagegen geschont und nicht mit von der Partie sein.

Voraussichtliche Aufstellung von Borussia Dortmund:

Bürki - Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz - Delaney, Witsel - Sancho, Reus, Hazard - Götze.

Voraussichtlich auf der Bank: Hitz, Zagadou, Dahoud, Alcacer, Piszczek, Wolf, Bruun Larsen

Hitz, Zagadou, Dahoud, Alcacer, Piszczek, Wolf, Bruun Larsen Fraglich / Verletzt: Brandt, Morey

Voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München:

Neuer - Kimmich, Boateng, Süle, Alaba - Goretzka, Thiago - Coman, Müller, Davies - Lewandowski

Voraussichtlich auf der Bank: Ulreich, Pavard, Martinez, Sanches, Arp, Tolisso, Singh

Ulreich, Pavard, Martinez, Sanches, Arp, Tolisso, Singh Fraglich / Verletzt: Hernandez, Gnabry

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen in der vergangenen Bundesligasaison

In der gab es in der vergangenen Saison 2018/19 zwei packende Duelle zwischen dem BVB und den Bayern. Einmal siegten die Schwarz-Gelben mit 3:2, während im Rückspiel die Münchner mit 5:0 die Oberhand behielten.

Mit diesen Aufstellungen liefen der BVB und der FC Bayern im Hinspiel auf:

BVB: Hitz - Piszczek, Akanji, Zagadou, Hakimi - Weigl, Witsel - Sancho, Reus, Bruun Larsen - Götze.

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Martinez, Goretzka - Gnabry, Müller, Ribery

Mit diesen Aufstellungen liefen der FC Bayern und der BVB im Rückspiel auf:

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Thiago, Martinez - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski.

BVB: Bürki - Piszczek, Akanji, Zagadou, Diallo - Witsel - Sancho, Dahoud, Delaney, Bruun Larsen - Reus.

BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen in den letzten Testspielen

In den folgenden Zeilen erfahrt Ihr, wie BVB-Trainer Lucien Favre in den vergangenen Freundschaftsspielen aufgestellt hat.

Bürki - Hakimi, Balerdi, Toprak, Guerreiro - Delaney, Weigl - Sancho, Götze, Brandt - Hazard.

Bank: Hitz, Dahoud, Alcacer, Reus, Schulz, Hummels, Akanji, Piszczek, Wolf, Witsel, Bruun Larsen

Hitz - Morey, Toprak, Hummels, Schulz - Witsel, Weigl - Hakimi, Reus, Bruun Larsen - Götze.

Bank: Zagadou, Gomez, Reckert, Reyna, Pherai

FC Bayern München: Die Aufstellungen in den letzten Testspielen

Der FC Bayern München testete unter der Woche im heimischen Stadion gegen zwei europäische Top-Teams. Gegen Fenerbahce spielten sich die Münchner locker zu einem 6:1-Sieg, gegen Tottenham tat man sich deutlich schwerer. Hier gibt's die Mannschaftsaufstellungen zu den Partien.

Neuer– Kimmich, Süle, Boateng, Alaba – Goretzka, Thiago, Sanches – Gnabry, Lewandowski, Coman.

Bank: Pavard, Martinez, Arp, Davies, Tolisso, Müller, Ulreich, Früchtl, Zaiser, Singh

Neuer - Kehl, Süle, Pavard, Davies - Will - Nollenberger, Tolisso, Johansson, Singh - Arp

Bank: Thiago, Lewandowski, Boateng, Müller, Ulreich, Coman, Sanches, Mihaljevic, Zylla