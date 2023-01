Offiziell! FC Bayern München leiht João Cancelo von Manchester City aus

Der Hammer-Transfer ist perfekt! Der FC Bayern leiht João Cancelo von Manchester City bis zum Saisonende aus.

WAS IST PASSIERT? João Cancelo wechselt leihweise von Manchester City zum FC Bayern München. Das gab der deutsche Rekordmeister am Dienstag bekannt. Der Portugiese ist bis zum Saisonende an den FCB ausgeliehen, laut der BILD verfügen die Bayern im Sommer über eine Kaufoption von 70 Millionen Euro. Cancelo erhält beim FCB das Trikot mit der Nummer 22.

WAS WURDE GESAGT? "Wir sind sehr froh, dass João Cancelo ab sofort für den FC Bayern spielen wird. Wir haben ihn jetzt ausgeliehen und im Sommer die Möglichkeit, ihn fest zu verpflichten", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "João ist einer der Spieler, über den wir schon eine ganze Weile immer wieder nachgedacht haben, weil wir seine Qualitäten sehr schätzen. Er passt mit seiner offensiven Spielweise und seiner Dynamik optimal in unser System und mit seiner Mentalität und Erfahrung auch sehr gut zu unserer Mannschaft. Ich bin überzeugt, dass João uns helfen wird in den kommenden Wochen und Monaten, in denen wir Titel gewinnen wollen."

Cancelo lobte den FC Bayern als "großartigen Verein, einer der besten Vereine der Welt, und es ist für mich eine enorme Motivation, nun gemeinsam mit diesen außergewöhnlichen Spielern in einem Team zu stehen. Ich weiß, dass dieser Club, diese Mannschaft für Titel lebt und jedes Jahr Titel gewinnt. Auch mich treibt der Hunger nach Erfolg an - ich werde mein Bestes für den FC Bayern geben."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Außenverteidiger war bis zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar unumstrittener Stammspieler in Manchester. Doch seit der WM ist der 28-Jährige nur noch zweite Wahl bei den Skyblues. Talent Rico Lewis oder die gelernten Innenverteidiger Nathan Aké und Aymeric Laporte bekamen unter Cheftrainer Pep Guardiola den Vorzug. Einem Bericht des Telegraph zu Folge litt die Beziehung von Cancelo und Guardiola zunehmend unter der Situation.

Der FC Bayern hingegen sah nach der Herzmuskelentzündung von Noussair Mazraoui und den Abgangs-Aussagen von Benjamin Pavard wohl Nachholbedarf auf der Außenverteidiger-Postion. Cheftrainer Julian Nagelsmann bekommt nun einen Spieler von internationalem Top-Format, der zudem die aufkommende Pavard-Lücke im Sommer schließen könnte.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Aus der Jugend von Benfica zog es Cancelo erst leihweise und im Sommer 2015 fest zum FC Valencia. Nach zwischenzeitlicher Leihe bei Inter Mailand wechselte der Portugiese im Sommer 2018 für 40 Millionen Euro zum Serie-A-Giganten Juventus Turin. Ein Jahr später erfolgte der Wechsel auf die Insel zu Manchester City für 65 Millionen Euro. Cancelo unterschrieb Anfang des Jahres 2022 einen neuen Vertrag beim amtierenden Premier-League-Meister, der ihn noch bis 2027 an die Citiyzens bindet.