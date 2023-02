Nach geplatztem PSG-Wechsel: Flüchtet Hakim Ziyech in die Süper Lig?

Am Deadline Day deutete alles auf einen Wechsel von Hakim Ziyech zu PSG hin, doch der Deal platzte. Zieht es ihn nun in die Türkei?

WAS IST PASSIERT? Hakim Ziyech könnte nach seinem geplatzten Wechsel zu Paris Saint-Germain den FC Chelsea in den nächsten Tagen doch noch verlassen. Wie Transferexperte Nicolo Schira und auch türkische Medien berichten, prüft Besiktas die Möglichkeit einer Leihe des Marokkaners.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Transfer Ziyechs zu PSG platzte buchstäblich in letzter Minute. Zwar hatten sich die Klubs auf eine Leihe des Nationalspielers verständigt, am Ende wurden die nötigen Dokumente aber erst nach dem Ablaufen der Transferdeadline bei der französischen Liga eingereicht.

Der französische Meister scheiterte anschließend mit seinem Einspruch beim französischen Liga-Dachverband LFP, um den Linksfuß doch noch ausleihen zu können.

WIE GEHT ES WEITER? Ziyechs Aussicht auf ausreichend Spielzeit bei Chelsea hat sich durch die XXL-Shoppingtour der Blues in der abgelaufenen Transferperiode noch einmal deutlich verschlechtert, weshalb er die Londoner unbedingt in Richtung PSG verlassen wollte. Inwieweit er einem Wechsel in die Süper Lig offen gegenüber steht, ist bislang nicht bekannt, doch Besiktas soll aktuell prüfen, ob eine Leihe des 29-Jährigen finanziell stemmbar wäre.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ziyech kam in der laufenden Spielzeit in 15 Pflichtspielen für die Blues zum Einsatz, dabei gelang ihm jedoch nur eine Vorlage. Bei der WM in Katar erreichte er mit Marokko sensationell das Halbfinale und stand in jeder Partie von Beginn an auf dem Platz.