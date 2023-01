PSG: Hakim Ziyech soll vom FC Chelsea kommen

PSG könnte am Deadline Day noch einen dicken Fisch an Land ziehen: Die Pariser arbeiten an einem Transfer von Hakim Ziyech.

WAS IST PASSIERT? Paris Saint-Germain arbeitet an einer Leihe von Chelseas Offensivspieler Hakim Ziyech. L'Equipe berichtet von fortgeschrittenen Gesprächen zwischen beiden Klubs, der Deal soll noch am Deadline Day über die Bühne gehen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Marokkaner, seit seinem Wechsel zu den Blues im Jahr 2020 ohnehin alles andere als gesetzt, hat in der Winter-Transferperiode mit João Félix, Mykhailo Mudryk und Noni Madueke weitere Konkurrenz bekommen. Einem Wechsel zu PSG soll er deshalb positiv gegenüberstehen. Dort sucht man einen Ersatz für Pablo Sarabia, der die französische Hauptstadt in Richtung Wolverhampton Wanderers verließ.

WIE GEHT ES WEITER? Eine Einigung zwischen den beiden Klubs gibt es noch nicht, einer Leihe bis zum Sommer steht aber wenig im Weg. Über eine mögliche Kaufoption soll derzeit noch verhandelt werden.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images.

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ziyech kam in der laufenden Spielzeit in 15 Pflichtspielen für die Blues zum Einsatz, dabei gelang ihm jedoch nur eine Vorlage. Bei der WM in Katar erreichte er mit Marokko sensationell das Halbfinale und stand in jeder Partie von Beginn an auf dem Platz.