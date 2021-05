Spanien: Sergio Ramos nicht im EM-Kader von Luis Enrique

Spanien hat am Montag seinen Kader für die EM veröffentlicht. Überraschend nicht mit dabei: Real Madrids Kapitän und Abwehrchef Sergio Ramos.

Spanien tritt bei der EM im Sommer ohne seinen etatmäßigen Kapitän Sergio Ramos an. Der Innenverteidiger von Real Madrid fehlt im 24-köpfigen Aufgebot, das der Europameister von 2008 und 2012 am Montagmittag via Twitter veröffentlichte.

"Ramos war in dieser Saison nicht in der Lage, sein gewohntes Niveau zu erreichen, konnte lange nicht mit der Mannschaft trainiern", erklärte Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique seine Entscheidung. "Ich habe ihn gestern Abend angerufen, es war sehr schwierig und hart. Mir ist bewusst, dass das eine komplizierte Entscheidung ist. Er soll sich jetzt auf sich selbst konzentrieren, um im Verein und der Nationalmannschaft wieder auf sein gewohntes Level zu kommen."

Spanien: Sergio Ramos bei WM-Quali zuletzt noch im Kader

Ramos hatte die komplette vergangene Spielzeit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, der 35-Jährige konnte daher nur 21 Pflichtspiele für Real bestreiten. Bei den jüngsten WM-Qualifikationsspielen im März hatte Ramos noch im Kader der Furia Roja gestanden und führte das Team beim 1:1 gegen Griechenland als Kapitän auf den Platz.

Im Gegensatz zu Ramos im EM-Aufgebot vertreten ist Manchester Citys Innenverteidiger Aymeric Laporte. Der 26-Jährige hatte sich zuletzt für einen Verbandswechsel entschieden, nachdem er einst in den Junioren-Nationalmannschaften noch für Frankreich aufgelaufen war.

Ebenso unter anderem für Spanien bei der EM dabei sind Ex-Bayern-Star Thiago, Leipzigs Spielmacher Dani Olmo oder Barcelona-Juwel Pedri.

Das ist der komplette EM-Kader Spaniens: