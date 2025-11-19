"Riesiger Fehler, den ich zutiefst bereue:": Karim Adeyemi meldet sich nach Strafbefehl wegen illegalem Waffenbesitzes zu Wort - BVB und DFB sprechen Sanktionen aus

"Ihr habt sicher die Schlagzeilen über mich in den letzten Tagen gesehen. Es fällt mir nicht leicht, darüber zu sprechen: Anfang 2024 habe ich aus Leichtsinn und ohne wirklich drüber nachzudenken, was ich da tat, eine sogenannte 'Mystery Box' im Internet bestellt", erklärte der Offensivspieler des BVB in einer Stellungnahme auf Instagram.

In dieser hätten sich Gegenstände befunden, "die waffenrechtlich nicht erlaubt sind. Viele Monate später wurde das Paket zugestellt, und ist durch einen Zufall ungeöffnet bei der Polizei gelandet". Er bedauere, dass er einen "riesigen Fehler" gemacht habe. "Einer, der mir sehr leid tut, mich viel gekostet hat und den ich zutiefst bereue", so Adeyemi.

Weiter erklärte er: "Ich weiß, dass ich in der Öffentlichkeit stehe und eine Vorbildfunktion habe. Der bin ich dabei nicht gerecht geworden. Genau deshalb schmerzt es mich umso mehr, dass ich so leichtsinnig gehandelt habe. Ich habe daraus gelernt und verspreche euch, dass ich solche Fehler in Zukunft vermeiden werde. Danke an alle, die mir trotzdem Vertrauen und Unterstützung schenken."