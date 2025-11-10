"Da war ich ein bisschen irritiert": Julian Nagelsmann begründet nach Kritik das Fehlen von Angelo Stiller im Kader des DFB

"Wenn ich die vier Wochen vor dem letzten Lehrgang nehme, wo er dabei war, war es deutlich unverdienter, dass er dabei war, als es jetzt der Fall wäre, weil seine Entwicklung deutlich in die richtige Richtung geht", sagte Nagelsmann auf einer Pressekonferenz in Wolfsburg. "Diese Botschaft habe ich ihm auch mitgegeben."

Dennoch schränkte der Bundestrainer ein: "Wir haben auf der Sechser-Position Felix Nmecha, der eine sehr gute Saison spielt, und Aleksandar Pavlovic, der bei der Mannschaft spielt, die gerade in ganz Europa sicherlich die stabilste ist. Ich sehe die gerade einen Tick vorne dran." Zudem seien Nadiem Amiri und Leon Goretzka zwei Sechser, die er "ein bisschen offensiver" einschätzt.

Vier defensive Mittelfeldspieler sind für Nagelsmann diesmal genug. "Im letzten Lehrgang hatten wir fünf Sechser dabei, von denen haben drei keine Sekunde gespielt, auch Angelo. Dazu habe ich ganz wenige Nachfragen gekriegt, da war ich ein bisschen irritiert", sagte er und führte aus: "Da hatten wir zu viele Sechser dabei, da passte das Gleichgewicht nicht. Jetzt haben wir jede Position genau doppelt besetzt."