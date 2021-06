Spanien bei der EM 2021: Kader, Rückennummern, Spielplan, Ergebnisse, Tabelle, Highlights

Spanien zählt bei der EM 2021 zu den größten Favoriten auf den Titel. Goal hat hier alle Infos zu Kader, Spielplan und Ergebnissen der Furia Roja.

Nachdem Spanien von 2008 bis 2012 den Weltfußball beherrscht hatte, musste die Furia Roja bei den drei letzten großen Turnieren jeweils frühzeitig die Segel streichen. Bei der WM 2014 war schon nach der Vorrunde Schluss, bei der EM 2016 und der WM 2018 jeweils im Achtelfinale.

Bei der EM 2021 will Spanien es nun unbedingt wieder weiter bringen - und die Iberer zählen auch zu den größten Favoriten auf den Titel. Die Mannschaft von Trainer Luis Enrique hat sicherlich eines der talentiertesten Aufgebote für die in elf Städten ausgetragene Europameisterschaft. Zudem hat man in Sevilla bei allen drei Gruppenspielen einen Heimvorteil.

Und jene Gruppe hat auf dem Papier auch nicht wirklich das Zeug zum Stolperstein. Denn, dass Spanien die Gruppe E souverän als Erster abschließen wird, da sind sich eigentlich alle Experten einig. Weder Schweden noch Polen oder der Slowakei wird zugetraut, dem dreimaligen Europameister ein Beinchen zu stellen.

Spanien bei der EM 2021: Wie sieht der Kader des Teams von Luis Enrique aus? Auf wen treffen die Spanier in der Vorrunde? Und wo kann man die Highlights der Europameisterschaft sehen? Goal hat in diesem Artikel alle Antworten auf diese Fragen.

Spanien bei der EM 2021: Der Kader der Furia Roja

Wegen der Coronavirus-Pandemie durften die Trainer der teilnehmenden Nationen für die EM 2021 bekanntlich 26 statt wie gewohnt 23 Spieler nominieren. Spanien-Coach Luis Enrique beschränkte sich dennoch auf 24 - und sorgte mit der Nicht-Berufung eines seiner größten Namen für eine der größten Überraschungen im Vorfeld der Europameisterschaft.

So wurde Kapitän Sergio Ramos von Real Madrid nicht für den Kader von Spanien ausgewählt . "Ramos war in dieser Saison nicht in der Lage, sein gewohntes Niveau zu erreichen, konnte lange nicht mit der Mannschaft trainiern", erklärte Enrique seine Entscheidung Ende Mai. "Ich habe ihn gestern Abend angerufen, es war sehr schwierig und hart. Mir ist bewusst, dass das eine komplizierte Entscheidung ist. Er soll sich jetzt auf sich selbst konzentrieren, um im Verein und der Nationalmannschaft wieder auf sein gewohntes Level zu kommen."

Anstelle von Ramos könnte bei der EM Aymeric Laporte von Manchester City für Spanien verteidigen. Der bei Athletic Bilbao ausgebildete 27-Jährige hatte jahrelang vergeblich auf sein A-Länderspieldebüt für Frankreich gewartet und vollzog daher vor dem Turnier kurzerhand einen Verbandswechsel.

Spaniens Prunkstück ist indes zweifelsohne das Mittelfeld, ähnlich wie es einst auch bei den großen Erfolgen war, als Xavi, Andres Iniesta und Co. für "La Roja" zauberten. So können die Spanier diesmal unter anderem mit Thiago, Rodri, Fabian Ruiz, Pedri oder Dani Olmo aufwarten. Auch im Angriff hat man mit Ferran Torres, Gerard Moreno oder Alvaro Morata viel Qualität.

Pikant: Kein einziger Spieler von Real Madrid steht in Spaniens EM-Kader. Die meisten Akteure im Aufgebot stellt derweil Manchester City mit deren vier (Garcia, Laporte, Rodri, Torres).

Spanien: Der Kader und die Rückennummern für die EM 2021 in der Übersicht

Rückennummer Name Position Verein 23 Unai Simon Tor Athletic Bilbao 1 David de Gea Tor Manchester United 13 Robert Sanchez Tor Brighton 12 Eric Garcia Abwehr Manchester City 14 Jose Gaya Abwehr Valencia 18 Jordi Alba Abwehr Barcelona 3 Diego Llorente Abwehr Leeds 2 Cesar Azpilicueta Abwehr Chelsea 24 Aymeric Laporte Abwehr Manchester City 4 Pau Torres Abwehr Villarreal 16 Rodri Mittelfeld Manchester City 5 Sergio Busquets Mittelfeld Barcelona 6 Marcos Llorente Mittelfeld Atletico Madrid 8 Koke Mittelfeld Atletico Madrid 17 Fabian Ruiz Mittelfeld Napoli 10 Thiago Mittelfeld Liverpool 26 Pedri Mittelfeld Barcelona 19 Dani Olmo Mittelfeld Leipzig 21 Mikel Oyarzabal Angriff Real Sociedad 11 Ferran Torres Angriff Manchester City 20 Adama Traore Angriff Wolverhampton 22 Pablo Sarabia Angriff PSG 7 Alvaro Morata Angriff Juventus 9 Gerard Moreno Angriff Villarreal

Spanien bei der EM 2021: Der Spielplan in der Gruppe E

Datum Begegnung Ergebnis Übertragung 14. Juni | 21 Uhr Spanien vs. Schweden offen ZDF und MagentaTV 19. Juni | 21 Uhr Spanien vs. Polen offen ARD und MagentaTV 23. Juni | 18 Uhr Slowakei vs. Spanien offen ZDF und MagentaTV oder nur Magenta TV (wird kurzfristig entschieden)

Spanien bei der EM 2021: Der Tabellenstand in Gruppe E

Pos Land Sp S U N Tore Diff Pkt 1 Spanien 0 0 0 0 0 0 0 1 Schweden 0 0 0 0 0 0 0 1 Polen 0 0 0 0 0 0 0 1 Slowakei 0 0 0 0 0 0 0

Mit dem Spiel gegen Schweden startet Spanien mit der wahrscheinlich schwierigsten Aufgabe in seiner Gruppe in die EM 2021. Es folgen die Duelle mit Polen und der Slowakei, in die die Iberer auch als klarer Favorit gehen dürften.

Die Mannschaft von Luis Enrique möchte dabei natürlich so früh wie möglich den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Da seit dem letzten Turnier in Frankreich 2016 nun 24 statt 16 Teams bei der EM vertreten sind, muss man dafür nicht zwingend auf einem der ersten beiden Plätze seiner Vorrundengruppe landen.

Stattdessen schaffen es auch die vier besten der sechs Gruppendritten in die K.o.-Phase. Aber wie gesagt: Läuft alles normal, muss Spanien diesen Umweg höchstwahrscheinlich nicht gehen. Sollte die Furia Roja die Gruppe E als Erster beenden, trifft man im Achtelfinale auf einen jener Gruppendritten.

Schafft man es nur auf Platz zwei, würde in der Runde der letzten 16 der Zweite aus Gruppe D (England, Kroatien, Schottland oder Tschechien) warten. Als einer der besten Gruppendritten könnte Spanien schon im Achtelfinale zum Beispiel auf Belgien oder die Niederlande treffen.

