PSG: Transfer von Hakim Ziyech wegen falscher Dokumente geplatzt

Hakim Ziyechs Wechsel zu PSG ist auf der Zielgeraden geplatzt. Schuld daran sind Chelseas Verantwortliche.

WAS IST PASSIERT? Der Transfer von Hakim Ziyech vom FC Chelsea zu Paris Saint-Germain ist buchstäblich in letzter Minute geplatzt. Zwar hatten sich die Klubs auf eine Leihe des marokkanischen Nationalspielers verständigt, am Ende wurden die nötigen Dokumente aber erst nach dem Ablaufen der Transferdeadline bei der französischen Liga eingereicht.

WAS IST DER HINTERGRUND? PSG und Chelsea verhandelten am Deadline Day lange wegen des Wechsels, Knackpunkt war dabei eine verpflichtende Kaufoption, die Chelsea gerne in den Leihdeal eingebaut hätte. Ziyech absolvierte derweil bereits seinen Medizincheck in Paris. Nach Informationen von GOAL und SPOX einigten sich die Parteien schließlich auf eine Leihe ohne Kaufoption.

Anschließend sendete Chelsea mehrfach die falschen Dokumente nach Frankreich. Als dann die richtigen geschickt wurden, war die Zeit bereits abgelaufen, um Ziyech noch zu registrieren. Entsprechende Medienberichte sind nach Informationen von GOAL und SPOX zutreffend.

WIE GEHT ES WEITER: PSG will versuchen, den Transfer trotzdem noch über die Bühne zu bringen und sich dabei auf Chelseas Unzulänglichkeiten berufen. Die Chancen dafür sollen aber nicht gut stehen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ziyech kam in der laufenden Spielzeit in 15 Pflichtspielen für die Blues zum Einsatz, dabei gelang ihm jedoch nur eine Vorlage. Bei der WM in Katar erreichte er mit Marokko sensationell das Halbfinale und stand in jeder Partie von Beginn an auf dem Platz.