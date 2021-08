Das Messi-Debüt für PSG steht kurz bevor. Hier bei Goal bekommt ihr alle Infos zur Übertragung des Spiels Stade Reims vs. PSG in TV und LIVE-STREAM.

Am 29. August um 20.45 Uhr ist Paris Saint-Germains Starensemble am vierten Spieltag der Ligue 1 bei Stade Reims zu Gast. Dabei wird Superstar Lionel Messi sein Debüt für PSG feiern.

Laut Aussagen von Trainer Mauricio Pochettino soll Messi gegen Stade Reims das erste Mal für Paris Saint-Germain auflaufen. Die ganze Fußballwelt wird sicherlich gebannt auf dieses Spiel schauen. Denn Messi in anderem Dress als dem des FC Barcelona - das wird sicherlich ein Anblick sein, an den man sich erst gewöhnen muss.

Mit den weiteren Transfers von Wijnaldum, Ramos und Donnarumma hat sich Paris in diesem Sommer namhaft verstärkt. Ob damit dann aber auch der erhoffte Erfolg eintritt, und endlich die Champions-League gewonnen werden kann, muss sich erst noch zeigen.

Alles zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei Goal.

Stade Reims vs. PSG heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung Stade Reims vs. Paris Saint Wettbewerb Ligue 1 Anpfiff 29.08. - 20:45 Uhr Spielort Stade Auguste-Delaune (Reims)

Stade Reims vs. PSG heute live: Gibt es eine Übertragung im TV?

Im TV wird die Begegnung zwischen Stade Reims und PSG leider nicht zu verfolgen sein. Kein im Free-TV empfangbarer Kanal hat sich die Rechte zur Übertragung der französischen Liga gesichert. Sehen könnt Ihr das Spiel aber trotzdem, im nächsten Abschnitt erklären wir Euch, wie das geht.

Stade Reims vs. PSG heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM

Verfolgen könnt Ihr die Partie nur im LIVE-STREAM bei DAZN. Der Streamingdienst aus Ismaning hat sich die kompletten Übertragungsrechte der Ligue 1 sicher können und zeigt damit eben auch jedes Spiel von Paris Saint-Germain. Wenn Ihr also ein gültiges DAZN-Konto habt, könnt Ihr Euch einfach anmelden und ab 20.45 Uhr die vollen 90 Minuten sehen. Kommentator ist dabei Stefan Galler, zusammen mit Experte Alexis Menuge.

Ihr habt noch kein Konto bei DAZN oder wisst nicht genau, was es dort noch so gibt? Kein Problem, wir klären Euch auf. Neben der Ligue 1 hat DAZN noch viele Spiele der Bundesliga im Paket, genauso wie LaLiga, Serie A oder den Großteil der Champions-League-Partien.

Aber auch Fans von anderen Sportarten kommen dort voll auf ihre Kosten. So z.B. gibt es dort noch die NBA, NFL oder die MLB zu sehen. Genauso wie Tennis, Darts, Motorsport und vieles mehr. DAZN bietet also rund um die Uhr ein riesiges Paket an Livesportevents.

Dafür müsst ihr monatlich 14,99 Euro bezahlen. Oder Ihr holt Euch gleich ein Jahresabo für 149,99 Euro (ca. 12,50 Euro im Monat). Dafür bekommt Ihr wie schon gesagt rund um die Uhr alles mögliche an Livesport geboten. Seid ihr Euch immer noch unsicher, könnt Ihr ebenfalls gerne den kostenlosen Probemonat in Anspruch nehmen.

