Stade Reims trifft heute auf PSG. Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Ligue 1 im TV und LIVE-STREAM.

Am vierten Spieltag der Ligue 1 trifft empfängt Stade Reims PSG. Anstoß im Stade August-Delaune ist um 20:45 Uhr .

PSG konnte bisher jedes seiner drei Ligaspiele für sich entscheiden und geht daher mit breiter Brust in die Partie gegen Reims. Ganz im Gegensatz dazu die Gastgeber, die noch auf ihren ersten Sieg warten und mit drei Unentschieden aus den ersten drei Saisonspielen dastehen.

Den letzten Sieg gegen PSG konnte Stade Reims 2019 einfahren. Wem gelingt heute das bessere Spiel und sehen wir heute das Debüt von Lionel Messi? Goal erklärt alles rund um die Aufstellungen und die Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Stade Reims vs. PSG (Paris Saint-Germain): Das Spiel der Ligue 1 in der Übersicht

Begegnung Stade Reims vs. PSG Datum Sonntag, 29. August 2021 Uhrzeit 20:45 Uhr Ort Stade August-Delaune | Reims

Stade Reims vs. PSG (Paris Saint-Germain): Wird das Spiel heute live im TV gezeigt?

Die Frage, ob das Spiel zwischen Reims und PSG live im Free-TV zu sehen ist, müssen wir leider mit nein beantworten.

In dieser Saison wird die höchste französische Spielklasse weiter nicht im deutschen Free-TV zu sehen sein.

Auch der Pay-TV-Sender Sky hält keine TV-Rechte an den Partien der französischen Liga. Es gibt jedoch trotzdem die Möglichkeit, das eventuell letzte Spiel des wechselwilligen Kylian Mbappe live im Fernsehen zu verfolgen. Wie das geht, erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten des Artikels.

Stade Reims vs. PSG (Paris Saint-Germain): TV und LIVE-STREAM - die beste französische Liga heute live auf DAZN sehen

Wo aber laufen nun die Spiele von PSG, Lille, Monaco & Co.? Die Antwort auf diese Frage lautet DAZN! Der Streamingsender aus Ismaning zeigt auch in diesem Jahr wieder die wichtigsten Spiele des französischen Oberhauses und hat sich erst kürzlich für weitere drei Jahre die Übertragungsrechte gesichert.

Möchtet Ihr also live im TV sehen, ob Reims ein Überraschungserfolg gegen den Titelfavoriten gelingt, dann benötigt Ihr lediglich ein DAZN-Abo und ein mit dem Internet verbundenes, streamingfähiges Gerät.

Die Begegnung läuft zunächst einmal im LIVE-STREAM, welchen Ihr auf Eurem Handy, Tablet oder Desktop abrufen könnt. Kommentiert wird das heutige Spiel von Stefan Galler.

Alexis Menuge begleitet das Spiel als DAZN-Experte und gibt folgendes Statement zur Begegnung ab: "Messi ist fit, hat jetzt zwei Wochen voll trainiert, mit Neymar, der ebenfalls fit ist. In Reims, der Hauptstadt der Champagne, wird am Sonntag eine riesige Stimmung vorherrschen. Journalisten aus der ganzen Welt werden nach Reims kommen. Es wird etwas Besonderes für die Ligue 1! In ganz Europa wird es das am narrischsten erwartete Spiel dieses Wochenendes."

Stade Reims vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute mit DAZN auf dem Smart-TV sehen

Möchtet Ihr das Spiel doch lieber auf Eurem TV-Gerät sehen? Auch das ist möglich! Alles was Ihr benötigt ist ein Smart-TV mit Internetverbindung sowie der zugehörigen DAZN-App.

Nachdem Ihr Euch angemeldet habt, könnt Ihr nun auch auf Eurem Fernseher die französische Liga live im TV verfolgen!

DAZN zeigt Stade Reims vs. PSG (Paris Saint-Germain) live: So läuft die Übertragung der Ligue 1 ab

Vorberichterstattung: ab 20:35 Uhr

ab 20:35 Uhr Anstoß: 20:45 Uhr

20:45 Uhr Sender : DAZN

: DAZN Kommentar: Stefan Galler

Stefan Galler Expertise: Alexis Menuge

Wollt Ihr DAZN nutzen, so benötigt ihr eine Mitgliedschaft bei dem Streaminganbieter. Diese kostet im Monatsabo 14,99€ pro Monat und im Jahresabo einmalig 149,99€ . Die letztgenannte Variante spart Euch auf den Monat gerechnet sogar etwas Geld.

Seid Ihr Neukunde, könnt Ihr den ersten Monat zunächst ohne Kosten testen. Unter Umständen könnt Ihr daher sogar kostenlos im LIVE-STREAM mitfiebern!

Stade Reims vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live: Wo laufen die Highlights der Ligue 1?

Ihr habt das Spiel verpasst, möchtet die besten Szenen aber trotzdem noch einmal in einer Zusammenfassung sehen? Kein Problem, DAZN bietet Euch auch für dieses Problem eine Lösung an. Der Sportsender aus Ismaning zeigt Euch alle Highlights der Partie und Ihr verpasst somit nichts!

Stade Reims vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live sehen: Die Aufstellungen

Circa eine Stunde vor Anpfiff der Begegnung findet Ihr hier die offiziellen Aufstellungen beider Mannschaften.

Stade Reims vs. PSG (Paris Saint-Germain): Die Ligue 1 heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wenn Ihr das Spiel heute nicht live vor dem TV verfolgen könnt und auch nicht die Möglichkeit habt, den LIVE-STREAM auf Euren mobilen Geräten abzuspielen, lässt Euch Goal trotzdem nicht hängen!

Alle wichtigen Schlüsselszenen des Spiels findet Ihr im kostenlosen LIVE-TICKER bei Goal. Über diesen Link geht's direkt zum LIVE-TICKER des Spiels.

Stade Reims vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV, STREAM und TICKER: Die Übertragung im Überblick